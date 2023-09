escuchar

Comenzó con un susto y terminó con una paliza. Así se resume el debut en el Mundial de rugby Francia 2023 del seleccionado de Irlanda, que perdía por 5-0 con Rumania a los dos minutos tras una pérdida en la mitad de la cancha y luego fue una máquina de anotar, hasta cerrar el juego con la conversión que selló el triunfo por 82-8, con un promedio de un punto por minuto. Arrollador.

El vigente campeón del Seis Naciones inauguró el grupo B con un festival de tries en el estadio Matmut Atlantique, en Burdeos. Antes de apoyar 12 veces en el ingoal rival, sufrió un contrataque letal cuando quiso intentar una jugada con el pie sobre el lateral derecho. Hinckley Vaovasa adivinó la intención, robó la pelota, escapó en soledad y cuando tuvo una marca cerca, habilitó a Gabriel Rupanu para que apoye debajo de los palos.

Contraataque letal de Rumania y Gabriel Rupanu marcó para sorprender a Irlanda, en el amanecer del encuentro. 🏉🇷🇴🔥#RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/KgPaxDASGq — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 9, 2023

La suerte para los rumanos pareció que se terminaba ahí. El propio Rupanu pateó para la conversión, en una posición muy favorable, pero el remate se fue increíblemente ancho. Muy poco habitual en este nivel que se vean esos fallos, pero el número 9 no pudo con el pie ampliar la diferencia. E Irlanda despertó. Y no se durmió más.

Gabriel Rupanu y un fallo poco habitual, al frente de los postes. ¡Increíble! 🏉🇷🇴👎#RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/2fzZPBYh9K — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 9, 2023

La victoria se vio acompañada además de la bonificación ofensiva, en un partido en el que Irlanda firmó sus 12 tries por medio de Jamison Gibson-Park (a los 5 minutos), Hugo Keenan (12), Tadhg Beirne (17 y 83), Bundee Aki (34 y 75), Jonathan Sexton (40 y 62), Rob Herring (45), Peter O’Mahony (50 y 70) y Joe McCarthy (67).

Jonathan Sexton, el apertura de 38 años y 114 veces internacional con el Trébol, marcó 24 puntos en el partido y, así, inició a lo grande su cuarto Mundial: elevó a 1074 puntos su cuenta de puntos con el XV irlandés y quedó a apenas nueve del récord de otra leyenda nacional, Ronan O’Gara, a la que presumiblemente dejará pronto atrás. Con 102 puntos, Sexton se convirtió, además, en el jugador irlandés que más ha sumado en la historia de los Mundiales, dejando atrás los 93 que marcó el mismo O’Gara.

El capitán y figura Jonathan Sexton se retira aplaudido y le devuelve el gesto a los fanáticos irlandeses; el apertura quedó a un paso de ser el jugador del Trébol que más puntos convierte en la historia. afp - AFP

Irlanda llega a Francia como siempre: gran candidato a dar el golpe. Resta saber si se va como siempre, eliminado en los cuartos de final, o si esta vez cruzará ese Rubicón. La gloria ha sido esquiva para el Trébol en la Copa del Mundo. Desde 1991, cuando estuvo a un minuto de eliminar al luego campeón Australia, pasando por los topetazos que recibió de los Pumas en 1999 y 2015 y hasta la aplanadora neozelandesa que lo pasó por encima en 2019, Irlanda nunca llegó al último fin de semana en los Mundiales.

Es un caso especial lo del conjunto isleño porque, además, es el único de los diez grandes que jamás sobrepasó los cuartos de final. Siempre acompañado por una multitud que forma una ola verde, juegue donde juegue, y con planteles fuertes que llegan incluso con el cartel de campeones del Seis Naciones en ese mismo año, hay algo que falla u otro que está en su mejor día como para que ese sueño se trunque. Contra eso juega, también.

El resumen de Irlanda - Rumania

En 2023 tampoco la tiene sencilla, pese a llegar quizá con el mejor plantel de su historia, jugando un rugby de altísimo nivel y con triunfos continuos sobre todos los otros grandes, incluidos los All Blacks. Ahora no lo favoreció el sorteo. Está en la parte más brava del cuadro. En su grupo tiene que cruzarse con el campeón del mundo, Sudáfrica, y con un Escocia que también viene creciendo y que puede complicar a cualquiera. Y si pasa esa instancia, como primero o segundo, en los cuartos de final se enfrentaría con el local, Francia, o con los All Blacks.

El centro Bundee Aki fue imparable para los rumanos; anotó dos tries en la goleada de Irlanda en el debut en el Grupo B del Mundial Francia 2023. afp - AFP

Sí está claro que si atraviesa los cuartos de final, Irlanda es serio candidato a llevarse el título de campeón mundial. Con esta victoria acompañada de la bonificación, por lo pronto asoma al frente de su zona a la espera de que Sudáfrica se enfrente a Escocia este domingo. El siguiente partido de los irlandeses en el Mundial será contra Tonga el sábado que viene, antes de medirse el 23 de septiembre en el encuentro más duro del grupo frente a los Springboks y el 7 de octubre, frente a Escocia. Esos dos últimos partidos se jugarán en el Stade de France, en la periferia de París.

