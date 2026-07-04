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Top 14 de URBA: Belgrano aplastó a SIC, Newman volvió a ganar y Alumni goleó a CUBA
El Marrón se impuso por 58-40 en el duelo más atractivo de la jornada, mientras el líder derrotó a Buenos Aires Cricket & Rugby y Hindú cayó ante Los Tilos
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Este sábado, Belgrano Athletic dio el golpe de la 14ª fecha del Top 14 de la URBA al derrotar por 58-40 a SIC en un partido de alto vuelo ofensivo y cargado de emociones. En una jornada con varios resultados resonantes, Newman cumplió con su parte al vencer por 36-23 a Buenos Aires Cricket & Rugby y quedó bien posicionado para sostener el liderazgo del campeonato, mientras Alumni goleó a CUBA por 66-31 y ratificó su buen momento.
Belgrano consiguió uno de los triunfos más resonantes de la temporada al derrotar a SIC en Virrey del Pino. El conjunto marrón reaccionó después de un comienzo adverso, en el que llegó a estar 19-3 abajo, y cambió por completo el desarrollo a partir del dominio en el contacto. Desde allí llevó el juego al campo rival, impuso su intensidad y construyó una victoria tan amplia como justificada frente a uno de los protagonistas del campeonato. En el segundo tiempo, el equipo local profundizó esa superioridad. Con mayor seguridad para mover la pelota hacia los espacios y una ofensiva que encontró variantes para lastimar, apoyó tries de diferentes características y terminó por desbordar a un San Isidro Club que intentó reaccionar, pero nunca consiguió volver a ponerse en partido. El triunfo, además, le permitió tomarse revancha de la derrota sufrida frente al conjunto de Boulogne en el comienzo del torneo y confirmar el crecimiento que viene mostrando fecha tras fecha.
Los resultados de la 13ª fecha
- Regatas Bella Vista 61 (B) vs. Los Matreros 7
- Atlético del Rosario 25 vs. La Plata 41 (B)
- Los Tilos 40 vs. Hindú 25
- CASI 47 (B) vs. Champagnat 30
- CUBA 31 vs. Alumni 66 (B)
- Buenos Aires C&RC 23 vs. Newman 36 (B)
- Belgrano Athletic 58 vs. SIC 40
Las posiciones
- Newman, con 58 puntos
- Hindú, con 49
- CASI, con 47
- SIC, con 45
- Alumni, con 42
- Regatas Bella Vista, con 38
- Belgrano, con 35
- Los Tilos, con 30
- Atlético del Rosario, con 28
- CUBA, con 26
- La Plata, con 23
- Los Matreros, con 23
- Buenos Aires C&RC, con 14
- Champagnat, con 14
La 15ª jornada (sábado 11/7, a las 14)
- Los Matreros vs. SIC
- Newman vs. Belgrano
- Alumni vs. Buenos Aires Cricket & Rugby
- Champagnat vs. CUBA
- Hindú vs. CASI
- La Plata vs. Los Tilos
- Regatas Bella Vista vs. Atlético del Rosario
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