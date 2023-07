Los Pumas y la misión de cambiar la cara frente a Australia, un rival golpeado y contra el que mejor resultados logró en el Rugby Championship

escuchar

Dar vuelta la página y cambiar la cara son los objetivos de los Pumas tras la dura derrota en el debut en el Rugby Championship 2023 contra los All Blacks 41-12 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Lo primero ya lo hizo y, tras arribar este martes a Australia después de un viaje de 27 horas con escalas en Santiago de Chile y Auckland, trabajarán lo que resta de la semana para ajustar los errores cometidos y mostrar otra imagen en el duelo de la segunda fecha contra los Wallabies, programado para el sábado a las 6.45 (hora argentina) en el CommBank Stadium de Sydney.

La selección argentina, cuyo head coach, Michael Cheika, y varios jugadores hicieron una fuerte autocrítica por la pálida performance exhibida en Cuyo, no es favorita contra los oceánicos. Aun así, tiene con qué ilusionarse para ganar su segundo partido del año, sin perder de vista que el gran objetivo es el Mundial de Francia, en el que debutará el 9 de septiembre vs. Inglaterra en Marsella.

Para Cheika será un partido especial porque volverá a enfrentar a la selección de su país natal y el mano a mano, muy probablemente, se desnivelará. Como head coach de la Argentina midió fuerzas dos veces con los Wallabies, ambas en 2022 por el Rugby Championship, y consiguió una derrota en Mendoza 41-26 y el mencionado triunfo en San Juan 48-17 una semana después.

Los Pumas ya cambiaron el chip del traspié contra los All Blacks, dejó en claro Mateo Carreras: “El partido con Nueva Zelanda nos dolió el domingo y ya desde el lunes pensamos en Australia. A nadie le gusta perder, menos a nosotros que somos parte, pero lo bueno es que podemos corregir todo y depende de nosotros”. El wing es uno de los 36 jugadores que conforma el plantel que este martes se instaló en Sydney, sobre los 48 que Cheika tiene en carpeta para la temporada en curso. Entre ellos hay varios que no participaron en la caída contra Nueva Zelanda porque se habían incorporado recientemente y se estima que sumarán minutos vs. Australia o Sudáfrica (el 29 de julio en Johannesburgo): Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Francisco Gómez Kodela, Joel Sclavi, Juan Cruz Mallía, Santiago Cordero y Guido Petti.

Si bien a cinco días del test match contra los Wallabies es una incógnita qué formación dispondrá el head coach -se anunciará este miércoles a las 20 (hora argentina)-, se espera una rotación con varios cambios, sobre todo en la primera línea donde, por ejemplo, no estará Lucio Sordoni -fue titular vs. All Blacks-, que no viajó. Otro de los que quedó en la mira por su labor en el debut es el apertura Santiago Carreras y la encrucijada del cuerpo técnico es volver a darle minutos o apostar por la experiencia de Nicolás Sánchez. En sus primeras horas en Sydney el equipo hizo movimientos livianos para aclimatarse al huso horario -13 horas de diferencia con la Argentina- y este miércoles se entrenó en doble turno.

Michael Cheika enfrentó dos veces a Australia como head coach de los Pumas y logró un una victoria y una derrota Marcelo Aguilar - LA NACION

Además de los jugadores mencionados, la selección argentina cuenta en este viaje con Tomás Albornoz, Matías Alemanno, Lautaro Bazán Vélez, Eduardo Bello, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras, Lucio Cinti, Agustín Creevy, Jerónimo De la Fuente, Thomas Gallo, Juan Martín González, Santiago Grondona, Facundo Isa, Rodrigo Isgró, Tomás Lavanini, Pablo Matera, el capitán Julián Montoya, Matías Moroni, Matías Orlando, Lucas Paulos, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Francisco Tetaz Chaparro y Mayco Vivas.

Los Wallabies llegaron a Australia unas horas antes que los albicelestes, luego de caer frente a Sudáfrica 43-12 en su primera presentación en el Rugby Championship. Fue una dura derrota, más allá de que no contó con todas sus figuras, porque había una gran expectativa por el debut del entrenador Eddie Jones -regresó al combinado que dirigió entre 2001 y 2005 tras siete años al mando de Inglaterra y reemplazó a Dave Rennie- y, sobre todo, porque los Springboks preservaron a muchos titulares. También, porque mostró muchas carencias e indisciplina en el juego contra un oponente de peso que no lo perdonó.

En ese contexto, buscarán en el CommBank Stadium levantar la cabeza contra los Pumas, el rival de menor jerarquía que tienen en el campeonato y un posible contendiente en cuartos de final de la Copa del Mundo. Para el duelo, Jones incorporó al pilar samoano Pone Fa’amausili y al primera línea Blake Schoupp. Taniela Tupou fue traspasado al elenco Australia A para enfrentar el próximo viernes a Tonga.

Australia sufrió una dura derrota vs. Sudáfrica en su debut en el Rugby Championship PHILL MAGAKOE - AFP

Por los resultados que se dieron en la primera fecha, quien ceda de Australia y la Argentina quedará fuera de la pelea por el título en el Rugby Championship 2023, que consta de un fixture de una sola ronda y tres partidos para cada selección por ser un año de cita ecuménica. Los Wallabies tienen muchas más expectativas de campeón que los Pumas y, al menos, pretenden llegar al último juego contra los All Blacks con posibilidades de alzarse la corona. Es que más allá de que para todos los equipos el gran objetivo de la temporada es el Mundial, para los gigantes del Hemisferio Sur el ‘Cuatro Naciones’ es una zanahoria difícil de obviar.

Los antecedentes vs. Wallabies

Australia es el rival contra el que mejores resultados consiguió desde que participa en el certamen que reúne a las potencias del Hemisferio Sur con tres victorias, igual cantidad de empates y 14 derrotas en 20 partidos, dos de ellos en 2020 cuando se denominó Tri Nations por la ausencia de Sudáfrica. La marca está apenas por encima del emparejamiento con los Springboks, a quien también se impuso en tres ocasiones, pero igualó en una y cayó en 14.

La primera alegría de la Argentina vs. los Wallabies fue, también, la primera en la historia del campeonato. Se dio en 2014, dos años después del debut y tras 17 juegos, 21-17 en Mendoza, en el mismo escenario donde Nueva Zelanda la cacheteó hace menos de una semana. Leonardo Senatore y Juan Imhoff anotaron dos tries mientras que Nicolás Sánchez convirtió uno y tres penales. En 2018, el triunfo fue de visitante 23-19 con tries de Sánchez y Bautista Delguy. El apertura tucumano, además, consiguió las dos conversiones y un penal mientras que Emiliano Boffelli aportó dos patadas.

La última fue el año pasado en el estadio Bicentenario de San Juan, por la segunda fecha y luego de una derrota en Mendoza. Los Pumas vapulearon 48-17 a los Wallabies con una soberbia actuación, la mejor en una docena de años de incursión en el torneo. Con ese cotejo, el historial total quedó en 38 duelos con 28 triunfos de los de Oceanía y siete de los de Sudamérica más tres pardas.

