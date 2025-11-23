Los Pumas vs. Inglaterra, en vivo

Los Pumas tienen hoy un objetivo muy difícil de cumplir: buscarán derrotar a un rival que lo venció en 14 de los últimos 15 encuentros. Pero jugará con la tranquilidad de que ya se aseguró ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial Australia 2027, por lo que un mal resultado no la perjudicaría en ningún sentido. El XV de la Rosa, por su parte, llega nuevamente como gran favorito a la victoria. Recientemente derrotó a los All Blacks por 33 a 19 en condición de local.