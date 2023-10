escuchar

MARSELLA, Francia.– ¿Qué tienen en común Dan Biggar y Michael Cheika? Los dos están próximos a jugar por tercera vez consecutiva los cuartos de final en una Copa del Mundo. El apertura galés, que luego de Francia 2023 dejará su seleccionado, es uno de los experimentados y hombres clave en el equipo con el que este sábado se enfrentarán los Pumas en busca de las semifinales. La puntería y los kicks a cargar de Biggar formarán parte esencial de las armas galesas de las que los argentinos deberán cuidarse especialmente en la tarde de Marsella.

Daniel Rhys Biggar (Swansea, 16 de octubre de 1989) surgió a la gran escena galesa cuando fue elegido para el seleccionado de su país en el Seis Naciones de 2010. En sus comienzos, disputó la titularidad con otro excelente pateador a los palos, Rhys Priesteland, que le ganó la puja por ir al Mundial 2011 junto a los otros números 10 titulares de esa era, Stephen Jones y James Hook. A Jones, precisamente, lo reemplazó en su debut en el Dragón, en 2008, contra Canadá en el Millennium.

Antes que sus capacidades como jugador, lo que en un principio llamó la atención de Biggar fue la cantidad de tics a la hora de patear a los palos. Meneo frenético de hombros, manos llevadas varias veces a los hombros y movimientos temblorosos de las piernas precedían largamente al kick. Hoy ya no ejerce toda esa ceremonia, pero lo que sí conserva es su fabulosa capacidad para anotar puntos con el pie y para poner en aprietos a las defensas contrarias con sus bombas al cielo para que corran por ellas los tres del fondo del Dragón, los veloces Liam Williams, Josh Adams y Louis Rees-Zammit.

La extraña preparación de Biggar para patear a los palos

En su primera Copa del Mundo, Biggar fue el héroe de la inolvidable victoria en Twickenham, cuando Gales eliminó a su eterno rival, Inglaterra, en su propia casa y en su propio Mundial. Esa tarde, Biggar anotó 23 de los 28 tantos de su equipo pero, sobre todo, acertó el penal de la victoria (28-25) a 6 minutos del final.

Aquel Gales, también de Warren Gatland –la carrera internacional de Biggar está íntimamente ligada al entrenador neozelandés– luego cayó en los cuartos de final con los Springboks, también en Twikenham, pero para todos los galeses la victoria contra los ingleses significó figurativamente un título del mundo.

En Japón 2019, la dupla Gatland-Biggar fue por más y llegó a la semifinal, luego de vencer en los cuartos a Francia. Ahora, en Francia 2023 ambos vuelven a sortear la primera ronda. Con Gales, Gatland, por su parte, llega por cuarta vez a esta instancia. En 2011 alcanzó las semifinales.

“Hace 50 días nadie daba nada por nosotros y ahora estamos en los cuartos de final. Crecimos como grupo en este tiempo aquí y nos sentimos fuertes”, declaró este viernes en la conferencia del captain’s run a la cual acudió con el apertura que estará en el banco, Sam Costelow, y el 10 que enfrentó a los Pumas en el Mundial 1999, Neil Jenkins, que ahora forma parte del staff de Gatland. Biggar se llevó toda la atención de los periodistas.

El número 10 está ante el posible último partido de su carrera en el Dragón: después de Francia 2023 dejará el seleccionado. David Rogers - Getty Images Europe

Ante una consulta para LA NACION sobre Santiago Carreras, el 10 argentino, Biggar señaló: “Es muy rápido y sabe encontrar huecos en la defensa. Es un gran jugador como 10 y como 15. En la semana estuvimos viendo la forma de contenerlo, lo conocemos bien y vamos a salir a presionarlo”.

“Mi casa en Toulon estuvo llena de gente estos días”, contestó, con la mejor sonrisa y amabilidad –un rasgo en todas sus respuestas– cuando le preguntaron si el público francés se inclinará más por Gales en el partido de este mediodía argentino.

Biggar, que empezó a jugar al rugby en el colegio en Swansea, luego creció en Ospreys, donde debutó profesionalmente y se mantuvo durante diez años, hasta que en 2018 firmó con el Northampson inglés. Para esta temporada se unió al Toulon y en su presentación sorprendió a todos con un fluido francés. Antes del Mundial aseguró que este torneo significará su última experiencia con el seleccionado galés. “Quiero ver cómo crecen mis hijos”, aseveró.

El apertura de Gales, seleccionado del cual también fue capitán, tiene 114 test-matches en su foja de servicios y también formó parte de los Lions en las giras de 2017 por Nueva Zelanda y de 2021 por Sudáfrica, en ambas, claro, con Gatland como entrenador. Ganó dos Seis Naciones: 2013 y 2019.

Las destrezas del apertura galés

De fuerte carácter, Biggar protagonizó un hecho insólito en este Mundial cuando, en el primer partido con Fiji, insultó a su compañero George North porque no sacó la pelota afuera al final del primer tiempo. También le gritó a Nick Tompkins. Lo hizo ampulosamente y a la vista de todo el mundo. Las redes sociales se hicieron eco de ello y la sufrida victoria galesa se llevó tanto espacio como la reacción de su experimentado apertura.

Biggar tampoco ahorró modales para exteriorizar su sufrimiento en los 15 minutos finales de ese partido, que le tocó ver desde afuera. “Fueron los 15 minutos más largos de mi vida”. Y agregó: “No me importa lo que diga la gente. Con George y Nick somos amigos y estoy seguro de que les sirvió. Como grupo somos buenos manejando la adversidad y la confrontación. Si no hubiésemos ganado ese partido otra sería nuestra historia”, agregó este viernes.

Gatland también defendió a uno de sus jugadores favoritos y sostuvo que el nerviosismo de Biggar se debía a que ese día hubiese cumplido años su madre, Liz. “Ella murió hace un par de años y fue muy importante en mi carrera, llevándome a los entrenamientos cuando tenía 16 años y apoyándome en todo. Mi motivación en este Mundial es hacerla sentir orgullosa. Me gusta pensar que mi mamá nos estuvo dando una mano desde arriba en esos últimos segundos del partido”, escribió en la columna que publica The Daily Mail.

En acción en un ensayo de Gales en Toulon; movilidad y defensa son otras de las virtudes del repertorio del número 10. David Rogers - Getty Images Europe

Biggar no tiene casete a la hora de declarar y no ahorra palabras cuando tiene que elaborar una definición. Cuando en 2021 Gales perdió de local con Italia le dijo a la TV no bien concluyó el test: “Es la entrevista más difícil que tengo que hacer en mi carrera y también la derrota más dura”. O ahora mismo, en Francia, cuando opinó: “Siendo brutalmente honesto, sabemos que los mejores equipos están en la otra mitad del cuadro. Estuvimos en el lado favorable del sorteo. Todavía no somos un equipo lo suficientemente bueno como para trazar nuestra ruta a través del Mundial en un gráfico. Francia, Irlanda, Nueva Zelanda y Sudáfrica son los mejores equipos en este momento”.

En este Mundial, Biggar debió salir en el cruce con los Wallabies (40-6) por una distensión muscular en el pecho que también lo dejó fuera del partido con Georgia. Regresará contra los Pumas. “Estoy muy bien, ya superé el dolor”, comentó horas antes del test de cuartos de final.

En el historial con los argentinos, Biggar nunca perdió un partido, pero los Pumas son el único seleccionado del Tier 1 al que no le marcó tantos.

Daniel Rhys Biggar, una referencia histórica del seleccionado de Gales, un gran rugbier. Jan Kruger - Getty Images Europe

A horas de cumplir 34 años, Dan Biggar está protagonizando sus últimos minutos con la camiseta de Gales. Este sábado será uno de los líderes de su equipo en el gran duelo con los argentinos.