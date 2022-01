Pumas 7s: contra la adversidad, Marcos Moneta y un toque de fortuna impulsan a la selección en el Seven de Málaga

La entrega característica del equipo, el esplendor de Marcos Moneta y un toque de fortuna alcanzaron para contrarrestar la adversidad que envolvía a los Pumas 7s en el Seven de Málaga. La segunda jornada de acción, este sábado, incluyó una derrota ante Estados Unidos por 24-17 para cerrar el Grupo C y una impoluta victoria por 29-5 ante Irlanda en cuartos de final. El domingo a las 10.31 (hora argentina), los Pumas 7s jugarán ante Inglaterra por un lugar en la final, que se disputará a las 14.56.

El equipo de Santiago Gómez Cora inició la tercera etapa del Circuito Mundial de Seven con dos bajas de último momento por dar positivo de Covid, nada menos que el capitán Santiago Álvarez y el subcapitán Gastón Revol. Durante el primer tiempo ante Estados Unidos se resintió Lautaro Bazán Vélez (contractura en el isquiotibial), quien no jugó ante Irlanda y está en duda para la jornada final. En cuartos se lesionó Tomás Elizalde (posible fractura de tobillo) y el equipo se quedó sin medio-scrums naturales.

Pero también contó con una dosis de fortuna. La derrota ante Estados Unidos lo mandó a jugar con Irlanda, que le había ganado a Australia en la última jugada en la definición del Grupo B. En cuartos, Australia goleó a Estados Unidos (26-7) y ahora deberá verse las caras con Sudáfrica, el máximo candidato al título.

Los Pumas 7s hicieron un gran partido frente a Irlanda y se quedaron con el pasaje a las semifinales Prensa UAR

Lo más significativo, en definitiva, pasa por la fortaleza del equipo para sortear la adversidad y afrontar una instancia así con sólo 10 jugadores, cuando el recambio es clave en un deporte de extrema demanda física.

“Vienen siendo dos días muy buenos según lo planeado”, contó Gómez Cora a LA NACION. “Contra Estados Unidos inconscientemente sabíamos que nos convenía ir a buscar este cruce y a veces la parte mental influye en el rendimiento. Como habíamos arrancado mal después cuidamos jugadores pensando en cuartos de final.”

Los Pumas 7s afrontaron la jornada del sábado con bajas importantes y apenas 10 jugadores disponibles Prensa UAR

En el partido de cuartos de final fue clave la actuación de Moneta, la gran aparición del equipo el año pasado. Abrió la cuenta antes del minuto de juego desbordando por la punta como wing (medio metro de ventaja fue más que suficiente para ganar la cuerda) y luego apoyó el segundo al sustituir a Elizalde en la función de medio-scrum cortándose a la salida de un scrum y jugando un rastrón largo al mejor estilo Gómez Cora.

Luego el equipo siguió defendiendo con solidez y ejecutando a la perfección el sistema de juego, con una capacidad de conservación de pelota mejor que ningún otro equipo, al punto que Irlanda casi no la tocó en todo el partido. Sobre el final los argentinos se quedaron dos minutos con seis jugadores, pero no sólo no recibieron puntos sino que hasta estiraron la ventaja hasta imponerse 29-5.

“El partido con Irlanda fue excelente, bien concentrados, bien enfocados”, describió Gómez Cora. “Cuando los chicos siguen el plan de juego a la perfección y entran a jugar con esa convicción hacen desastres, así que estamos muy contentos. Hay que recuperar soldados porque somos 10, pero estamos con muchas ganas y la ilusión intacta.”

En ese encuentro también se destacó Luciano González, que apoyó otras dos conquistas y es el tryman del equipo este año, un jugador muy díficil de tacklear. El restante try lo apoyó Germán Schulz, que llegó a los 72 en su carrera en el Circuito y superó a Lucio López Fleming como el cuarto máximo tryman de Pumas 7s. Está a cuatro de Diego Palma, aunque lejos de Gómez Cora (230) y Franco Sábato (122).

Ante Irlanda, el equipo formó así: Rodrigo Isgró, Germán Schulz y Joaquín de la Vega; Tomás Elizalde, Felipe Del Mestre (c), Luciano González y Marcos Moneta. Ingresaron: Joaquín Lamas, Agustín Fraga, Franco Sábato y Santiago Vera Feld.

Ante Estados Unidos, los Pumas 7s reservaron energías luego de un comienzo desfavorable Prensa UAR

El desenlace del último partido del Grupo C, que definió el primer puesto, se produjo a partir de un error arbitral. El lineman le cedió un line-out a Estados Unidos cuando claramente primero había pisado afuera un norteamericano, y de esa jugada llegó el try de la victoria. Los Pumas 7s habían comenzado con algunos errores defensivos (14-0) pero se acercaron hasta ponerse a dos puntos (19-17) gracias en parte a dos buenas acciones de Moneta (los tries los marcaron Rodrigo Isgró, Tomás Elizaga y Agustín Fraga). La derrota 24-17 mandó a la Argentina a jugar contra Irlanda, que había vencido a Australia en la definición del Grupo B.

Allí los Pumas 7s formaron así: Rodrigo Isgró, Germán Schulz y Joaquín de la Vega; Lautaro Bazán Vélez, Felipe Del Mestre (c), Tomás Elizalde y Marcos Moneta. Ingresaron: Luciano González, Agustín Fraga, Franco Sábato, Santiago Vera Feld y Joaquín Lamas.

El mensaje de Santiago Gómez Cora para el equipo de los Pumas 7s Prensa UAR

Si hay que marcar un punto débil son las fallas en las conversiones, algo que puede ser decisivo en partidos más cerrados. La salida del equipo de Santiago Mare y la baja de Revol conspiraron en este sentido. En la jornada del sábado sólo acertaron 3 de 8 (8 de 11 el viernes). Del Mestre, Bazán Vélez, González y Vera Feld alternaron la función de pateador.

Por tercera vez en tres certámenes del Circuito Mundial 2021/22, los Pumas 7s están en semifinales. En Dubai se volvieron con dos medallas de bronce. En Málaga no están Nueva Zelanda ni Fiji, dos de los tres equipos más fuertes, junto con Sudáfrica. En la adversidad, se abre una nueva chance de volver a lo más alto, algo que no ocurre desde San Diego 2009.