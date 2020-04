Juan Martín Hernández, el crack que brilló con la 10 de los Pumas, revivió en un Instagram Live dos encuentros con Diego Maradona que nunca olvidará. 03:12

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 20:43

El exjugador de Los Pumas Juan Martín Hernández contó este miércoles en una entrevista que Diego Maradona lo llamó para felicitarlo después del Mundial de Rugby de 2007 -en Francia-, cuando Argentina alcanzó el tercer puesto y él, como apertura, se lució en los partidos.

Hernández brindó un Live de Instagram con el periodista y exjefe de Prensa de la Unión Argentina de Rugby (UAR) Rafael Laría, donde, entre otras cosas, hizo un repaso de su carrera, sobre todo de los momentos más destacados.

"Pude conocer a grandes jugadores de fútbol y de rugby y tener momentos de charla con gente que quizás no hubiese tenido la posibilidad", dijo el exrugbier del Stade Français sobre las puertas que le abrió haberse convertido en una estrella del deporte.

En ese sentido, contó, como un ejemplo: "Me llamó Maradona ". Hernández relató que después del Mundial de 2007, cuando estaba por despegar el avión de Buenos Aires a París , le sonó el teléfono.

Juan Martín Hernández contra Irlanda en Francia 2007 Crédito: Rodrigo Néspolo

"Hola, qué tal, Juani. Felicitaciones", dijo la voz del otro lado del celular, a lo que el jugador formado en Deportiva Francesa respondió: "¿Quién es?". Al escuchar el nombre Maradona , Hernández pensó que era algún amigo suyo haciéndose pasar por el 10.

En cuanto habló un poco más, se dio cuenta de que verdaderamente era el excampeón de la Selección Argentina de fútbol . "Me paralicé, me puse pálido", admitió sobre ese momento.

El Mago se rió porque Maradona le dijo: "Qué zurda mágica tenés" y, con algo de vergüenza, le contestó: "Soy diestro". Y el exfutbolista remató: "No importa, le pegaste bien con las dos".

Juan Martín Hernández en el Mundial de Rugby de Inglaterra 2015. Crédito: Instagram

Sin embargo, el ex 10 de Los Pumas conoció al crack del fútbol global en el Mundial de Rugby de 2015 , en Inglaterra , en el partido contra Tonga. "De repente, me tocan el hombro y era alguien cercano a él, de su círculo y me dice: 'Vení que Maradona te quiere saludar'", describió.

Sobre la anécdota de 2007, Hernández comentó: "Que te llame Maradona no sé si le ha pasado a muchos y es un ídolo que también tenía de chico. Es tremendo".

De todas formas, por esos tiempos, el público comparó al Mago con el Diego cuando, en Francia contra Escocia, la tribuna le gritó una y otra vez "Maradó, Maradó".