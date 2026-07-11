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Top 14 de URBA: CASI le arrebató el segundo puesto a Hindú y el puntero, Newman, reaccionó a tiempo frente a Belgrano

En la fecha 15, la Academia le ganó el duelo por 29-8 al Elefante, que ahora quedó cuarto, también detrás del SIC

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CASI se mostró arrollador ante Hindú en la segunda parte y lo derrotó como visitante por la fecha 15 del Top 14 de la URBA
CASI se mostró arrollador ante Hindú en la segunda parte y lo derrotó como visitante por la fecha 15 del Top 14 de la URBAHernán Zenteno - La Nación

Por la 15ª fecha del Top 14 de la URBA, este sábado CASI derrotó como visitante a Hindú por 29-8 y lo despojó del segundo puesto de la tabla de posiciones, en uno de los mejores partidos de una jornada con muchas emociones, goleadas y sólo un desenlace ajustado, el 20-19 de Los Tilos ante La Plata, con un penal a un minuto del final.

Por su parte, el puntero Newman logró reaccionar a tiempo para quedarse con el triunfo por 31-17 sobre Belgrano Athletic, que había dado un golpe una semana atrás ante SIC y parecía encaminarse a otro cuando estaba 17-14 en el segundo tiempo. En tanto, SIC se repuso con un amplio éxito por 62-26 a Los Matreros que le sirvió para relegar a Hindú al cuarto lugar y Alumni consolidó su marcha ascendente con la victoria por 43-25 a Buenos Aires Cricket & Rugby.

Newman reaccionó en el segundo tiempo y fue imparable para Belgrano Athletic, en la fecha 15 del Top 14 de la URBA
Newman reaccionó en el segundo tiempo y fue imparable para Belgrano Athletic, en la fecha 15 del Top 14 de la URBASantiago Filipuzzi

Informes de Juan de Dios Vera Ocampo y Nicolás Casanova

Los resultados de la 15ª fecha

  • Newman 31 vs. Belgrano 17
  • Alumni 43 (B) vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 25
  • Champagnat 24 vs. CUBA 49 (B)
  • Hindú 8 vs. CASI 29
  • La Plata 19 vs. Los Tilos 20
  • Regatas Bella Vista 50 (B) vs. Atlético del Rosario 17
  • Los Matreros 26 vs. SIC 62 (B)
Hindú y CASI jugaron por la fecha 15 del Top 14 de la URBA.
Hindú y CASI jugaron por la fecha 15 del Top 14 de la URBA.Hernán Zenteno - La Nación

Las posiciones

  • Newman, con 62 puntos
  • CASI, con 51
  • SIC, con 50
  • Hindú, con 49
  • Alumni, con 47
  • Regatas Bella Vista, con 43
  • Belgrano, con 35
  • Los Tilos, con 34
  • CUBA, con 31
  • Atlético del Rosario, con 28
  • La Plata, con 24
  • Los Matreros, con 23
  • Buenos Aires C&RC, con 14
  • Champagnat, con 14

La 16ª jornada (sábado 18/7, a las 14)

  • Atlético del Rosario vs. Los Matreros
  • SIC vs. Newman
  • Belgrano vs. Alumni
  • Buenos Aires Cricket & Rugby vs. Champagnat
  • CUBA vs. Hindú
  • CASI vs. La Plata
  • Los Tilos vs. Regatas Bella Vista
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