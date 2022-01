Inglaterra: un ex futbolista inglés criticó a Messi por su pase al PSG y la Pulga le respondió

“Me dijo que era un burro”. Con esa frase, y entre risas, el ex futbolista inglés Jamie Carragher (hoy comentarista de la cadena Sky Sports) recordó un mensaje privado de Instagram que Lionel Messi le envió. Fue después de que Carragher, un ex defensor central recordado por su paso por Liverpool, dijera que la Pulga “no era un gran refuerzo para PSG” en el programa Monday Night Football. El rosarino apeló a sus redes sociales para responderle.

Y Carragher se lo tomó con humor. “Messi no está contento conmigo. ¡De ninguna manera!”, arrancó Carragher. Y siguió: “En Monday Night Football dije que Messi no era un gran refuerzo para PSG. ¡Y recibí un mensaje privado en Instagram! ¡De Messi en persona! No voy a mostrar en público mensajes privados, pero básicamente me dijo que era un burro”, dijo el comentarista al pie del campo de juego de Vicarage Road, la cancha de Watford, tras el partido que este viernes disputaron por la Premier League el equipo local y Norwich, y en el que el visitante se impuso por 3-0.

“Messi private messaged me on Instagram and called me a donkey!” 🤣 @Carra23 and @GNev2 picked their @EASPORTSFIFA Team of the Year! ⭐ #TOTY pic.twitter.com/iv2tUpuElw — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 21, 2022

Tanto Carragher como sus compañeros de transmisión comenzaron a reírse. El ex defensor continuó con su relato, casi en tono de broma. “Así que Messi mira Monday Night Football, por lo que quizás también mire este programa, Friday Night Football”, se entusiasmó. Y le habló al capitán del seleccionado argentino, como si lo tuviera adelante: “Lionel, te amo. Sos el mejor jugador de todos los tiempos. Y en comparación contigo, yo fui un burro”, admitió Carragher, mucho más conocido por su temple y su carácter dentro de la cancha que por su talento. Supo ser uno de los zagueros más recios del torneo inglés.

Jamie Carragher es un ex futbolista inglés que, desde su rol de comentarista de fútbol en TV, también criticó el regreso de Cristiano Ronaldo a Manchester United Robbie Jay Barratt - AMA - Getty Images Europe