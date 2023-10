escuchar

PARÍS (Francia).– El centro de prensa de Roland Garros, bajo las tribunas del estadio Philippe Chatrier, adquirió una fisonomía este miércoles. Detrás de los micrófonos, frente a un nutrido y variado grupo de periodistas, no estaban Rafael Nadal ni Novak Djokovic ni nadie que se destaque con la raqueta en las manos. En cambio, un grupo de fornidos vestidos con buzo celeste y un puma del lado del corazón. Michael Cheika anunció la formación de los Pumas para la semifinal de Francia 2023, el viernes ante los All Blacks, en el centro de prensa del certamen parisino, que por dos meses se transformó en la base de operaciones de prensa del Mundial de Rugby, acompañado por Julián Montoya y luego Emiliano Boffelli y Thomas Gallo. Allí Cheika tiró un globo por elevación esperando no dejarle servido el smash a los All Blacks, amplios favoritos a pasar a la final.

En una movida sorpresiva, volvió a sacar del equipo a Tomás Cubelli e incluyó como medio-scrum titular a Gonzalo Bertranou, que había cumplido es función en los partidos anteriores. Será la única modificación entre los 23 que saldrán a jugar en el Stade de France el viernes a las 21 (16 de la Argentina).

Gonzalo Bertranou volverá a ser titular ante los All Blacks Prensa UAR / Andrés Velásquez Marín

“En cada conferencia hablamos mucho de la situación que pienso para cada partido. Considero que ésta era la mejor situación para este partido, pero no quiero hablar de la estrategia que vamos a utilizar”, justificó Cheika. “Tenemos la fortuna de tener a tres medio-scrums que están mejorando cada semana. Gonzalo Bertranou es el tipo de medio-scrum que queremos para jugar este partido, por una pequeña diferencia es la mejor elección. Tomi y Gonzalo están trabajando mucho juntos, lo mismo que Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras y Nicolás Sánchez. Tenemos un grupo de cinco jugadores que podemos ir variando quién arranca un partido, quién termina, quién entra, quién sale. Para nosotros es normal que uno lo pueda hacer esta semana y otro a la semana siguiente.”

El resto del equipo será el mismo que derrotó a Gales 29-17 el sábado en Marsella para que los Pumas se metan entre los cuatro mejores por tercer vez en su historia y se ganaron la chance de buscar la primera final.

Tomás Cubelli cumplió con creces en su actuación ante Gales, pero Cheika decide cambiar Agencia AFP - AFP

Bertranou había sido titular ante Inglaterra, Samoa y Japón, y sólo había salido ante Chile, partido en el que Cheika dispuso un equipo alternativo. Para el duelo de cuartos, apostó por Cubelli, que jugó un gran partido, pero el cambio de estrategia lo hizo volver a elegir al mendocino.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Facundo Isa y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Suplentes: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

Los All Blacks, confirmados

Nueva Zelanda presenta dos cambios con respecto al encuentro que le ganó a Irlanda en los cuartos de final: Sam Whitelock por Retallick, y Mark Tele’a por Fainga’anuku.

De esta manera, los hombres de negro saldrán con Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Mark Telea; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Sam Cane (c), Ardie Savea y Shannon Frizell; Scott Barrett y Samuel Whitelock; Tyrel Lomax, Codie Taylor y Ethan De Groot.

Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Tamati Williams, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papapli’i, Finlay Christie, Damian McKenzie y Anton Lienert-Brown.