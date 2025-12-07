Marcos Moneta y una carrera espectacular que terminó en try para los Pumas 7s frente a Sudáfrica

Los Pumas 7s cayeron en la final del seven de Ciudad del Cabo por 21-19 ante Sudáfrica y terminaron subcampeones. Los locales, asimismo, festejaron su segundo título consecutivo en casa. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, pese a la derrota, obtuvo un fuerte repunte y muy necesario después de haber finalizado últimos en Dubai, en la fecha anterior. Al margen de la caída, el equipo albiceleste dejó varias perlitas, una de ellas de una de sus figuras.

Marcos Moneta, figura del equipo de los Pumas 7s en Ciudad del Cabo GIANLUIGI GUERCIA� - AFP�

En el segundo período todo comenzó de la mejor manera para el equipo argentino, con una trayectoria larguísima y a pura velocidad de Marcos Moneta, desde el campo propio. Nadie lo pudo agarrar en una diagonal fulminante de derecha a izquierda que significó el tercer try argentino, para colocarse 19-7. Luego llegaría la reacción de Sudáfrica, es verdad, pero la acción del Rayo Moneta puso de pie a todos los presentes en el estadio de Ciudad del Cabo.

Marcos Moneta hizo un try espectacular: ningún sudafricano logró detenerlo GIANLUIGI GUERCIA� - AFP�

Cuando Moneta, de 25 años, recibió la pelota y comenzó a acelerar, parecía que había varios sudafricanos para interrumpir su carrera, sin embargo, a pura velocidad y creatividad, fue esquivando obstáculos y siguió avanzando hasta apoyar la pelota en el in-goal. Una acción espectacular que quedará en la memoria de los apasionados por los Pumas 7s.

Sobre el final, la Argentina no pudo resistir el empuje sudafricano y el conjunto local remató el encuentro con el try de Christie Grobbelaar y la conversión de Ricardo Duarttee, para hacerse fuertes ante su gente y terminar imponiéndose 21-19. Pero nadie le quita a Moneta la satisfacción de haber concretado una jugada fenomenal.

La espectacular corrida de Moneta

El espectacular try de Moneta ante Sudáfrica

Campeón olímpico juvenil y medallista en Tokio 2020, Moneta es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en el Rugby Seven. Según el GPS que suele acompañarlo durante los partidos, corre a 38 o 40 km/h, una velocidad de alto impacto. “La velocidad es mi fuerte, pero también la personalidad y la confianza. Me gusta salir del libreto, ser creativo. Tiene que ver con la convicción: no dudar y hacer lo que pensás al ciento por ciento”, le dijo a LA NACION.

Lo mejor de Sudáfrica vs. los Pumas 7s