PARÍS, Francia.– Pocos seleccionados tienen una identidad tan marcada como los Springboks. La fortaleza física está en su ADN. Su frontalidad y su agresividad son marcas registradas a las que se aferran para marcar la diferencia. Armas históricas que siguen dándoles réditos y con las que van por su cuarto trofeo mundialista. Colados entre los gigantes, sobresalen dos wingers, de escaso porte físico, pero que son vitales para el rendimiento del seleccionado sudafricano. Cheslin Kolbe, una estrella en el último lustro, y Kurt-Lee Arendse, que irrumpió en el escenario internacional en el 2022 y sobre la base de tries se ganó un lugar en el equipo titular.

Este sábado, a partir de las 16 de la Argentina y en el Stade de France, Sudáfrica e Inglaterra repetirán el cruce de la última final del mundo, aunque esta vez en busca de un lugar en la definición, del 28 de octubre. Con estilos similares, pero con matices distintos. A su poderoso pack, Sudáfrica agregó volumen de juego en los últimos años y cuenta con backs peligrosos. La principal amenaza en ofensiva es Kolbe, una de las figuras del Mundial de 2019, que suele ofrecer su mejor versión en los grandes partidos. Explosivo de piernas y con una plasticidad asombrosa, es uno de los jugadores más desequilibrantes del rugby moderno. Con 1,70 metros y 74 kilos se las ingenia para romper defensas, eludir rivales y poner adelante a su equipo. Una clara muestra es el try en la final de Japón 2019: aceleró en pocos metros y dejó en el camino a tres ingleses para liquidar el asunto y gritar campeón.

Reproducción animada del try de Kolbe en la final de Japón 2019

El camino de Kolbe para llegar a Francia 2023 fue sinuoso y tuvo muchas lesiones que le impidieron tener continuidad en su club, Toulon. “La gente no entiende por qué circunstancias pasan los jugadores cuando afrontan una lesión. El año pasado fue el más desafiante para mí porque volvía de una, jugaba dos o tres partidos y tenía otro problema. Me rompí un pulgar, me lesioné un isquiotibial, me torcí el tobillo izquierdo y me rompí la mandíbula, lo cual fue probablemente lo más desafiante: no pude comer durante seis o siete semanas. Perdí unos 15 kilos en dos semanas”, expresó el wing en las cuentas de redes sociales de los Springboks.

“La última lastimadura fue en marzo, cuando anoté un try, intenté levantarme y me torcí el tobillo por completo. Simplemente me acosté y pensé: «¿Es éste el final de mi temporada? ¿Es el fin de mis posibilidades de jugar el Mundial?». Son muchas cosas que uno procesa cuando sucede algo como esto, pero creo firmemente que todo sucede por una razón. El carácter habla de los momentos difíciles que uno afrontó en la vida. En ese momento no entendemos por qué está sucediendo, pero tener fe me mantiene humilde”, publicó el tres cuartos.

Durante el Mundial de Francia, el jugador de 29 años recuperó su mejor versión. Consiguió tries contra Irlanda y Francia, los dos adversarios más fuertes. Y frente al local, en los cuartos de final, Kolbe fue vital: además de marcar su conquista, resultó el jugador que más metros corrió (126), el que más tackles superó (5) y el que más quiebres hizo (2). También, le tapó un tiro para conversión a Thomas Ramos, acción que se volvió viral en un encuentro que se definió por un punto. Una prueba de lo conectado que el sudafricano está con el juego.

Al igual que Kolbe, Kurt-Lee Arendse debutó en el seleccionado un año antes de una Copa del Mundo. A simple vista, es un clon de su compañero, con 1,76 metros y 79 kilos. Ambos usan cascos y ostentan velocidades por arriba de la media. Los dos llegaron del seven: Kolbe protagonizó los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, y Arendse, los de Tokio 2020, en los que cayeron frente a los Pumas 7s en los cuartos de final. El jugador de Bulls se estrenó hace poco más de un año, frente a Gales; en el partido siguiente les hizo un try a los All Blacks y hoy acumula 13 conquistas en la misma cantidad de actuaciones.

En el Mundial anotó contra Escocia en la primera fecha y Francia en el cuarto de final. “Ha sido un placer ver a Kurt-Lee irrumpir en escena y mostrar, una vez más, que el rugby no se trata de lo grande que uno es. Si se es lo suficientemente bueno, uno merece estar ahí, independientemente de su tamaño. Es un jugador maravilloso, y aunque es increíble lo que ha hecho, estoy aun más entusiasmado por ver lo que hará a continuación. Estamos bendecidos con talento, y se trata de aprovechar las oportunidades cuando se presentan”, lo elogió Kolbe hace unos meses.

Kurt-Lee Arendse escapa de un tackle de Gaël Fickou en el cuarto de final que Sudáfrica le ganó por un punto al local en Francia 2023. Thibault Camus - AP

Electrizantes en ataque, los dos son importantes también en el andamiaje defensivo, con una presión asfixiante y bien arriba contra sus adversarios y para cargar las pelotas aéreas. Se afianzaron como la pareja de wingers titulares en 2023, por encima de otro definidor letal, Makazole Mapimpi. Dos flechas diseñadas para definir las jugadas y presionar al contrincante. Su tamaño no les impide sobresalir en la elite. Frente a Inglaterra irán por otra final.