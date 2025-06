Los Pumas vs. British & Irish Lions, un duelo para la historia en Dublín a 20 años del empate heroico

Hay partidos que se ganan una página dorada en los libros de historia por la épica intrínseca de su desarrollo. Otros, en cambio, ya están inscriptos de antemano. Aun sin haber sido jugado, el duelo con los British & Irish Lions tiene reservado un apartado saliente en los anales del rugby argentino.

Para captar la dimensión de lo que ocurrirá este viernes, con los Pumas como protagonistas y a las 16 de Buenos Aires, en el Aviva Stadium, de Dublín, Irlanda –el mítico Lansdowne Road–, hay que comprender lo que implica el combinado británico para el mundo del rugby. Llegar a representar a su país es el sueño de todo jugador, pero llegar a los Lions es un estrato superior. Es el máximo honor al que los rugbiers nacidos en las islas británicas aspiran, el equivalente al Salón de la Fama en la NBA. Enfrentarse con ese equipo, entonces, representa una distinción similar, máxime cuando la posibilidad llega a partir de una invitación al margen de los tours regulares.

Ingleses, galeses, irlandeses y escoceses componen British & Irish Lions, un conjunto emblemático que cada cuatro años sale de gira por el hemisferio Sur y mueve a decenas de miles de hinchas. Instagram

Creados en 1888 a partir de una gira por Nueva Zelanda y Australia, los Lions forjaron con el tiempo la tradición de realizar largos periplos hacia el sur para afrontar una serie de test matches y partidos provinciales. Entre 1910 y 1936, la Argentina fue uno de los destinos, en tres ocasiones, pero luego los europeos se limitaron a visitar las potencias de Oceanía y Sudáfrica. En 1950 adoptaron oficialmente el nombre de Lions y desde 1989 alternan cada cuatro años, en los de números impares que no son mundialistas. Excepto que los cruces con el combinado británico se conviertan en moneda corriente, algo altamente improbable, la oportunidad de jugar contra él es todo un acontecimiento para los Pumas.

El único antecedente en los últimos 89 años se dio en 2005, en circunstancias muy similares a éstas. Por estar al margen del calendario internacional, la selección argentina no cuenta con los jugadores que están en actividad en sus clubes. Así, el entrenador Felipe Contepomi, capitán 20 años atrás, perdió a unos ocho titulares y debió recurrir a once jugadores que actúan en las franquicias del país. Entre los 23 que saldrán a la cancha hay tres que carecen de experiencia internacional y otros tres que apenas tienen un partido cada uno.

Felipe Contepomi fue el capitán argentino en el último enfrentamiento con Lions, el del 25-25 del año 2005 en Gales; ahora es el seleccionador de los Pumas. @lospumas

En el recordado partido realizado en Cardiff, Gales, cuando Marcelo Loffreda debió echar mano a tres jugadores que se habían retirado y 18 amateurs, los Pumas consiguieron un empate heroico que era victoria hasta el noveno minuto de tiempo adicional, cuando Jonny Wilkinson estableció el 25-25 final con un penal. En este lapso, la Argentina logró que resultados así se hicieran más frecuentes y no respondieran sólo a la épica de la garra. Dicho esto, es imposible pensar en hacerle frente a un equipo de esta magnitud sin ese condimento que identifica a la camiseta celeste y blanca.

Será la primera vez que los Lions, que reúne ingleses, galeses, irlandeses y escoceses, actuarán en Dublín. Su vocación es viajar y sus seguidores ya agotaron las entradas para los tres test matches en Australia, el destino de la gira inminente. La capital irlandesa viene de disfrutar de la conquista de su equipo, Leinster, en el United Rugby Championship, lograda el sábado en Croke Park ante 40.000 espectadores. El entrenador de Lions, Andy Farrell, dispuso que un solo jugador de ese equipo fuera citado para este duelo, el hooker suplente Ronan Kelleher, uno de los tres irlandeses nativos (además, hay tres nacionalizados) en una formación inicial en la que los ingleses son mayoría (nueve titulares, dos suplentes). Las últimas entradas disponibles rondaban los 150 euros. No impidió que el Aviva esté al máximo de su capacidad este viernes: habrá 51.700 espectadores.

El captain's run de Lions en Lansdowne Road, este jueves; que Ellis Genge no sea un pilar no tan firme en el scrum es uno de los pocos resquicios por donde los argentinos pueden imponerse. David Rogers - Getty Images Europe

Pese a estas ausencias notables, Farrell no tuvo problemas en armar un equipo estelar. ¿Dónde pueden encontrar alguna luz de esperanza los Pumas? Acaso en la juventud de Fin Smith, aunque en su estreno con la camiseta de Inglaterra en el Seis Naciones el apertura lució como un veterano. Quizás en la falta de rodaje como fullback de Marcus Smith, tan inconsistente como peligroso con la pelota en las manos. Ellis Genge y Finlay Bealham no son pilares que se destaquen tanto por su juego de scrum, pero enfrente Mayco Vivas no actúa desde enero y Joel Sclavi jugó un partido desde febrero. Más preocupante en esa formación es lo que pueda ocurrir en el cierre, cuando, por ejemplo, el debutante Boris Wenger deba estar cara a cara con el experimentado Tadhg Furlong. Un buen examen para medir cuál es la real distancia entre el hiperprofesionalismo europeo y el semiprofesionalismo local.

En pocas palabras, a los Pumas no les queda otra que ser prolijos en las formaciones y finos en las conexiones, y muy agresivos en defensa para generarles dudas a los conductores. Por supuesto, dar la talla en la batalla de los forwards y, como plus, animarse a jugar e intentar sorprender al rival. Nada sencillo, máxime considerando que será el primer compromiso del seleccionado en siete meses, amén de los cambios.

Pablo Matera es uno de los usualmente titulares de los Pumas que jugarán desde el inicio; que el partido tenga lugar fuera de las ventanas de calendario le quita muchos jugadores importantes a la selección argentina. Juan Gasparini / Gaspafotos / Los Pumas

Dos décadas atrás, los Pumas escribieron una de las páginas más relucientes de sus memorias al empatar contra los poderosos Lions en condiciones adversas. El duelo de este viernes indefectiblemente constituirá un nuevo capítulo de los grandes, por la magnitud del oponente. El contenido será dictado por los jugadores en la cancha.

La calma previa a la batalla: un momento de relax en el captain's run de los Pumas en Lansdowne Road, con mate compartido entre Agustín Moyano, Rodrigo Isgró y Pedro Rubiolo. UAR

Formaciones de Lions vs. los Pumas