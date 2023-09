escuchar

Los Pumas deberían ganarle a Chile por una holgada diferencia. Va a ser un partido interesante para ver a muchos de los jugadores que todavía no tuvieron ni un solo minuto en el Mundial. Sin faltarle el respeto y teniendo en cuenta que ésta es su primera participación mundialista, creo que Chile no va a revelar el nivel de hoy del equipo argentino, no va a servir como medida. Va a ser más un partido de trámite que hay que cumplir que otra cosa, me parece. Y al a vez va a servir para que Nico Sánchez tenga su cap número 100 y para que chicos que no tuvieron la oportunidad de debutar en el Mundial puedan hacerlo.

Sí puede brindar cierta confianza, pero después habrá que ver. No creo que muchos de estos jugadores estén en la cancha la semana que viene, en el encuentro definitorio, contra Japón. Me sorprendería que sí, porque hay muchos estrenos y en los partidos anteriores se mantuvo al equipo. Éste podía ser como para que la formación que debutó y que no tuvo las actuaciones esperadas produjera algo de confianza. El staff, sin embargo, prefirió darles minutos a los chicos que no habían jugado, y me parece bueno para la convivencia en el plantel, pero eso puede llegar a ser contraproducente, en el sentido de que pueden generarse muchas dudas si algunos jugadores tienen buenas actuaciones. Y es probable que las tengan, porque se enfrentarán con un rival de mucha menor jerarquía que los dos anteriores.

Chile disputa por primera vez la Copa del Mundo y todavía no es una medida como para evaluar el verdadero nivel de los Pumas; los forwards argentinos deberían hacer clara diferencia. Themba Hadebe - AP

Va a ser interesante seguir a Rodrigo Isgró, debutante en mundiales. Es un chico que tuvo una gran temporada en el seven; a ver cómo rinde en el rugby de 15. También va a ser interesante seguir a Juan Imhoff, que tiene mucha experiencia y es un gran jugador de ataque, que no tuvo oportunidades hasta ahora en el Mundial. Lo mismo, a Pedro Rubiolo, un chico muy joven de gran potencial. También a Facundo Isa me gustaría ver, que es un 8 perforador que tampoco viene teniendo tiempo de juego pero que puede llegar a ser un gran impact player en algunos partidos clave. Hay bastantes puestos como para seguir frente a Chile.

Ni hablar de Cubelli y de Nico Sánchez, que vuelven a la competición. Hay que ver cómo están después de ciertas lesiones, de tiempos en los que fueron irregulares en sus apariciones. Volvían, se lesionaban de nuevo, no tuvieron continuidad... Está bueno ver en qué momento están.

Nicolás Sánchez será parte de la formación inicial del seleccionado en Nantes y cumplirá su partido número 100 con la camiseta nacional. Juan Gasparini / Gaspafotos

Japón le ganó a Samoa y va a ser el rival que, creo, todo esperamos: duro. Contra Argentina va a jugarse un lugar en los cuartos de final. Así que el partido va a ser como un octavo de final. Es un octavo de final... La realidad es ésa. Samoa levantó en el cierre, pero en ningún momento peligró la victoria de Japón, que le ganó bien y mostró un rugby bastante más dinámico y de fases que el que mostraron los Pumas contra los propios samoanos. Se vio un juego bastante más armado en Japón, que atacó bien, abrió la cancha y le dio bastante dinámica al juego. Samoa eligió cerrar porque se dio cuenta de que así lastimaba un poco más al adversario.

Me sorprendió el resultado de All Blacks contra Italia, superabultado para una Copa del Mundo. Uno esperaba una victoria de Nueva Zelanda, y más teniendo en cuenta que estaba obligado a ganar, pero no semejante diferencia. El equipo italiano venía jugando bastante bien en ataque, ganando los partidos que tenía que ganar; me sorprende que haya habido tanta, pero tanta distancia en el marcador.

Facundo Isa, uno de los jugadores que no han tenido protagonismo en Francia 2023 y, titular frente a Chile, merece ser seguido con atención; el santiagueño es un octavo perforador que puede ser un "impact player". Paolo Giovannini - AP

Este viernes quedó demostrado que Italia no es medida para Nueva Zelanda. Y los All Blacks, cuando están enchufados, me hacen recordar al equipo que logró el triunfo en el Rugby Championship contra Sudáfrica como visitante, cuando en los primeros 25 minutos borraron de la cancha al rival. Cuando llegan a ejecutar su plan de juego y están encendidos... Son un equipo al que no hay que subestimar. Nunca. Nunca jamás. Porque puede hacer mucho daño, a pesar de que uno pueda pensar que no tiene el dominio que ha tenido durante algunos años.