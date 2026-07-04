Top 14 de URBA: Belgrano aplastó a SIC, Newman volvió a ganar y Alumni goleó a CUBA

Este sábado, Belgrano Athletic dio el golpe de la 14ª fecha del Top 14 de la URBA al derrotar por 58-40 a SIC en un partido de alto vuelo ofensivo y cargado de emociones. En una jornada con varios resultados resonantes, Newman cumplió con su parte al vencer por 36-23 a Buenos Aires Cricket & Rugby y quedó bien posicionado para sostener el liderazgo del campeonato, mientras Alumni goleó a CUBA por 66-31 y ratificó su buen momento.

Ignacio Díaz, recientemente vuelto de Pampas, lleva la pelota, perseguido por Timoteo Silva Hernán Zenteno - La Nación

Belgrano consiguió uno de los triunfos más resonantes de la temporada al derrotar a SIC en Virrey del Pino. El conjunto marrón reaccionó después de un comienzo adverso, en el que llegó a estar 19-3 abajo, y cambió por completo el desarrollo a partir del dominio en el contacto. Desde allí llevó el juego al campo rival, impuso su intensidad y construyó una victoria tan amplia como justificada frente a uno de los protagonistas del campeonato. En el segundo tiempo, el equipo local profundizó esa superioridad. Con mayor seguridad para mover la pelota hacia los espacios y una ofensiva que encontró variantes para lastimar, apoyó tries de diferentes características y terminó por desbordar a un San Isidro Club que intentó reaccionar, pero nunca consiguió volver a ponerse en partido. El triunfo, además, le permitió tomarse revancha de la derrota sufrida frente al conjunto de Boulogne en el comienzo del torneo y confirmar el crecimiento que viene mostrando fecha tras fecha.

Ramón Duggan, saliendo a los 6 minutos del primer tiempo Hernán Zenteno - La Nación

Los resultados de la 13ª fecha

Regatas Bella Vista 61 (B) vs. Los Matreros 7

vs. Los Matreros Atlético del Rosario 25 vs. La Plata 41 (B)

vs. La Plata Los Tilos 40 vs. Hindú 25

vs. Hindú CASI 47 (B) vs. Champagnat 30

vs. Champagnat CUBA 31 vs. Alumni 66 (B)

vs. Alumni Buenos Aires C&RC 23 vs. Newman 36 (B)

vs. Newman Belgrano Athletic 58 vs. SIC 40

Las posiciones

Newman , con 58 puntos

, con Hindú , con 49

, con CASI , con 47

, con SIC , con 45

, con Alumni , con 42

, con Regatas Bella Vista , con 38

, con Belgrano , con 35

, con Los Tilos , con 30

, con Atlético del Rosario , con 28

, con CUBA , con 26

, con La Plata , con 23

, con Los Matreros , con 23

, con Buenos Aires C&RC , con 14

, con Champagnat, con 14

La 15ª jornada (sábado 11/7, a las 14)

Los Matreros vs. SIC

Newman vs. Belgrano

Alumni vs. Buenos Aires Cricket & Rugby

Champagnat vs. CUBA

Hindú vs. CASI

La Plata vs. Los Tilos

Regatas Bella Vista vs. Atlético del Rosario













