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Top 14 de URBA: CASI le arrebató el segundo puesto a Hindú y el puntero, Newman, reaccionó a tiempo frente a Belgrano
En la fecha 15, la Academia le ganó el duelo por 29-8 al Elefante, que ahora quedó cuarto, también detrás del SIC
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Por la 15ª fecha del Top 14 de la URBA, este sábado CASI derrotó como visitante a Hindú por 29-8 y lo despojó del segundo puesto de la tabla de posiciones, en uno de los mejores partidos de una jornada con muchas emociones, goleadas y sólo un desenlace ajustado, el 20-19 de Los Tilos ante La Plata, con un penal a un minuto del final.
Por su parte, el puntero Newman logró reaccionar a tiempo para quedarse con el triunfo por 31-17 sobre Belgrano Athletic, que había dado un golpe una semana atrás ante SIC y parecía encaminarse a otro cuando estaba 17-14 en el segundo tiempo. En tanto, SIC se repuso con un amplio éxito por 62-26 a Los Matreros que le sirvió para relegar a Hindú al cuarto lugar y Alumni consolidó su marcha ascendente con la victoria por 43-25 a Buenos Aires Cricket & Rugby.
Informes de Juan de Dios Vera Ocampo y Nicolás Casanova
Los resultados de la 15ª fecha
- Newman 31 vs. Belgrano 17
- Alumni 43 (B) vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 25
- Champagnat 24 vs. CUBA 49 (B)
- Hindú 8 vs. CASI 29
- La Plata 19 vs. Los Tilos 20
- Regatas Bella Vista 50 (B) vs. Atlético del Rosario 17
- Los Matreros 26 vs. SIC 62 (B)
Las posiciones
- Newman, con 62 puntos
- CASI, con 51
- SIC, con 50
- Hindú, con 49
- Alumni, con 47
- Regatas Bella Vista, con 43
- Belgrano, con 35
- Los Tilos, con 34
- CUBA, con 31
- Atlético del Rosario, con 28
- La Plata, con 24
- Los Matreros, con 23
- Buenos Aires C&RC, con 14
- Champagnat, con 14
La 16ª jornada (sábado 18/7, a las 14)
- Atlético del Rosario vs. Los Matreros
- SIC vs. Newman
- Belgrano vs. Alumni
- Buenos Aires Cricket & Rugby vs. Champagnat
- CUBA vs. Hindú
- CASI vs. La Plata
- Los Tilos vs. Regatas Bella Vista
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