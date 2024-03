Escuchar

Habla con la mesura de su experiencia, pero con el entusiasmo de un juvenil. El mes que viene cumplirá 29 años y es el más grande de un plantel poblado por jóvenes, que se propone formar jugadores para los Pumas. “Soy el más viejo del equipo”, dice con una sonrisa. “Aunque no lo siento tan así. Considero que es importante tener un mix de edades en un equipo, gente que está empezando con otros de experiencia”, enuncia Santiago Montagner, que esta viernes llevará la camiseta 7 de Pampas frente a Dogos XV, en una suerte de nuevo clásico que se armó entre los dos equipos argentinos que participan en el Super Rugby Americas. El encuentro empezará a las 16.45 y será transmitido por Star+.

Mientras la mayoría de sus compañeros está haciendo sus primeros pasos en el rugby profesional, Montagner acumula 81 partidos fuera de su club de origen, Alumni. Jugó el Mundial M-20 de 2015 por los Pumitas y formó parte del sistema de la Unión Argentina de Rugby hasta que la cuarentena puso en una nebulosa a la competencia local. Emigró a Francia e Italia. “La experiencia afuera me hizo crecer mucho. El PRO D2 es de un nivel de rugby muy alto y es muy físico, y tiene un folklore muy lindo. Sacando las diferencias, es como el fútbol en Argentina. Se lo vive muy apasionadamente en cada ciudad. Hay muchos jugadores internacionales. En Italia el nivel es más bajo que el de Francia, más parecido al del Super Rugby Americas. Hay mucha importancia en los puntos de encuentro y las formaciones fijas”, cuenta Montagner.

Jugó un mundial sub 20, actuó profesionalmente en Europa y prefirió volver a Argentina; Montagner, a los 28 años, es el más experimentado de Pampas. ALFIERI MAURO

Sin un rumbo claro, decidió volver al país. El rugby quedó en un segundo plano y el forward priorizó su bienestar. “Tenía un año más en Italia, pero decidí volver por temas personales y priorizar la parte afectiva, emocional y familiar. Sentí que era momento de dar prioridad a esa parte y no tanto al rugby, como sí venía haciéndolo desde los 18 años. Mi objetivo era reencontrarme conmigo, mi gente y mi club”, admite el corpulento tercera línea, de 1,89 metros y 109 kilos. “No tenía ningún norte claro. Pero jugando en Alumni refloté esa pasión que nos surge en la vida de los clubes; ese fuego interno que llevamos los argentinos por el deporte fue despertándome las ganas de volver a la alta competencia y surgió la posibilidad de volver al sistema”, añade el único integrante de Pampas que tuvo por compañero al hoy head coach, Juan Manuel Leguizamón.

Montagner y el ahora director técnico compartieron la pretemporada del 2019 en Jaguares. El propio santiagueño convenció a Santiago de sumarse a esta nueva aventura. “Los entrenadores me piden que sea un líder natural. Liderar con el ejemplo y lo que tengo de experiencia. Que sea natural, sin ninguna carga. También guiar a los más nuevos con lo que aprendí. Me tocó hacer pretemporadas con el propio Legui, Juani Hernández y muchos más”, afirma.

El de este viernes será el cuarto enfrentamiento oficial entre Pampas y Dogos XV; tendrá lugar a las 16.45 en Benavídez, porque la cancha de CASI no está en buenas condiciones. Súper Rugby Américas

Pampas viene de tener fecha libre. En las dos primeras jornadas mostró un estilo renovado, un rugby dinámico, muchas caras nuevas e intenciones auspiciosas. Los triunfos por 48-32 sobre Yacaré XV y 52-17 contra American Raptors dejaron buenas impresiones, aunque deben ser refrendados con el tiempo. Para el duelo con Dogos XV repetirá a los titulares, Y en el banco la principal novedad será el regreso de Mateo Albanese. El equipo cordobés será una buena medida para ver donde está parado el de Buenos Aires, ya que el conducido por Nicolás Galatro tienen el puntaje ideal, en tres fechas. Para este encuentro contará con los retornos de Efraín Elías y Faustino Sánchez Valarolo, que la semana pasada estuvieron en una concentración de los Pumitas y se entrenaron frente a su rival de este viernes.

Compacto de Dogos XV 27 vs. Pampas 16, semifinal de 2023

Por las condiciones del campo de juego del Club Atlético de San Isidro, el partido será llevado a cabo en Newman, que, al no contar con luz artificial, lo recibirá a la tarde. Por tratarse de un horario laboral, de alguna manera no cooperará con la principal premisa del plantel de Buenos Aires: “Queremos ser un equipo que prenda fuego interior en la gente que nos ve, que generemos motivación y seamos un reflejo de los clubes e inspiremos a la gente a venir a vernos y a que quiera jugar en Pampas el día de mañana”, resalta Montagner. “Hablamos mucho de la intensidad con la que queremos vivir no sólo en la cancha sino también en el día a día. Hoy tenemos la oportunidad de ser jugadores profesionales y queremos disfrutarla. Que nos quede grabado en cada carrera y como personas”, agrega. En tanto, respecto a rugby el objetivo es sucinto: “Queremos estar jugando el 14 de junio”, alude el forward al día de la final del torneo americano.

Dogos XV se quedó con los tres enfrentamientos del 2023, incluido el de una semifinal. También le ganó los amistosos de pretemporada de 2023 y 2024. El conjunto cordobés, que tiene buena representación del interior del país, es la continuidad de un trabajo bien realizado. El renovado Pampas intenta dar otro paso al frente. Y su obstáculo de este viernes será de los más exigentes.

El cuadro cordobés ganó todos sus cruces con Pampas, tanto por los puntos como amistosos. Prensa SRA

Las formaciones

Pampas: Marcos Eliçagaray; Santiago Pernas, Juan Pablo Castro, Justo Piccardo y Bernabé López Fleming; Joaquín De la Vega Mendía e Ignacio Inchauspe; Joaquín Moro, Santiago Montagner y Manuel Berstein (capitán); Marcelo Toledo y Eliseo Fourcade; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Matías Medrano.

Marcos Eliçagaray; Santiago Pernas, Juan Pablo Castro, Justo Piccardo y Bernabé López Fleming; Joaquín De la Vega Mendía e Ignacio Inchauspe; Joaquín Moro, Santiago Montagner y Manuel Berstein (capitán); Marcelo Toledo y Eliseo Fourcade; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Matías Medrano. Suplentes: Valentino Minoyetti, Javier Corvalán, Tomás Rapetti, Tomás Bernasconi, Nicolás D’Amorim, Mateo Albanese, Manuel Nogués y Bruno Heit.

Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Dogos XV: Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim y Ernesto Giudice; Julián Hernández y Nicolás Viola; Efraín Elías, Ignacio Gandini y Aitor Bildosola; Franco Molina (capitán) y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Boris Wenger y Santiago Pulella.

Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim y Ernesto Giudice; Julián Hernández y Nicolás Viola; Efraín Elías, Ignacio Gandini y Aitor Bildosola; Franco Molina (capitán) y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Boris Wenger y Santiago Pulella. Suplentes: Tomás Bartoloni, Francisco Aguirre, Pedro Delgado, Lorenzo Colidio, Valentín Cabral, Agustín Moyano, Valentino Dicapua y Felipe Mallía.

Entrenador: Nicolás Galatro.

Cancha: Newman, Benavídez.

Newman, Benavídez. Horario: 16:45.

16:45. Árbitro: Pablo Deluca (h.).

Pablo Deluca (h.). TV: Star+.