Los Pumas vs. Springboks: el test match en la cancha de Vélez ofrece los últimos 80 minutos para ganarse un lugar en la lista para disputar la Copa del Mundo

“El domingo nos juntaremos los entrenadores, pediremos un café y nos tomaremos una, cuatro u ocho horas, las que hagan falta para tomar la mejor decisión y seleccionar el equipo que mejor represente al país en el Mundial”. Así anticipa Michael Cheika el momento de elegir a los 33 jugadores que integrarán el plantel de los Pumas que estará en Francia 2023. Un momento, el de la eliminación de nombres, que siempre genera tensión y angustias, y que incluso puede afectar el rendimiento del equipo este sábado, cuando se enfrentará, desde las 16.10 y con transmisión de ESPN y Star+, con Sudáfrica en el penúltimo encuentro anterior al estreno mundialista frente a Inglaterra, del 9 de septiembre en Marsella.

Con una camiseta alternativa que imita al uniforme de los granaderos, los Pumas se medirán frente a los Springboks en su despedida del público en el país antes de partir a Europa, donde harán una escala en Madrid para jugar el último partido de preparación, contra España (el sábado 26). Con entradas agotadas, la sed de revancha por la derrota del sábado pasado (22-21 en Johannesburgo) y el antecedente del año último en la cancha de Independiente ante el mismo rival, cuando el público se metió en el partido, se espera un gran clima en el estadio de Vélez.

Los Pumas cantarán el himno argentino en el estadio José Amalfitani quizás pensando si lo harán también en el Mundial de Francia.

Aunque el núcleo del equipo fue consolidándose desde que Cheika asumió, en 2022, todavía quedan varios lugares abiertos y muchas alternativas. El test match de este sábado representa para ciertos jugadores la última oportunidad de convencer a los entrenadores de que merecen un lugar en la lista. A su vez, del cruce de Argentina XV con Chile, que tendrá lugar también este sábado pero a las 20 y en Antofagasta, también habrá conclusiones por sacar.

Hay un núcleo de jugadores que, por lo que mostraron en el ciclo Cheika, dan a entender que tienen asegurados sus lugares: Julián Montoya, Agustín Creevy (este sábado se convertirá en el primer argentino en reunir a 100 caps en los Pumas), Thomas Gallo, Nahuel Tetaz Chaparro, Francisco Gómez Kodela, Joel Sclavi, Tomás Lavanini, Marcos Kremer (pese a la sanción que está cumpliendo), Pablo Matera, Juan Martín González, Santiago Grondona, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Jerónimo de la Fuente, Lucio Cinti, Matías Moroni, Mateo Carreras, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía (no tendrá acción en Liniers, por una suspensión de dos semanas).

Agustín Creevy cumplirá 100 partidos en los Pumas; el hooker parece ser una fija en la lista de 33 rugbiers para disputar la Copa del Mundo. Crédito Prensa UAR / Andrés Velásquez

Hay tres jugadores que no están en plenitud física pero de los que se espera que estén en condiciones para el Mundial: Matías Alemanno, que sufrió un esguince de rodilla ante All Blacks y llega con lo justo; Guido Petti Pagadizábal, que reaparece en este partido después de una larga recuperación tras ser operado de una rodilla, y Tomás Cubelli, que se entrena procurando la plenitud física y aún no jugó, pero de quien Cheika comentó que estaría para el test match ante España; ergo, el medio-scrum viajará a Francia. Son 23 jugadores, lo que deja 10 vacantes.

Siguiendo la lógica que anticipó Cheika antes del Rugby Championship de llevar dos jugadores por puesto y una primera línea adicional, se puede inferir que habrá 19 forwards y 14 backs. Con ese parámetro, puede haber algunas variantes en función de las necesidades en algunas posiciones y de la presencia de jugadores polifuncionales.

¡Metete de lleno en la intimidad de nuestra foto de equipo! 🎥



¡Mañana será el turno de lucir esta hermosa camiseta! 🇦🇷 #SomosLosPumas | #MásPumasQueNunca

Por la forma en que fueron utilizados durante el ciclo y especialmente en los cuatro partidos de este año, tres rugbiers parecen tener ventaja: el pilar derecho Eduardo Bello (11 presencias en los 15 compromisos de la era Cheika), el hooker Ignacio Ruiz (cinco; Santiago Socino y Facundo Bosch están en Argentina XV) y el tercera línea Facundo Isa (nueve), que parece ganarle la batalla a Rodrigo Bruni (6 apariciones), revirtiendo lo que ocurrió en Japón 2019.

El restante pilar debería ser uno izquierdo. Descartado Ignacio Calles desde el inicio de la preparación por una lesión, el único que queda en el plantel es Mayco Vivas, aunque la inclusión de Joel Sclavi como alternativa en esa posición hoy abre una puerta a Lucio Sordoni o Santiago Medrano. Los tres se enfrentarán con Chile por Argentina XV.

#ArgentinaXV | ¡Equipo confirmado! ✅



Así sale a la cancha Argentina XV para disputar su encuentro ante Chile en Antofagasta. ¡Vamos, Argentina! 🇦🇷#LaUniónDeTodos

La cuestión del cuarto segunda línea está peleada entre Lucas Paulos y Pedro Rubiolo. Experiencia y peso contra dinámica y desparpajo. Otra opción es ir con tres segundas líneas y recurrir a Marcos Kremer como alternativa, algo que se hizo en más de una ocasión, pero la fragilidad de Alemanno y Petti Pagadizábal pone en jaque esta posibilidad.

En la tercera línea hay cinco plazas aseguradas y quedaría una vacante. Joaquín Oviedo no tuvo oportunidades de mostrarse en el ciclo y corre desde atrás. La alternativa es Bruni, excepto que Cheika apueste por retener tanto a Rubiolo (puede ser tercera línea) como a Paulos.

🎙️ La palabra de Santiago Cordero tras el entrenamiento de hoy en la antesala de lo que será el encuentro ante Sudáfrica.#SomosLosPumas | #MásPumasQueNunca

El armado de los backs es más complejo, ya que hay mayor polifuncionalidad, más competencia en algunos puestos y dudas en otros. Si hay 10 garantizados, hay cuatro plazas disponibles. Están los dos medio-scrums pero pueden ir tres, falta un apertura, sobra un centro y hay superpoblación de wings.

Matías Orlando estuvo siempre en el primer equipo pero no tuvo ni un minuto de juego en 2023. Con 50 caps y 12 años en el seleccionado, puede quedarse afuera ante la fulgurante irrupción de Cinti y la versatilidad y la adrenalina que ofrece Moroni. Tampoco parece haber espacio para el integrante de Pumas 7s Luciano González, que no llegó a debutar, aunque lo mostrado ante Namibia en Argentina XV prueba que puede tener futuro en el rugby de 15.

Michael Cheika medita las opciones que tiene para formar el plantel que protagonizará el Mundial Francia 2023. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Si Cheika opta por tres medio-scrums y tres aperturas, le quedaría un solo espacio por cubrir entre wings y fullbacks, entre los cuales según la presente estimación hay apenas tres asegurados para la Copa del Mundo. Puede optar por Lautaro Bazán Vélez como tercer medio-scrum, que tiene ventaja sobre Gonzalo García (reaparecerá frente a Chile), y verse obligado a elegir entre la experiencia de Nicolás Sánchez (y todo lo que representa para el rugby argentino) y el atrevimiento de Tomás Albornoz, que en las pocas veces en que ingresó (28 minutos en cuatro partidos) jugó de buena manera y que contra Sudáfrica irá nuevamente al banco. O arriesgarse a ir con dos medio-scrums aun con Cubelli no al 100% y con tres aperturas.

Teniendo a Santiago Carreras y a Moroni como alternativa para jugar atrás, que haya dos suplentes en la posición de 10 no es descabellado. Bautista Delguy y Sebastián Cancelliere, hoy en Argentina XV, aparecen en desventaja. Esto dejaría espacio para dos, con la curiosidad de que todos habrán jugado una sola vez en 2023: Juan Imhoff, Santiago Cordero, Rodrigo Isgró y Martín Bogado. Lo que hayan hecho en los entrenamientos cuenta tanto como lo que se vio en los compromisos oficiales. Isgró se destacó ante Australia y da otra dimensión al puesto de wing, pero continúa haciendo la transición desde el seven. Imhoff, tryman argentino en mundiales, se mantiene vigente. De los cuatro, Cordero es quien más actuó en este ciclo (la del sábado será su sexta presencia). Bogado debería tener un desempeño excepcional para entrar en la consideración, y aun así puede no lograrlo.

Este lunes, a las 12, Cheika dará a conocer los elegidos. La sorpresa, la polémica y el desencanto estarán a la orden del día. Antes, los últimos 80 minutos para mostrarse. También, 80 minutos para disfrutar.

Las formaciones

Argentina: Martín Bogado; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Santiago Grondona, Juan Martín González y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Pedro Rubiolo; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

Suplentes: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti Pagadizábal, Facundo Isa, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Matías Moroni.

Sudáfrica: Damian Willemse; Canan Moodie, Lukhanyo Am, Adré Esterhuizen y Makazole Mapimpi; Manie Libbok y Cobus Reinach; Franco Mostert, Jasper Wiese y Deon Fourie; Marvin Orie y Jean Kleyn; Thomas du Toit, Bongi Mbonambi y Trevor Nyakanye.

Suplentes: Joseph Dweba, Gerhard Steenkamp, Vincent Koch, Jean-Luc du Preez, Evan Roos, Herschel Jantjies, Jesse Kriel y Kurt-Lee Arendse.

Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia).

Nika Amashukeli (Georgia). Estadio: José Amalfitani, de Vélez Sarsfield.

José Amalfitani, de Vélez Sarsfield. Hora: 16.10.

16.10. TV: ESPN.