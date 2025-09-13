El Rugby Championship 2025 está que arde. Concluida la cuarta fecha, solo dos puntos separan al líder de la tabla de posiciones, Sudáfrica, con el último, los Pumas. Es decir, todos, con dos victorias y dos derrotas en su haber, tienen chances de pelear por el título. La jornada inició en Sídney, con la victoria del seleccionado argentino sobre Australia por 28 a 26 y terminó en Wellington con una paliza de Sudáfrica a Nueva Zelanda por 43 a 10, la peor en cuanto a diferencia en la historia de los All Blacks.

En primer turno, el equipo albiceleste se tomó rápida revancha de la caída de la semana pasada ante los Wallabies. Es que, los dirigidos por Felipe Contepomi ganaban entonces, al término del primer tiempo en Townsville 21 a 7, y vieron cómo, por más impericias que otra cosa, esa victoria se le escapó por 28 a 24. Esta vez, más allá de que volvieron a sufrir en el final, no dejaron la oportunidad en el camino y sustentado en unos muy buenos 65′ justificaron la victoria en el Allianz Stadium de Sídney.

Sudáfrica armó su propia fiesta en Wellington y ratificó por qué es el mejor equipo del mundo Marty Melvile� - Photosport�

Luego, en Sudáfrica, todo fue una fiesta para los Springboks que vapulearon a sus archirrivales All Blacks, por un resultado inédito también reflejado en el juego casi perfecto que desplegaron, especialmente en el segundo tiempo. El conjunto Sudafricano venció al neozelandés en cinco de las últimas seis ocasiones en las que se enfrentaron, incluida la final del Mundial 2023 y ratificó que es el dominador contemporáneo de su deporte.

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la fecha 4

Justamente, el equipo N° 1 del mundo será el próximo rival de los Pumas, primero en Durban y después en Londres, donde el conjunto albiceleste hará de local. Mientras tanto chocarán Nueva Zelanda y Australia, en los otros dos encuentros.

Con el contexto así, con todos los equipos con posibilidades de campeonar y apenas dos puntos separando al líder del colista, cada punto bonus valdrá oro de acá al final.

El Rugby Championship 2025 se extenderá hasta el 4 de octubre y la Argentina continuará el periplo con los últimos dos encuentros fuera del país.

Los partidos que le quedan a los Pumas

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Sudáfrica vs. Los Pumas - Sábado 27 de septiembre a las 12.10 en el Hollywoodbets Kings Park de Durban.

- Sábado 27 de septiembre a las 12.10 en el Hollywoodbets Kings Park de Durban. Los Pumas vs. Sudáfrica - Sábado 4 de octubre a las 10 en el estadio de Twickenham, en Inglaterra.

El equipo argentino fue, casi siempre, último en el torneo: 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022. En 2015 terminó tercero gracias a una una victoria ante Sudáfrica, mientras que en 2020 fue escolta de los All Blacks en un torneo que no tuvo a los Springboks por la pandemia de Covid-19. Lo sobresaliente fue que consiguió una victoria contra los Hombres de Negro y dos igualdades ante los Wallabies.

En 2023, en tanto, quedó tercero al superar a Australia en Sídney mientras que la temporada pasada logró la misma ubicación, aunque le ganó un juego a cada rival y coronó su mejor labor histórica.

Los Pumas siguen en crecimiento y cada vez sostienen mejor el alto nivel frente a las potencias Mark Baker� - AP�

Tabla de campeones del Rugby Championship

El Rugby Championship se denomina así desde 2012, cuando empezaron a participar los Pumas. Desde entonces hubo 12 torneos -en 2020 se denominó Tri Nations por la ausencia de Sudáfrica- y los All Blacks ganaron diez. Sudáfrica, con la consagración en 2024, tiene dos estrellas (la otra la consiguió en 2019), mientras que Australia ganó una (2015).

Nueva Zelanda - 10

Sudáfrica - 2

Australia - 1

Hasta 2011 el certamen se denominó Tri Nations porque lo jugaban Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. También ocurrió excepcionalmente en 2020, por la ausencia de los Springboks y la presencia de la Argentina (los africanos se bajaron a raíz de la pandemia del Covid-19). El más ganador de esa competencia también fue el seleccionado maorí con 10 vueltas olímpicas por delante de australianos y sudafricanos, que celebraron tres veces cada uno.