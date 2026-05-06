Qué necesita Boca para clasificarse a los octavos de final en la Copa Libertadores

La etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 transita su segunda rueda y entró en semanas decisivas, con equipos que buscan sumar puntos para clasificar a los octavos de final como lo es en el caso de Boca Juniors, que este martes perdió ante Barcelona de Ecuador 1 a 0 como visitante y complicó sus posibilidades.

El xeneize acumula seis puntos producto de dos triunfos, ante Universidad de Chile 2 a 1 como visitante y Barcelona 3 a 0 de local; y dos caídas, frente a Cruzeiro 1 a 0 en Brasil y ante los ecuatorianos 1 a 0 en Guayaquil. Así, marcha segundo en la zona D por detrás de los chilenos y delante de los brasileños, que se enfrentan este miércoles en el cierre de la cuarta jornada.

Lo positivo para el conjunto de Claudio Úbeda es que, a falta de dos jornadas y más allá de lo que ocurra esta noche entre Universidad de Chile y Cruzeiro, depende de sí mismo en la antesala de sus dos juegos como local frente al elenco de Belo Horizonte primero (martes 19 de mayo) y La U después (jueves 27 de mayo).

Si Boca se impone en los próximos dos partidos, accederá a octavos de final como líder del Grupo B. Con cuatro puntos, es decir un triunfo y un empate, también avanzará mientras que en caso de sumar tres o dos unidades dependerá de otros resultados.

Un dato no menor es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Libertadores se utiliza el sistema de desempate reconocido como ‘olímpico’. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismo conjuntos involucrados.

En caso de culminar en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo D, el equipo dirigido por Úbeda se clasificará a octavos de final. Si termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores, pero accederá a los playoffs de la Copa Sudamericana contra un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de ese campeonato. Si queda último se despedirá de la competencia.

Boca perdió ante Barcelona en Ecuador y complicó sus chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 MARCOS PIN - AFP

El xeneize disputa la etapa de grupos de la Copa Libertadores tras dos años. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado por Alianza Lima de Perú en una de las fases preliminares del máximo certamen continental.

El sorteo lo ubicó en una zona con rivales de jerarquía en sus respectivos países, pero sigue siendo el máximo favorito a quedarse con el primer puesto y también está entre los candidatos al título. De hecho, es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis trofeos y anhela como nadie el séptimo para alcanzar a Independiente en la tabla de campeones.