Más sorpresas en los Pumas: a la ausencia de Moroni se suman otras tres bajas de peso en el plantel

“Nunca sabés cuál va a ser tu último partido” es una máxima que los Pumas repiten con insistencia. Tanta, que terminan sonando como una frase hecha. Sin embargo, cuando se llena de sentido cae como una sentencia contundente. La convocatoria de Felipe Contepomi para los dos partidos de la selección argentina contra los All Blacks se destaca por las ausencias de algunos jugadores que parecen empezar a alejarse del equipo. Además de la marginación de Matías Moroni, como anticipó LA NACION en su edición del domingo, tampoco figuran en la nómina los veteranos Gonzalo Bertranou y Facundo Isa, además del joven Thomas Gallo.

Los duelos ante Nueva Zelanda, previstos para el 16 y el 23 del corriente en Córdoba y Vélez, respectivamente, corresponden a las primeras dos fechas del Rugby Championship y representan los dos últimos partidos de los Pumas en la Argentina en el año.

Ignacio Ruiz, Joaquín Oviedo y Marcos Kremer, tres regresos de fuste para los Pumas Prensa UAR/Andrés Velásquez Marín

Entre las inclusiones se destacan las de Gerónimo Prisciantelli, que estuvo en las convocatorias en noviembre y en julio pasado, pero no llegó a debutar, y de los que tuvieron su estreno este año, especialmente Benjamín Elizalde y los medio-scrums Simón Benítez Cruz y Agustín Moyano, además del hooker Bautista Bernasconi. También regresan la totalidad de los jugadores que tuvieron descanso en julio.

La baja de Moroni es la más resonante. El centro de 34 años había sido uno de los mejores en los cuatro partidos que disputaron los Pumas este año, amén de su aporte emocional y su predilección dentro de los aficionados. Sin embargo, según pudo averiguar LA NACION, Contepomi eligió darle rodaje a Elizalde (21) como recambio en la posición de segundo centro, pese a que su puesto natural (y en el que se desempeñó en los tres partidos de la ventana) es el de fullback.

El caso de Gallo también es llamativo. El pilar izquierdo tucumano de 26 años es el jugador que más partidos jugó como titular en los Pumas en 2024 (11), y uno de los tres que tuvo asistencia perfecta en los 12 encuentros (Franco Molina y Tomás Albornoz son los otros). Tuvo descanso ante Lions y fue convocado para los Tests de julio, pero luego de actuar en los dos partidos ante Inglaterra fue desafectado para el duelo con Uruguay y relegado a Argentina XV, y ahora ni siquiera entró en la convocatoria.

Gerónimo Prisciantelli, el único de los convocados sin caps, aparece como alternativa al puesto de apertura Prensa UAR / Gaspafotos

Bertranou jugó en el primer duelo ante los ingleses en La Plata (salió a los 8 minutos del segundo tiempo) y luego fue desafectado, oficialmente por una lesión no especificada. El fin de semana anterior volvió a jugar para su club formativo, Los Tordos. Isa, que no había jugado para los Pumas después del Mundial 2023 por decisión propia, regresó ante Inglaterra, pero no tuvo una buena actuación en el primer partido y, si bien se lució cuando ingresó desde el banco en la revancha, tuvo responsabilidad en el try que sobre el final le significó el triunfo a los visitantes.

La inclusión de Prisciantelli, recientemente fichado por Racing de París, responde a la necesidad de sumar alternativas al puesto de apertura detrás de Tomás Albornoz, cuya ausencia se notó en julio. Si bien, al igual que Santiago Carreras, en su paso por Zebre actuó principalmente como fullback, tanto en el CASI como en Pumitas y en Jaguares XV se destacó como apertura. En cambio, fue omitido Nicolás Roger, quien alternó la posición con Carreras en la reciente ventana.

Además del 10 reaparecen figuras clave como Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares, Joaquín Oviedo y Mateo Carreras, además de Franco Molina, Bautista Delguy e Ignacio Ruiz. Las únicas ausencias por lesión son las de Eduardo Bello, que se recupera de una rotura de ligamentos de rodilla sufrida hace 10 meses, y Emiliano Boffelli, que reapareció el sábado con la camiseta de Duendes después de una operación en la espalda.

Thomas Gallo es el jugador que más partidos jugó como titular en 2024, pero llamativamente no fue incluido en la convocatoria DANTE FERNANDEZ - AFP

En el transcurso del ciclo Contepomi fueron perdiendo espacio los que un par de años atrás eran parte de la columna vertebral del equipo, como Tomás Lavanini, Jerónimo de la Fuente, Matías Alemanno, Tomás Cubelli o Matías Orlando. Todos jugadores que, pese a que rondan los 34 años, se mantienen en actividad en competencias de alto nivel. Lavanini, por ejemplo, acaba de rescindir su contrato con Lyon; su destino estaría en Japón.

La ausencia de Moroni, Isa o Bertranou no implica una sentencia definitiva. Incluso podrían ser incluidos para alguno de los siguientes partidos del Championship, ante Australia o Sudáfrica. Sin embargo, su marginación denota las preferencias del entrenador y la búsqueda de ir dándole forma al plantel de cara al Mundial de Australia 2027. El desafío es que la transición no altere la armonía del equipo.

Los convocados:

Forwards

Bautista Bernasconi – Hooker – Benetton Treviso

Francisco Coria – Pilar – Brive

Nicolás D’Amorim* – Tercera línea – Hindú

Pedro Delgado – Pilar – Old Lions

Juan Martín González – Tercera línea – Saracens

Santiago Grondona – Tercera línea – Bristol Bears

Marcos Kremer – Tercera línea – Clermont

Pablo Matera – Tercera línea – Honda Heat

Franco Molina – Segunda línea – Western Force

Julián Montoya – Hooker – Pau

Joaquín Oviedo – Tercera línea – Perpignan

Lucas Paulos – Segunda línea – Bayonne

Guido Petti Pagadizábal – Segunda línea – Harlequins

Pedro Rubiolo – Segunda línea – Bristol Bears

Ignacio Ruiz – Hooker – Perpignan

Joel Sclavi – Pilar – La Rochelle

Nahuel Tetaz Chaparro – Pilar – Benetton Treviso

Mayco Vivas – Pilar – Oyonnax

Boris Wenger* – Pilar – Jockey Club de Villa María

Backs

Tomás Albornoz – Apertura – Benetton Treviso

Simón Benítez Cruz – Medio-scrum – CUBA

Mateo Carreras – Wing – Bayonne

Santiago Carreras – Fullback/Apertura – Bath

Santiago Chocobares – Centro – Toulouse

Lucio Cinti – Centro – Saracens

Bautista Delguy – Wing

Benjamín Elizalde – Centro/Fullback – Bristol Bears

Gonzalo García – Medio-scrum – Zebre Parma

Rodrigo Isgró – Wing – Harlequins

Juan Cruz Mallía – Fullback – Toulouse

Ignacio Mendy – Wing – Benetton Treviso

Agustín Moyano – Medio-scrum – Córdoba Athletic

Justo Piccardo – Centro – Montpellier

Gerónimo Prisciantelli – Fullback/Apertura – Racing 92

*Jugador de desarrollo