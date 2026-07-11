Top 14 de URBA: CASI le arrebató el segundo puesto a Hindú y el puntero, Newman, reaccionó a tiempo frente a Belgrano

Por la 15ª fecha del Top 14 de la URBA, este sábado CASI derrotó como visitante a Hindú por 29-8 y lo despojó del segundo puesto de la tabla de posiciones, en uno de los mejores partidos de una jornada con muchas emociones, goleadas y sólo un desenlace ajustado, el 20-19 de Los Tilos ante La Plata, con un penal a un minuto del final.

Por su parte, el puntero Newman logró reaccionar a tiempo para quedarse con el triunfo por 31-17 sobre Belgrano Athletic, que había dado un golpe una semana atrás ante SIC y parecía encaminarse a otro cuando estaba 17-14 en el segundo tiempo. En tanto, SIC se repuso con un amplio éxito por 62-26 a Los Matreros que le sirvió para relegar a Hindú al cuarto lugar y Alumni consolidó su marcha ascendente con la victoria por 43-25 a Buenos Aires Cricket & Rugby.

Newman reaccionó en el segundo tiempo y fue imparable para Belgrano Athletic, en la fecha 15 del Top 14 de la URBA Santiago Filipuzzi

Informes de Juan de Dios Vera Ocampo y Nicolás Casanova

Los resultados de la 15ª fecha

Newman 31 vs. Belgrano 17

vs. Belgrano Alumni 43 (B) vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 25

vs. Buenos Aires Cricket & Rugby Champagnat 24 vs. CUBA 49 (B)

vs. CUBA Hindú 8 vs. CASI 29

vs. CASI La Plata 19 vs. Los Tilos 20

vs. Los Tilos Regatas Bella Vista 50 (B) vs. Atlético del Rosario 17

vs. Atlético del Rosario Los Matreros 26 vs. SIC 62 (B)

Hindú y CASI jugaron por la fecha 15 del Top 14 de la URBA. Hernán Zenteno - La Nación

Las posiciones

Newman , con 62 puntos

, con CASI , con 51

, con SIC , con 50

, con Hindú , con 49

, con Alumni , con 47

, con Regatas Bella Vista , con 43

, con Belgrano , con 35

, con Los Tilos , con 34

, con CUBA , con 31

, con Atlético del Rosario , con 28

, con La Plata , con 24

, con Los Matreros , con 23

, con Buenos Aires C&RC , con 14

, con Champagnat, con 14

La 16ª jornada (sábado 18/7, a las 14)