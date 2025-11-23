LA NACION
Los Pumas vs. Inglaterra, en vivo

El equipo de Felipe Contepomi juega el último partido de la ventana internacional en Twickenham, tras la victorias ante Gales y Escocia

Ben Spencer y la patada en Inglaterra-Argentina, en Twickenham
Ben Spencer y la patada en Inglaterra-Argentina, en TwickenhamGLYN KIRK - AFP

PT 22m: Santiago Carreras, en el palo

Santiago Carreras desperdicia la chance de anotar el primer penal; el envío termina en el palo y, luego, los Pumas no pueden hacerse de la pelota para generar otra jugada de peligro cerca del ingoal local.

PT 17m: Una clara chance para Los Pumas

Los Pumas estuvieron cerca de anotar su primer try, pero la defensa inglesa aguanta la embestida de Gallo y anula en el ingoal. Buena intervención de Luke Cowan-Dickie.

Pedro Delgado es tackleado y le impiden el paso
Pedro Delgado es tackleado y le impiden el pasoJUSTIN TALLIS - AFP

PT 10m: Inglaterra logra su primer try

Enseguida viene el primer try de Inglaterra: Max Ojomoh sacó provecho de un error de Juanchi Mallía y se apoderó de la pelota para correr como un rayo rumbo al ingoal. George Ford convierte e Inglaterra está 10-0.

PT 8m: Primeros tres puntos para Inglaterra

Inglaterra lanza su primer ataque con muchas fases y la jugada termina con un drop de George Ford. Los locales se imponen 3-0.

PT 5m: Los Pumas arrinconan a Inglaterra

El equipo argentino gana un scrum y Albornoz hace una gran patada que encierra a La Rosa en su campo.

¡Kick off para los Pumas!

Arrancó el partido: los Pumas juegan el último partido del año y ya tienen un line out.

Himnos y homenaje a Nacho Fernández Madero

Los Pumas ya ingresaron al campo y ambos seleccionados se disponen a cantar el himno en Twickenham. Antes, un minuto de silencio para Ignacio Fernández Madero, histórico preparador físico de la selección, entre 2000 y 2007.

Las formaciones de ambos equipos

  • Inglaterra: Freddie Steward; Immanuel Feyi-Waboso, Henry Slade, Max Ojomoh y Elliot Daly; George Ford y Ben Spencer; Sam Underhill, Ben Earl y Guy Pepper; Alex Coles y Maro Itoje (c ); Asher Opoku-Fordjour, Luke Cowan-Dickie y Ellis Genge.
  • Suplentes: Theo Dan, Fin Baxter, Will Stuart, Charlie Ewels, Tom Curry, Henry Pollock, Alex Mitchell y Marcus Smith.
  • Argentina: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Justo Piccardo y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Marcos Kremer, Santiago Grondona y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.
  • Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.

Qué dicen las apuestas

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.27 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 27.00.

El vestuario puma

Los preparativos de Los Pumas: camisetas listas para un grupo de jugadores que quieren dar el tercer golpe en la ventana internacional, tras los triunfos ante Gales y Escocia en Cardiff y Edimburgo, respectivamente.

Cómo ver online

El partido entre ingleses y argentinos, que se disputa este domingo en Londres, Inglaterra, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

  • ESPN.
  • Disney+.
Rodrigo Isgró en el reciente triunfo de Argentina ante Escocia
Rodrigo Isgró en el reciente triunfo de Argentina ante EscociaSteve Welsh - PA

Un historial desfavorable ante Inglaterra

Los Pumas tienen hoy un objetivo muy difícil de cumplir: buscarán derrotar a un rival que lo venció en 14 de los últimos 15 encuentros. Pero jugará con la tranquilidad de que ya se aseguró ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial Australia 2027, por lo que un mal resultado no la perjudicaría en ningún sentido. El XV de la Rosa, por su parte, llega nuevamente como gran favorito a la victoria. Recientemente derrotó a los All Blacks por 33 a 19 en condición de local.

La última función de Los Pumas

Bienvenidos a una nueva presentación de Los Pumas. Este domingo, desde las 13.10 (horario argentino), la selección nacional de rugby se enfrenta ante Inglaterra en el último test match correspondiente a la ventana internacional de noviembre. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Pierre Brousset, se disputa en el Allianz Stadium Twickenham de Londres, Inglaterra, y se puede ver en vivo por TV a través deESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.

