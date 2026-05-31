Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 13

El Súper Rugby Américas (SRA) 2026, tras la fecha 13 que se desarrolló este fin de semana, tiene tres clasificados a las semifinales y son las franquicias de la Argentina Dogos, Pampas y Capibaras, por lo que queda solo un boleto y será para Tarucas o Selknam de Chile.

En la penúltima jornada de la primera etapa el combinado de Córdoba venció a Capibaras por la mínima diferencia -26 a 25- y se aseguró el primer puesto con 56 puntos en tanto que relegó a su rival al tercer escalón con 47. Su nuevo único escolta es el equipo bonaerense con 48 unidades gracias a su ajustado triunfo sobre Selknam de Chile 30 a 28.

A los trasandinos, la derrota los hizo retroceder al quinto puesto porque Tarucas vapuleó a Cobras Brasil 61 a 26, lo superó y se ubica cuarto. El elenco del Noroeste Argentino (NOA) acumula 39 tantos contra 36 de los chilenos, en la antesala de la última jornada.

Peñarol Rugby de Uruguay, el máximo ganador de la historia del SRA, ya no tiene posibilidades de pelear por el título, a pesar de que le ganó a Yacaré XV de Paraguay 36 a 22, porque está sexto con 34 puntos. Los representantes de Paraguay y Brasil ganaron un solo encuentro en el certamen y desde hace varisa jornadas están afuera de la pelea.

Resultados de la fecha 13 del SRA

Capibaras 25-26 Dogos.

Pampas XV 30-28 Selknam de Chile.

Cobras Brasil 26-61 Tarucas.

Yacaré XV 22-36 Peñarol Rugby.

La tabla de posiciones del super Rugby Américas

Cronograma de la fecha 14 -última-

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 5 de junio

17: Peñarol Rugby vs. Pampas XV.

19: Dogos XV vs. Yacaré XV.

21: Tarucas vs. Capibaras.

Sábado 6 de junio

15: Selknam de Chile vs. Cobras Brasil.

Del certamen participan ocho franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasifican a las semifinales, donde ya hay tres equipos definididos y queda solo una plaza. La definición está prevista para el 19 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+ Premium, mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Tabla de campeones del Súper Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025 volvió a ganar Peñarol.