Ni con el tiro del final: el increíble desenlace que acabó con la racha de los Pumas 7s en Vancouver

El juez de línea estaba a punto de levantar la bandera. Amagó con elevar el brazo luego de la patada de Santiago Vera Feld, pero lo bajó en un acto de reflejos cuando la pelota se estrelló en el palo. Los Pumas 7s tuvieron el tiro del final para llevar el partido a tiempo extra, pero cayeron 17-15 ante Australia en su estreno en Vancouver y cortaron una racha de 23 triunfos consecutivos en dicha etapa. A las 20:07 se medirán ante Fiji en el BC Place Stadium.

El kick desviado de Santiago Vera Feld ahogó las ilusiones de un equipo argentino que mostró dos caras: con la pelota tuvo buen poder de conservación ante un rival asfixiante, que subió muchísimo y lo presionó en todo momento. Pero en defensa este plantel en reconstrucción sigue mostrando falencias, desorden y tackles errados que terminan en puntos en contra. El primer try que sufrieron en la tarde fue una prueba cabal: Jayden Blake rompió con facilidad los tackles de Gregorio Pérez Pardo y Pedro De Haro para asistir a Josh Turner, que se dirigió debajo de los palos para facilitar la conversión. Un detalle no menor: la conversión de Dietrich Roache fue la única efectiva de las seis ejecutadas en el partido.

Argentina había empezado el encuentro de manera eficaz, con un quiebre de De Haro y un try de Luciano González Rizzoni. Pero le costó estirar la diferencia y cada vez que perdió la pelota, sufrió. El try del capitán Santiago Álvarez Fourcade lo volvió a poner en ventaja en la anteúltima jugada del primer tiempo, pero Australia tuvo una pelota más y desde la salida empezó a construir un try brillante, desde la recepción efectiva, atacando desde su propio campo y la definición de Jayden Blake, la figura.

Santiago Alvarez, de Argentina, en acción durante el match entre los Pumas y Australia Elizabeth Ruiz Ruiz - Getty Images North America

El propio Blake estiró la diferencia tras una transición rápida que agarró a los Pumas 7s mal parados, luego de una pelota perdida por Matteo Graziano. Tras una pesca de De Haro, un exquisito pase en el contacto de Valentín Maldonado y una larga carrera de Santino Zangara, los conducidos por Gómez Cora se pusieron a tiro de una conversión para llevar el partido al alargue, pero el palo le negó una conversión esquinada a Vera Feld, que terminó en cuclillas, tomándose la cabeza.

Los Pumas 7s no perdían un partido en Vancouver desde el 2020. Al año siguiente esa etapa se canceló por la pandemia y desde el 2022 hasta el 2025 ganaron todas las ediciones de manera invicta: un empate y 23 triunfos consecutivos, que se cortó en el inicio de una nueva edición del torneo, con un equipo renovado que aún no encontró regularidad tras las salidas de varios jugadores importantes. Los Pumas 7s todavía no logran fluir ni afianzarse en bases sólidas, con un margen amplio de mejora de cara a las etapas finales.

Lo mejor del partido

El formato del torneo casi no da margen para el error y ahora deberán ganar sus dos partidos para clasificar a las semifinales. A las 20:07 seguirán su camino ante Fiji, el líder de la temporada, que en su debut superó a Francia 26-21 con un try de Vuiviwa Naduvalo en la última jugada. A las 23.34 cerrarán la fase de grupos ante la selección europea.