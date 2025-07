Los Pumas vs. Inglaterra: torcer la paternidad de la Rosa, otra barrera por romper para los Pumas

A diez minutos del final, con el tanteador equilibrado, los Pumas jugaban cerca del in-goal ajeno y tenían ventaja de penal. Juan Martín Hernández optó por un drop para adelantar al equipo por tres puntos. En la última acción del partido, el wing debutante Denny Solomona (un oriundo de Nueva Zelanda que provenía del rugby league) tomó la pelota contra el touch a la altura de la mitad de cancha, quebró un tackle y se escapó hasta apoyar entre los palos y darle el triunfo a Inglaterra en una fría tarde en San Juan. Siete días más tarde, en Santa Fe, la igualdad se rompió a falta de 15 minutos merced a un try del tercera línea Will Collier, otro debutante. Ninguno de los dos volvió a destacarse en su selección. Aun presentando un equipo alternativo, en esa serie de 2017 los visitantes regresaron a su país con dos victorias.

La situación es muy similar a la que vivirán los argentinos en los próximos dos partidos, este sábado en la cancha de Estudiantes de La Plata (a las 16.40) y una semana más tarde de regreso en San Juan. Se enfrentarán con una selección que tiene a sus principales figuras afectadas a la gira de los British & Irish Lions por Australia. Trece en esta ocasión. Una circunstancia que, como indica la experiencia, no le resta un ápice de peligrosidad al conjunto al que dirige Steve Borthwick. En primer lugar, porque igualmente cuenta con un grupo de veteranos acostumbrados a atravesar situaciones como ésta y capaces de liderar al equipo. Segundo, porque entre los jugadores nuevos aparecen muchos jóvenes promisorios, que seguramente cumplirán un rol importante en el seleccionado de la Rosa en el futuro cercano. Por último, porque también los Pumas llegan con un plantel diezmado, con la salvedad de que los sustitutos son jugadores semiprofesionales de escasa o nula experiencia en este nivel.

Un inglés apoyando en un in-goal argentino, de suelo argentino; una constante que viene ocurriendo desde hace 16 años y que los Pumas intentarán interrumpir este sábado en La Plata y el siguiiente en San Juan. Marcos Brindicci

En el análisis, además, no se puede desestimar el historial reciente entre ambos equipos. Desde que los Pumas vencieron a Inglaterra en Salta en 2009, también en torno a una gira de los Lions (equipo capitaneado por Borthwick), los visitantes se impusieron en los seis encuentros jugados en el país. En total, desde entonces los argentinos ganaron uno solo de los 13 partidos, el éxito de 2022 en Twickenham.

Como en aquella serie de 2017, uno de los baluartes del seleccionado inglés es el apertura George Ford. Nuevamente omitido en los Lions, ahora con 32 años, regresa al país intentando emular lo hecho hace ocho años. Aquella vez fue la figura en ambos enfrentamientos, anotando 23 puntos en el primero (38-34) y 10 en el segundo (35-25). ¿Y cómo olvidar lo que hizo en el estreno del último Mundial, cuando anotó todos los puntos en el devastador 27-10 en Marsella? Así como entonces estuvo acompañado por veteranos, como Joe Launchbury, Mike Brown y Dylan Hartley, esta vez los pilares son Jamie George, Sam Underhill (que ocho años atrás era uno de los debutantes), Henry Slade y Freddie Steward.

Juan Figallo y Horacio Agulla disputan una pelota que no tiene dueño entre argentinos e ingleses, en un test match de los años de inestabilidad de la selección albiceleste en resultados, pero siempre con superioridad de la Rosa. AP

Para Borthwick, no contar con sus Lions es una inmejorable oportunidad de desarrollar jugadores. Por un lado, para darle continuidad a un grupo que apareció en los últimos dos años, post Francia 2023: Chandler Cunningham-South, Fin Baxter, Jack van Poortvliet. Por el otro, foguear a promesas que se destacan en la liga Premiership. Así como en 2017 asomaban los hermanos Curry, Underhill, Ellis Genge y Joe Marchant, hoy aparecen el ala Guy Pepper (una suerte de Henry Pollock pero menos histriónico), los hermanos Charlie y Seb Atkinson, el centro Max Ojomoh (hijo de Steve) y el pilar Asher Opoku-Fordjour (cuya potencia sufrieron los Pumitas en el Mundial del año pasado).

La visita de Inglaterra que sucedió a la de 2009 (serie que había comenzado con Argentina actuando como local en el Old Trafford, con una derrota) se produjo cuatro años más tarde y tuvo la particularidad de que ningún seleccionado contaba con la totalidad del plantel. Como ahora. La Rosa, por coincidir con una gira de los Lions, otra vez; la Argentina por no disponer de los “europeos” que jugarían el Rugby Championship. Las diferencias fueron abismales entre un equipo de jóvenes pero íntegramente profesional y otro compuesto por jugadores de Europa omitidos para el Championship (como Francisco Gómez Kodela y Benjamín Urdapilleta) y mayoría del medio local y ex piezas de Pampas XV en la Vodacom Cup (como Matías Orlando y Julio Farías Cabello). Inglaterra ganó por 32-3 en Salta y por 51-26 en Vélez.

Aquella caída en Old Trafford... como local

Entre los convocados por Felipe Contepomi para esta ventana hay 14 que provienen del Súper Rugby Américas y 19 que tienen dos o menos caps. Si bien, contrariamente a lo que dice su entrenador, Inglaterra llega con un leve favoritismo, la Argentina está en mejor posición de afrontar una adversidad similar a la de 12 años atrás. El recambio es más profundo, al margen de que hay algunos puestos abiertos. Por ejemplo: ¿volverá Santiago Carreras a actuar como apertura o debutará Nicolás Roger?

La primera gira de Inglaterra por la Argentina en paralelo con la gira de los Lions por el hemisferio Sur fue, en realidad, la de 1997. Un tour que incluyó, además de dos test matches en Ferro (un éxito por lado), cuatro partidos provinciales, entre ellos, la recordada victoria de Buenos Aires por 23-21 en el estadio de Biei.

El Argentina 15 vs. Inglaterra 37 de Old Trafford, Manchester, en 2009, cuando los Pumas fueron anfitriones en territorio ajeno; aquella resultado cuenta como derrota en condición de local. SCOTT HEPPELL - AP

En resumen, las cuatro veces en que los Pumas recibieron a Inglaterra en paralelo con la gira de los Lions, los visitantes se llevaron seis victorias (incluida la de Old Trafford), y los argentinos, apenas dos. Desde 2009, el balance general favorece por 12-1 a los ingleses. Y en el historial total, sobre 28 capítulos, Inglaterra ganó 21 encuentros (75%); la Argentina, 5 (17,8%), y hubo 2 empates.

En los últimos años, este equipo de los Pumas se acostumbró a romper barreras. En esta ventana tienen la oportunidad de hacerlo una vez más.