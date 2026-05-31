Los Pumas 7s se quedaron con la medalla de bronce en Valladolid y mantienen las posibilidades en la definición

El título quedó más lejos, pero la grandeza de los Pumas 7s mantiene viva la ilusión. Pese a caer en semifinales del Seven de Valladolid ante Sudáfrica, que acaricia la consagración en el SVNS World Championship, el equipo argentino se despidió con una valiosa medalla de bronce tras derrotar a Fiji y se mantiene con chances de matemáticas de cara a la definición, que se disputará el próximo fin de semana en Bordeaux.

La victoria por 28-17 ante los fijianos le permite al equipo argentino conservar posibilidades matemáticas de adueñarse de la temporada 2025/26. Tras la medalla de plata en Hong Kong, primero de la tríada que define al campeón, se mantiene segundo en la general y acumula 34 puntos. Con la inesperada derrota 26-19 ante Australia en la final, Sudáfrica llegó a 38; los australianos se posicionaron terceros (30).

Los Pumas7s iniciaron la jornada decisiva en Valladolid con una dura derrota ante Sudáfrica por 19-7. Pese a jugar con gran firmeza en defensa, el rival ratificó que es el mejor equipo de la temporada y, con paciencia, sobre el final marcó dos tries y se quedó con un triunfo clave en la lucha por el título de la temporada.

La intimidad del regocijo argentino por el tercer puesto en Valladolid Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

Si bien los Blitzbocks habían llegado a esta instancia de manera un tanto inconsistente, con una derrota a cuestas en la clasificación (ante Australia) y un pase a la final agónico (14-12 ante España), en el duelo ante los argentinos volvieron a ratificar su supremacía con una actuación contundente. Los jugadores argentinos nunca pudieron tomar el control del partido. Sudáfrica monopolizó la posesión y fue paciente para superar la tenaz defensa albiceleste, que sólo se quebró en el último cuarto del partido, cuando Sudáfrica marcó los dos tries que establecieron la diferencia.

Fue la cuarta derrota consecutiva del equipo de Santiago Gómez Cora ante Sudáfrica en la temporada. La única victoria fue en el primer enfrentamiento, en la etapa de clasificación del Seven de Dubái.

La caída, no obstante, no amedrentó el ánimo de los argentinos. Con el apoyo constante de una ruidosa y numerosa hinchada en el Estadio José Zorrilla, que estuvo vacío durante los primeros dos días de acción y no mejoró demasiado para las definiciones, el equipo de Santiago Gómez Cora volvió a jugar con gran autoridad y venció a otro equipo poderoso como el de Fiji, al que habían vencido en cuartos de final del certamen previo en Hong Kong. Fue la cuarta victoria consecutiva ante los isleños, la primera vez en la historia que alcanzan este hito.

Valladolid, España - Mayo 31: Argentina and Fiji during day three of the Valladolid Sevens at José Zorrilla Stadium on May 31, 2026 in Valladolid, Spain. Photo: Ignacio Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

“Estoy muy contento”, sintetizó Santiago Álvarez Fourcade en relación al tercer puesto. “El Seven se trata de recuperarte de una derrota y tratar de pensar siempre en lo que viene después. Es lo que hicimos. Creo que fue uno de nuestros mejores fines de semana este año, pero ya tenemos que empezar a pensar en Bordeaux.”

Ese partido sirvió de reflejo de lo que es la actual temporada de los Pumas, con dos jugadores fuera de serie como Marcos Moneta y Luciano González (que llegó a1000 puntos en el Circuito Mundial). Ambos se combinaron para el primer try y lo volvieron a hacer (después de que Fiji pasara de perder 21-7 a acercarse a cuatro), con una acción magistral: en una jugada que parecía inofensiva adentro de sus propias 25 yardas, Lucho González quebró tackles a pura potencia, se cortó en velocidad, esperó con inteligencia el apoyo de un compañero y asistió con un off-load a Moneta. El try del Rayo sentenció el partido.

Los Pumas habían comenzado la temporada de manera irregular. Un profundo recambio forzado por la salida de varios jugadores obligó a Gómez Cora a recurrir a varios jóvenes inexpertos. Durante la etapa regular, que constó de seis etapas en lasque no había nada en juego, Gómez Cora priorizó la integración de los nuevos valores a la persecución de un resultado. Así, finalizaron sextos entre ocho equipos.

El plan probó ser el acertado cuando llegó la instancia de la definición, a la que se sumaron cuatro equipos más. Con González y Moneta como figuras, bien apuntalados por históricos como Santiago Álvarez y Matteo Graziano, más la integración definitiva de los recién llegados (De Haro, Dubuc, Arrieta, Batac),el equipo recuperó la fisonomía de los dos años anteriores, donde habían sido dominadores absolutos.

“Este año tuvimos muchos chicos nuevos en el equipo y estoy muy orgulloso de ellos. Están jugando como si tuvieran 10 años en el Circuito, como yo”, resumió Álvarez. “Esto es Seven, ahora tenemos que dar vuelta la página y empezar a pensar en la semana que viene.”

Con cinco títulos en la temporada, Sudáfrica aparece como el gran animador de esta campaña. Se impuso a los argentinos en la definición de Hong Kong y en las semifinales aquí. El campeón del SVNS World Championship se definirá en el Seven de Bordeaux, del viernes al domingo próximos. Allí, la Argentina integra la zona con Fiji, Estados Unidos y Alemania. La ventaja es considerable, perola entereza de los Pumas 7s mantiene viva la ilusión.

Las Yaguaretés, otra vez 11as

La selección femenina de seven repitió en Valladolid la ubicación final conseguida en Hong Kong. Luego de dar batalla en varios partidos sin poder quedarse con la victoria, cerraron su participación con un gran éxito ante Gran Bretaña por24-19.

El resultado final deja a las chicas lejos del sueño de terminar entre las ocho mejores para asegurar un lugar en la elite la próxima temporada, pero la actuación general se enmarca en el objetivo de seguir creciendo y sumando experiencia. Se trata de la primera participación en la historia en el máximo nivel del Circuito Mundial.

Las Yaguaretés dejaron todo, en una etapa de pleno aprendizaje Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

Las chicas comenzaron el certamen jugando por primera vez en la historia ante Nueva Zelanda, un partido que nunca olvidarán y en el que el resultado (38-7) es anecdótico. Luego sucumbieron ante el poderío físico de Japón (33-10) y cayeron ajustadamente ante Brasil (14-7) y Sudáfrica (19-7), dos equipos con los que pelearon todo el año en el segundo nivel.

El 11º puesto final en la etapa las deja en la misma posición en la tabla general, igualadas con las británicas en 4 puntos. El octavo puesto quedó lejos (España tiene 12), pero el objetivo está logrado.