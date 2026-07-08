El particular comentario de Didier Deschamps sobre la designación de la terna arbitral argentina

La tensión sobre el primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026, con el cruce entre Francia y Marruecos, comenzó a tomar fuerza. Y la designación de una terna arbitral argentina fue uno de los puntos centrales de la charla con los medios que mantuvo el entrenador Didier Deschamps, que en sus consideraciones dejó una frase algo particular y que remitió al partido entre la Argentina y Egipto.

El DT francés intentó bajarle el tono a las especulaciones sobre los árbitros y buscó alejar el foco de la conferencia de prensa acerca de este tema, más allá de las preguntas acerca de la designación de Facundo Tello como juez principal: “Yo no les presto atención a estas cosas. Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier y sus asistentes en otro partido. Mi rival es Marruecos, no el árbitro. Al contrario, él está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible”. Cabe recordar que François Letexier fue quien dirigió Argentina-Egipto, que terminó siendo un partido bastante complicado de controlar, debido a alguna situación polémica que se dio.

🗣💬 Didier Deschamps sur la désignation d'un arbitre argentin pour France-Maroc : "J'espère que l'arbitre sera aussi bon que Monsieur Letexier et ses assistants dans un autre match. Mon adversaire c'est le Maroc, pas l'arbitre" pic.twitter.com/Pq8NTYxsN2 — RMC Sport (@RMCsport) July 8, 2026

Deschamps también buscó atenuar los errores arbitrales del partido de semifinales entre Francia y Marruecos 2022, con dos goles anulados en el conjunto marroquí: “Los únicos errores son los de los jugadores. En todos los partidos hay situaciones que pueden decantarse hacia un lado u otro. Y eso vuelve a ocurrir en este Mundial y as quejas dependen siempre de qué lado estás. Sí, en algunas situaciones se podría pitar falta. No se trata de una revancha, no se puede cambiar lo que ya ha pasado. Esperamos que mañana haya el menor número posible de errores por ambas partes”.

Ya sin enfocarse en el arbitraje, Deschamps se enfocó en analizar a Marruecos, equipo al que calificó como poderoso: “Nos hemos enfrentado a rivales difíciles. Hemos podido ganar algunos partidos con facilidad, pero nos hemos enfrentado a rivales muy fuertes. En cuartos de final, el nivel del rival también aumenta. En cuanto a las claves del partido, hay varias, y tendremos que ser eficaces tanto en ataque como en defensa. Veremos qué equipo tiene más posesión del balón. Es una cuestión de fuerza. El seleccionador marroquí está preparando su estrategia y yo también”.

Didier Deschamps, durante la conferencia en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts FRANCK FIFE - AFP

Y continuó: “Aunque haya tenido un cambio de entrenador, siguen estando a la altura. Conocen bien a mis jugadores, pero mis jugadores también los conocen bien a ellos. Su equipo se conoce bien y quizá hayan introducido algunos ajustes en su juego, pero eso es normal tras un cambio de entrenador. Sabemos qué esperar mañana”.

Además, el entrenador de la selección francesa reveló qué sucedió con el pedido de su federación acerca de la revisión de la tarjeta amarilla que vio Michael Olise, una sanción que lo sacó del partido de este jueves ante Marruecos: “Lo de la tarjeta amarilla no ha cambiado. Esta mañana hemos recibido una notificación de la FIFA. En cuanto al partido, Marruecos no es lo mismo que Paraguay. Jugamos contra Marruecos hace cuatro años; llegaron a la final de la Copa Africana de Naciones. Tienen muy buenos jugadores; es un equipo al que le gusta tener la posesión del balón y atacar. Tiene grandes cualidades”.

Didier Deschamps espera un partido complejo ante Marruecos (Photo by Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) DARRIAN TRAYNOR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Incluso, Deschamps se tomó unos minutos para hablar acerca de los comentarios de la senadora paraguaya Celeste Amarilla sobre Kylian Mbappé: “Kylian está bien a nivel mental, ha pasado, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente y físicamente. Está concentrado en el partido de mañana que va a ser muy duro porque hay dos equipos de calidad. Hay sólo un sitio para un equipo, pero Kylian está bien, todo el grupo está listo para mañana”.