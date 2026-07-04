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Top 14 de URBA: Belgrano aplastó a SIC, Newman volvió a ganar y Alumni goleó a CUBA

El Marrón se impuso por 58-40 en el duelo más atractivo de la jornada, mientras el líder derrotó a Buenos Aires Cricket & Rugby y Hindú cayó ante Los Tilos

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Belgrano dio el golpe ante SIC como local
Belgrano dio el golpe ante SIC como localHernán Zenteno - La Nación

Este sábado, Belgrano Athletic dio el golpe de la 14ª fecha del Top 14 de la URBA al derrotar por 58-40 a SIC en un partido de alto vuelo ofensivo y cargado de emociones. En una jornada con varios resultados resonantes, Newman cumplió con su parte al vencer por 36-23 a Buenos Aires Cricket & Rugby y quedó bien posicionado para sostener el liderazgo del campeonato, mientras Alumni goleó a CUBA por 66-31 y ratificó su buen momento.

Ignacio Díaz, recientemente vuelto de Pampas, lleva la pelota, perseguido por Timoteo Silva
Ignacio Díaz, recientemente vuelto de Pampas, lleva la pelota, perseguido por Timoteo SilvaHernán Zenteno - La Nación

Belgrano consiguió uno de los triunfos más resonantes de la temporada al derrotar a SIC en Virrey del Pino. El conjunto marrón reaccionó después de un comienzo adverso, en el que llegó a estar 19-3 abajo, y cambió por completo el desarrollo a partir del dominio en el contacto. Desde allí llevó el juego al campo rival, impuso su intensidad y construyó una victoria tan amplia como justificada frente a uno de los protagonistas del campeonato. En el segundo tiempo, el equipo local profundizó esa superioridad. Con mayor seguridad para mover la pelota hacia los espacios y una ofensiva que encontró variantes para lastimar, apoyó tries de diferentes características y terminó por desbordar a un San Isidro Club que intentó reaccionar, pero nunca consiguió volver a ponerse en partido. El triunfo, además, le permitió tomarse revancha de la derrota sufrida frente al conjunto de Boulogne en el comienzo del torneo y confirmar el crecimiento que viene mostrando fecha tras fecha.

Ramón Duggan, saliendo a los 6 minutos del primer tiempo
Ramón Duggan, saliendo a los 6 minutos del primer tiempoHernán Zenteno - La Nación

Los resultados de la 13ª fecha

  • Regatas Bella Vista 61 (B) vs. Los Matreros 7
  • Atlético del Rosario 25 vs. La Plata 41 (B)
  • Los Tilos 40 vs. Hindú 25
  • CASI 47 (B) vs. Champagnat 30
  • CUBA 31 vs. Alumni 66 (B)
  • Buenos Aires C&RC 23 vs. Newman 36 (B)
  • Belgrano Athletic 58 vs. SIC 40

Las posiciones

  • Newman, con 58 puntos
  • Hindú, con 49
  • CASI, con 47
  • SIC, con 45
  • Alumni, con 42
  • Regatas Bella Vista, con 38
  • Belgrano, con 35
  • Los Tilos, con 30
  • Atlético del Rosario, con 28
  • CUBA, con 26
  • La Plata, con 23
  • Los Matreros, con 23
  • Buenos Aires C&RC, con 14
  • Champagnat, con 14

La 15ª jornada (sábado 11/7, a las 14)

  • Los Matreros vs. SIC
  • Newman vs. Belgrano
  • Alumni vs. Buenos Aires Cricket & Rugby
  • Champagnat vs. CUBA
  • Hindú vs. CASI
  • La Plata vs. Los Tilos
  • Regatas Bella Vista vs. Atlético del Rosario
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