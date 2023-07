Pasión por el rugby: la historia de Lucio Ormachea Zadquiel, el chico de Catamarca que tiene como ídolo a Agustín Creevy

escuchar

Lucio Ormachea Zadquiel tiene 11 años y es catamarqueño. Cuando empezó a ir al colegio, algunos compañeros le hacían bullying por su exceso de peso. A los 5 años lo recibió Los Teros Rugby Club, uno de los clubes más numerosos e históricos –se fundó el 13 de octubre de 1975- de esa bella provincia del noroeste argentino. Allí, Lucio encontró pronto su lugar. Ubicado desde infantiles como hooker, un día fue al colegio con la camiseta de los Pumas y dijo que era Agustín Creevy. No lo molestaron más. El sábado, Lucio, como miles de chicos de todo el país, viajó hasta Mendoza para ver al seleccionado en el test frente a los All Blacks. Un rato antes del partido, a través de la UAR, pudo conocer personalmente a su ídolo. Creevy lo recibió en la concentración, charlo con él, le regaló su camiseta autografiada, y Lucio se fue sintiéndose el niño más feliz del mundo.

El rugby podrá tener defectos y presumir de virtudes que no lo son, pero todavía conserva el fabuloso don de la inclusión. Todos tienen lugar en los clubes, no importa la diferencia que haya. Un veterano decía que dentro de un club todas esas diferencias quedan soldadas en un mismo patrón: la pasión por este juego. Es así. Se puede palpar cualquier fin de semana en cualquiera de los más de 500 clubes que nutren al rugby argentino. Otro ejemplo: el rugby recibe cada vez más a chicos con distintas discapacidades. El llamado Premix, aquella aventura que Daniel Fernández arrancó casi en soledad en 2011, hoy es una categoría que brilla en todo su esplendor. “Los chicos el lunes les preguntan a sus padres ¿cuánto falta para el sábado? Y los padres también esperan ese momento y lo agradecen de manera muy emotiva”, me contaba hace unos días uno de los que participa de esta extraordinaria movida en uno de los clubes de Buenos Aires.

Pero hablemos también de Creevy. El ex capitán de los Pumas, que el sábado llegó a los 98 tests y que junto a Nicolás Sánchez pueden transformarse en los primeros argentinos en alcanzar el centenar de partidos internacionales, es un imán para los chicos. Ya no es titular, no juega en el país y lleva un largo tiempo sin la capitanía y, sin embargo, no hay jugador que acapare más cariño y admiración que él. Hay miles de Lucios que quieren una foto, un autógrafo o la camiseta del forward criado en San Luis de La Plata. Creevy siempre responde con una sonrisa, una caricia, una palabra, un abrazo.

Creevy no sólo está en la carrera a los 100 tests, sino al cuarto Mundial. Fue suplente en Nueva Zelanda 2011 de Mario Ledesma, titular y capitán en Inglaterra 2015, cuando lideró el equipo hasta las semifinales. Y en Japón 2019, ya sin la capitanía que le había retirado Ledesma, ahora como entrenador, quedó relegado por el actual capitán, Julián Montoya, quien, sin dudas, tomó del legado de Creevy.

Agustín Creevy es el segundo jugador con más test matches en Los Pumas, después de Nicolás Sánchez MICHAEL SHEEHAN - AFP

Como antes le ocurrió a Montoya, Creevy la tiene difícil, ya que en su puesto está el capitán. Pero nunca se quejó públicamente, siguió peleándola en silencio y hoy, a los 38 años, sigue haciendo tries y levantando al equipo cada vez que ingresa. Su club en Inglaterra, London Irish, fue excluido de la Premier por deudas, pero pronto lo contrató uno de los grandes, los Sale Sharks.

Desde que lo designó Daniel Hourcade en 2014 hasta que Ledesma lo desplazó luego del Rugby Championship 2017, Creevy fue un líder positivo del equipo. Siempre tirando para adelante, transmitiendo confianza. Hoy, como lo enfatizaba en 2015, quiere ser campeón del mundo con los Pumas. Los jugadores siguen confiando en él y eso se advierte cada vez que ingresa desde el banco. Contagia a sus compañeros y, también, a los espectadores, como volvió a suceder en la silenciosa tarde del sábado. Cuando uno de los tantos chicos que entró a la cancha luego del encuentro fue a saludarlo, lo abrazó, alejándolo de la seguridad que se lo quería llevar. Como Messi. Todo lo contrario del All Black Sam Cane, quien pateó alevosamente a uno. Un mal capitán cuya disculpa sólo puede servirle a una Sanzaar que debería llamarse Sanzaallblacks.