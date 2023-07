Lucio Sordoni, de estar al borde del retiro a ser titular de los Pumas ante los All Blacks y pelear por un lugar en el Mundial

escuchar

MENDOZA.- Cuando apareció, era una de las promesas del rugby argentino, pero estuvo cerca de dejar la actividad. Hoy, Lucio Sordoni recibe una nueva oportunidad. El pilar rosarino, de 24 años, será titular ante Nueva Zelanda tres años después de su último partido internacional y luego de superar una lesión cervical que amenazó con acabar con su carrera. “Estoy muy contento con estar dentro del equipo. Yo vengo entrenando, haciendo foco en el día a día, en hacer las cosas que tengo que hacer bien. Fue un alivio total ver mi nombre ahí”, dijo Sordoni tras el anuncio, y agregó: “La vengo peleando hace un tiempo con las lesiones. Más que felicidad, cuando se alinean las cosas hay que agradecer”.

Sordoni es la mayor sorpresa en la formación que dispuso Cheika para el inicio del año rugbístico de los Pumas, el sábado, a las 16.10, ante Nueva Zelanda en el estadio Malvinas Argentinas, de esta ciudad. Su objetivo será meterse entre los 33 jugadores que irán a Francia 2023.

En junio de 2018, Sordoni conformó la primera línea de los Pumitas junto con Mayco Vivas en el Mundial Juvenil y rápidamente se ganaron la consideración de los seleccionadores nacionales. De inmediato pasaron al plantel de Jaguares y en noviembre recibieron su primera convocatoria al seleccionado mayor. Sordoni llegó a debutar, actuando en dos partidos: ante Francia e Irlanda. Sin embargo, en ese momento las lesiones empezaron a minar su carrera.

Fue parte del plantel de Jaguares subcampeón del Super Rugby en 2019, donde participó intermitentemente, y jugó un partido más con los Pumas en el Tri-Nations de la pandemia, la derrota 38-0 ante Nueva Zelanda en Newcastle (el del homenaje fallido a Maradona). Tras el desmembramiento de la franquicia argentina pasó a Melbourne Rebels, donde comenzó su calvario.

Primero una lesión en la rodilla que lo deja afuera de las canchas. Luego una en el hombro que lo obligó a volver a la Argentina a operarse. Cuando había firmado para Stade Montois de la segunda división de Francia y estaba listo para regresar, se le detectó una hernia cervical que le impidió jugar . Otra vuelta al país, otro paso por el quirófano. Hasta pensó en dejar de jugar, según confesó al diario El Ciudadano, pero sus amigos de Plaza lo convencieron de que volviera. Lo hizo en el club que se formó, el 22 de julio pasado, un año y dos meses después de su última aparición. Afianzado en el torneo de la URBA, al mes recibió una oferta de Glasgow Warriors para regresar al profesionalismo.

En Escocia, Sordoni jugó 15 partidos y volvió a estar en la mira de los seleccionadores nacionales. Su esfuerzo le valió un lugar en la convocatoria de 48 que realizan la preparación para Francia 2023 y ahora va por un lugar en la lista de 33. Con Francisco Gómez Kodela y Joel Sclavi un paso por delante en los papeles, deberá pelear con Santiago Medrano, que estará en el banco ante los All Blacks.

Lucio Sordoni, en acción para los Glasgow Warriors, de Escocia

“Obviamente es muy importante el Mundial, pero después de todo lo que me pasó yo voy más en el día a día, partido a partido, semana a semana”, continuó Sordoni, en una entrevista con ESPN. “Hoy en día es jugar el sábado y después estar en el equipo que viaja a Australia y así. Las cosas se van dando y si no se da es porque el otro está mejor. Somos un equipo, todos vamos para el mismo lado y si no me toca estar voy a ser el primero en estar alentando”.

El desafío será de máxima exigencia, ya que los All Blacks tienen uno de los mejores scrums del mundo. “Venimos trabajando con Andrés Bordoy mucho el tema de la presión constante, de scrum muy largos. Viene dando sus frutos, venimos de una pretemporada bastante larga y venimos haciendo hincapié en que los scrums duren mucho, estar bancando la presión”, explicó. “La verdad que viene saliendo muy bien, estamos con un muy buen equipo, tenemos confianza, sabemos lo que podemos hacer. Hay jugadores de elite mundial en todos los clubes que nos representan.”

Lucio Sordoni estuvo cerca de dejar de jugar. Ahora está cerca de jugar un Mundial.