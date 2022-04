Todo bien para Alumni: victoria en el clásico contra Belgrano, tercer puesto y esos dos temibles trymen que siguen haciendo de las suyas

Seis minutos del partido. Belgrano ganaba por 3-0 por un penal de Juan Landó, pero Alumni reaccionó. Máximo Provenzano tomó la pelota a 40 metros del in-goal tras un pase de Luca Sábato, la pateó al fondo y llegó antes que todos. A los 14 minutos de ese primer tiempo, Joaquín Díaz Luzzi convirtió el try de Segundo Maciel, el cuarto del local en ocho minutos. Un tramo en el que Alumni fue letal, abrió la cancha y sacó una rápida diferencia de 24-3 que sería decisiva para el marcador final del clásico en Manuel Alberti, que fue 34-23.

“Cuando imaginamos los ataques en los entrenamientos, imaginamos que terminan en el in-goal. Tenemos que seguir pisando el acelerador y mejorar en defensa”, expresó Tomás Passerotti, el más experimentado de Alumni. Provenzano, que abrió la cuenta, también anotó el tercer try de su equipo y asistió a Sábato en el segundo: “Hicimos las cosas bien para hacer los cuatro tries; no fue casualidad. Nos quedamos un poco con el sabor amargo del segundo tiempo”, manifestó el fullback.

Compacto de Alumni vs. Belgrano

Belgrano no le encontró la vuelta en esos primeros minutos y no frenó el vendaval. “Fue un poco de todo: fallamos en la obtención, en el contacto... En ataque fuimos predecibles y ellos defendieron bien, y en las que tuvieron, marcaron”, explicó el medio-scrum Ignacio Marino. El visitante tuvo una defensa demasiado comprimida y Alumni aprovechó los espacios externos, lanzando la pelota hacia afuera y sacando rédito de la velocidad de sus backs.

Desde que se juega el formato de Top 12 (ahora, Top 13), nacido en 2017, Sábato es el tryman histórico entre todos los clubes, con 59. Y Provenzano, el tercero, con 34. “Nos sentimos cómodos con la pelota. Tenemos una buena línea de backs y nos conectamos bastante. Cuando nos toca jugar o atacar desde pelotas recuperadas nos sentimos muy bien”, manifestó Luca Sábato, hermano de Franco, campeón en Vancouver como integrante de Pumas 7s.

Luca Sábato parece disfrutar una escapada, pero se trata de un hand-off a Tobías Bernabé; el back de Alumni es el tryman de la URBA en las últimas seis temporadas. Julian Bongiovanni

Belgrano reaccionó, logró dos tries y Landó aportó su puntería. El conjunto marrón y amarillo quedó a tiro hasta el final, pero le costó doblegar a la defensa de Alumni, liderada por Ignacio Milou y Bautista Vassolo, sus alas, y Tomás Bivort, que además apoyó en la última jugada. El ganador venía de bajar al campeón CUBA, se quedó con el clásico y este sábado recuperó a Santiago González Iglesias, tras una lesión. Tiene muchos motivos como para sonreír.

Síntesis de Alumni 34 vs. Belgrano 23