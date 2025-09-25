Los Pumas vs. Sudáfrica, por el Rugby Championship 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El Rugby Championship 2025 entró en su etapa decisiva y este sábado se desarrollará la quinta y penúltima fecha del fixture en la que, luego de los All Blacks vs. Australia, Los Pumas visitarán a Sudáfrica en el Kings Park de Durban. El encuentro está programado para las 12.10 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.11 contra 7.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza a 21.0.

El torneo es el más parejo desde que se comenzó a disputar en 2012 con la inclusión de la selección argentina al viejo Tri Nations. Los cuatro equipos ganaron dos partidos y perdieron la misma cantidad, pero acumulan diferentes puntos en relación a los bonus que obtuvieron. El líder es Australia con 11 unidades mientras que los sudafricanos y Nueva Zelanda tienen 10. La Argentina cierra la clasificación con 9, pero tiene las mismas chances que los demás competidores de quedarse con el título.

Los Springboks, últimos campeones del mundo en 2023, le ganaron a los All Blacks 43 a 10 en su anterior presentación y quieren retener la corona que consiguieron en 2024. En ese contexto, afrontarán sus últimos dos encuentros ante la albiceleste con la ilusión de plasmar su superioridad en la cancha, tanto de local como de visitante una semana después en Twickenham.

Rugby Championship, tabla de posiciones tras la fecha 4

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi, en tanto, sueña con dar el golpe y ser campeón por primera vez. En sus primeros cuatro duelos derrotó una vez cada uno a Nueva Zelanda y Australia y demostró que, más allá de que no cuenta con el potencial de sus rivales en el Hemisferio Sur, la brecha es cada vez menor y puede ganarles con continuiudad y no esporádicamente.

El head coach anunció este jueves la formación inicial para el duelo con Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Joel Sclavi, Franco Molina, Lucas Paulos, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carrera, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía. Los suplentes serán Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz.

¡Los 23 para el sábado en Durban! ¡Estamos listos! 🇦🇷 pic.twitter.com/8hBkInRbZT — Los Pumas (@lospumas) September 25, 2025

El equipo argentino fue casi siempre último en el Rugby Championship: 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022. En 2015 terminó tercero gracias a una una victoria ante Sudáfrica mientras que en 2020 fue escolta de los All Blacks en un torneo que no tuvo a los Springboks por la pandemia de Covid-19. Lo sobresaliente fue que consiguió una victoria contra los Hombres de Negro y dos igualdades ante los Wallabies. En 2023, en tanto, fue tercero al superar a Australia en Sídney mientras que la temporada pasada logró la misma ubicación, aunque le ganó un juego a cada uno de los tres rivales y coronó su mejor labor histórica, la cual quiere superar en 2025.

El historial entre sudafricanos y argentinos en el Rugby Championship tiene 21 antecedentes con 16 victorias africanas, un empate y cuatro triunfos sudamericanos. En 2024 hubo una victoria por lado: los Pumas celebraron 29 a 28 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero mientras que los Springboks sonrieron 48 a 7 en Nelspruit.