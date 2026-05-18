Argentinos en el rugby europeo: el encontronazo entre Moroni y Pollock, la corrida de Wenger y la despedida de Tetaz Chaparro y

El próximo fin de semana, el rugby europeo se paralizará con las finales de la Champions y la Challenge Cup, en Bilbao. Pero antes, las ligas europeas continúan su rumbo a pocas fechas de las instancias decisivas, con varios argentinos como protagonistas a un mes y medio del inicio del Nations Championship.

Felipe Contepomi sabe que no contará con Juan Cruz Mallía, Juan Martín González, Thomas Gallo, Pedro Rubiolo ni Benjamín Elizalde para los encuentros de julio, mientras observa cómo se definen las distintas competencias. Los que participen de la final del Top 14 no estarán en el primer test del año, ante Escocia, en Córdoba.

Uno de los candidatos para estar en el encuentro cumbre es el Toulouse, que a dos fechas del final está prácticamente clasificado a las semifinales de manera directa. Con la presencia de Efraín Elías como titular y sin Santiago Chocobares, perdió 38-10 en su visita al ascendente La Rochelle que, con Joel Sclavi como titular, se mantiene en la pelea.

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Bautista Delguy inició el ataque de Clermont y luego de un par de fases le puso la firma a una buena conquista frente a Pau.



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Otro de los que buscará estar en la final es Montpellier, que logró un resonante triunfo 36-33 ante Castres. Aunque no estuvo del todo fino en la conducción y sufrió tres pérdidas, Domingo Miotti aportó 11 puntos con el pie. Justo Piccardo salió reemplazado a los 18 minutos del primer tiempo por una molestia, pero terminó saltando junto al resto de sus compañeros festejando una victoria agónica. El próximo viernes, Montpellier afrontará la final de la Challenge Cup, la segunda Copa de Europa, ante Ulster. La definición de la Champions Cup será el sábado, entre Bordeaux Begles y Leinster, sin argentinos entre los protagonistas.

Con un gran trabajo defensivo de Julián Montoya (15 tackles) y con Facundo Isa como titular, Pau superó a Clermont 24-19 en un choque clave por los play-off. El club ubicado sobre los Pirineos franceses lucha por un lugar en las semifinales de manera directa. En Clermont, Bautista Delguy apoyó un try y recibió una amarilla por un tackle peligroso. A pesar de la derrota se mantiene sexto, en puestos de clasificación. Racing 92 quedó dos puntos por debajo, tras el triunfo 43-28 sobre Toulon en un duelo de aperturas argentinos: Gerónimo Prisciantelli apoyó un try y totalizó 16 puntos en su segundo partido con la 10 del conjunto de París. Enfrente, Tomás Albornoz aportó dos tantos en una noche en la que definitivamente su club se despidió de la pelea.

Ignacio Ruiz apoyó un try y Joaquín Oviedo completó una actuación sobresaliente en Perpignan, que perdió 37-32 en su visita a Bordeaux Begles.

El cruce entre Pollock y Moroni

Henry Pollock siempre está en el centro de la escena por sus notables cualidades como jugador, pero también por su personalidad extrovertida y su propensión a forzar peleas y escaramuzas. En esta oportunidad tuvo un encontronazo con Matías Moroni en uno de los resultados más llamativos del fin de semana: Northampton Saints aplastó a Bristol Bears 94-33 en el encuentro con más puntos en la historia de la Premiership. El inglés le tocó la cabeza al argentino luego de un tackle y este reaccionó, lo empujó al piso y se entrelazaron. El experimentado centro de 35 años recibió una tarjeta amarilla en una categórica caída que lo aleja de los puestos de semifinales.

Con dos fechas por jugar, la Premiership tiene dos clasificados: Northampton Saints y Bath, que goleó a Newcastle Red Bulls 69-12 con dos tries de Santiago Carreras, cada vez más protagonista en el último campeón. Leicester Tigers necesita un punto bonus para asegurarse un lugar en las semifinales. Con un try de Joaquín Moro, tras un gran empuje en el scrum, venció a Sale Sharks 47-33 para seguir en la lucha por el título.

🟢🔥 ¡CÓMO ESTÁ JOAQUÍN MORO!



ℹ️ El bahiense se desprendió del scrum de Leicester y apoyó frente a Sale Sharks su cuarto try en la temporada.



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Lejos de los primeros puestos, el Harlequins de los argentinos superó a Exeter Chiefs 41-24 con un try de Boris Wenger. El pilar dejó atrás una larga lesión, volvió a sumar minutos y se dio el gusto de marcar un try de intercepción, una situación poco habitual para un pilar. Pedro Delgado fue titular, mientras que Rodrigo Isgró se recuperó de una lesión en las costillas e ingresó en el segundo tiempo.

El retiro de un histórico

La derrota de Benetton ante Bulls significó el final de la carrera profesional de Nahuel Tetaz Chaparro. El pilar con más tests en la historia de los Pumas le puso el cierre a su etapa como jugador, a los 36 años. El primera línea nacido en General Madariaga jugó en Pampas XV, Dragons, Stade Français, Jaguares, Lyon, Bristol, Benetton y disputó 81 con los Pumas, incluidos los mundiales de 2015 y 2019. El United Rugby Championship no tendrá argentinos en los play-off.