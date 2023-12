escuchar

A los 35 años y tras haber demostrado su vigencia en el último Mundial, Nicolás Sánchez eligió Japón como su próximo destino con el objetivo de mantenerse en un alto nivel de competencia. El apertura de los Pumas firmó contrato con el poderoso Tokyo Sungoliath de la primera división de la liga nipona y apuesta a seguir siendo tenido en cuenta en el seleccionado nacional.

Sánchez jugó la última temporada en Brive, de la primera división del rugby de Francia, pero fue al Mundial sin tener certezas de su futuro profesional, ya que su contrato había finalizado al cierre de la última temporada. Luego de analizar varias propuestas aceptó la del equipo japonés, donde tendrá como compañeros otros dos jugadores de elite que estuvieron en Francia 2023: el ex capitán de los All Blacks Sam Cane y el wing de los Springboks Cheslin Kolbe.

El vuelo de Nicolás Sánchez para anotar su try ante Gales, en el último Mundial Pascal GUYOT / AFP - AFP

La baja del apertura galés Gareth Anscombe, que se había incorporado para esta temporada, le abrió la puerta al jugador argentino, que integrará así su séptimo equipo profesional. Surgido de Tucumán Lawn Tennis, dio sus primeros pasos en el rugby rentado en Pampas XV. Luego pasó por Bordeaux y Toulon del Top 14 antes de regresar a la Argentina para vestir la camiseta de Jaguares en el Super Rugby. En 2019 volvió a Francia, donde jugó cuatro años en Stade Français y uno en Brive.

Si bien la Japan Rugby League One no tiene el nivel de las principales ligas del mundo, como las de Inglaterra, Francia o el Super Rugby, se trata de una competencia con equipos altamente profesionales y un imán, por su poderío económico, de grandes figuras. Allí milita su compañero en los Pumas Pablo Matera (Honda Heat) y numerosos ex All Blacks, Wallabies y Springboks, entre los que se destacan Aaron Smith, Beauden Barrett, Richie Mo’unga, Ardie Savea, Brodie Retallick, Sam Whitelock, Faf de Klerk, Pieter-Steph du Toit, Kwagga Smith, Damian de Allende, Marika Koroibete, Will Genia y Quade Cooper.

Nicolás Sánchez deja el Brive, del Top 14 de Francia, y se va al rugby asiático Twitter @CORDOBAXV

Una de las contras que tiene es el exiguo calendario: comenzó el pasado fin de semana y finaliza el 6 de mayo. En el debut, el nuevo equipo de Sánchez derrotó al último campeón, Kubota Spears, por 52-26.

Tokyo Sungoliath era antiguamente denominado Suntory Sungoliath, ya que pertenece a la empresa Suntory, una de las principales destiladoras de whisky de Japón. Con sede en la capital, utiliza como sede el Chichibunomiya Rugby Stadium, situado en el corazón de Tokio en la zona de Minato (cerca del Estadio Olímpico), que también era la casa de los Sunwolves en el Super Rugby. Se trata de uno de los equipos más poderosos de la liga, tanto por su poderío económico como por su bagaje deportivo. Desde la creación del certamen en 2003 es el máximo ganador, con cinco títulos, junto con Toyota Brave Lupus. Sin embargo, acumula cinco temporadas sin festejar.

Nicolás Sánchez durante el test match que disputan Argentina y Escocia. PABLO GASPARINI - AFP

Entre las opciones que manejaba Sánchez había equipos de Francia y la nueva franquicia de la MLR de Estados Unidos, Miami Sharks. Sin embargo, el tucumano se inclinó por una opción más competitiva y que, además, le permite estar libre para la temporada internacional con el seleccionado, donde aspira a seguir siendo tenido en cuenta.

Pese a perder la titularidad en los últimos dos años, en Francia 2023 igualmente fue una de las figuras de los Pumas ingresando desde el banco y anotando importantes puntos en los cierres de los partidos ante Samoa, Japón y Gales. Sánchez es el máximo anotador en la historia de los Pumas con 866 puntos y el segundo jugador con más presencias internacionales (104), sólo detrás de Agustín Creevy.

Sánchez se suma así a otros argentinos que pasaron por la liga japonesa: Matera (2022-presente), Tomás Vallejos (2013-14) y Santiago González Iglesias (2019-20). Además, Tomás Leonardi jugó en la franquicia Sunwolves del Super Rugby.