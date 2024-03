Escuchar

Durante años, el scrum de los Pumas meritó fama internacional. Después de más de una década en que cayó en la medianía, esta formación vuelve a tener preponderancia con la camiseta celeste y blanca. Curiosamente, ya no con el seleccionado de 15, sino con el de seven, que en el último año se erigió en potencia mundial.

¿Quién dijo que el scrum no tiene peso en el seven? Es cierto, se lo ejecuta con apenas tres jugadores por lado. También es verdad que casi no hay disputa de la pelota. Casi. Pero esto no impidió que el equipo preparado por Santiago Gómez Cora lo instrumentara como una plataforma temible de ataque.

El primer try de Marcos Moneta, vía scrum y huida

En el debut en el Seven de Los Ángeles, quinta etapa del Circuito Mundial, el seleccionado argentino de juego reducido venció con esfuerzo a España por 28-21 en un encuentro en que el scrum resultó determinante. De jugadas directas de esa formación provinieron tres de los cuatro tries de Pumas 7s, que incluso robó uno vital, clave para definir el partido.

Con tres jugadores por bando, el scrum en la disciplina de seven es poco menos que una formalidad. No obstante, en los últimos tiempos los argentinos han logrado hacer de esta formación una plataforma letal cuando están delante de la mitad de cancha. Hace algunos años, a nadie se le habría ocurrido pedir scrum con un penal en ataque en un partido de seven. Pumas 7s lo implementó recientemente y pulió de tal manera la formación que la convirtió en un arma letal.

La anotación de Joaquín Pellandini, con la misma plataforma

Rodrigo Isgró se filtró en la defensa de España y Joaquín Pellandini se encargó de apoyar para #LosPumas7s. 🇦🇷🧙



⭐ Mirá el Circuito Mundial en @StarPlusLA.#MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/Bt7WaSK9r6 — ScrumRugby (@ScrumESPN) March 2, 2024

Frente a España, un rival accesible en los papeles pero que se convirtió en una amenaza al invicto de 16 partidos, los argentinos lograron tres de las cuatro conquistas por esa vía. Dos, casi idénticas, con una fórmula que no por repetida deja de ser mortífera: Marcos Moneta formando de medio-scrum y encarando él solo desde la base para, con mucho espacio, superar a sus marcadores y dirigirse al in-goal. El otro fue un pasamanos por el lado ciego que terminó en una conquista de Joaquín Pellandini por una punta.

Ya había advertido Matías Osadczuk en LA NACION la peligrosidad del primer partido, al margen del rival. España, oponente en un grupo por quinta vez en cinco etapas (cinco victorias albicelestes), llegaba 11º en el ranking entre 12 equipos, pero no estuvo lejos de dar el batacazo. Luego de un comienzo tranquilo de Pumas 7s, que en dos acciones se adelantó a 14-0, los españoles llegaron a igualar antes del descanso, evidenciando cierto relajo de la defensa argentina, demasiado pasiva.

La segunda conquista de Moneta, también nacida de un scrum

Ya en la segunda mitad, los punteros de la temporadas retomaron rápidamente el control y volvieron a sacar dos tries de ventaja luego de dos scrums, y además realizaron un par de buenas acciones para recuperar la pelota. Pero otra vez España descontó, incluso con tiempo para una última oportunidad, que Argentina logró neutralizar.

En el juego, lejos estuvo de ser la mejor producción de Argentina, que llegó a Los Ángeles con tres títulos consecutivos de campeón y un liderazgo cómodo en la tabla anual. Estados Unidos le sienta bien: allí ganó sus dos primeros trofeos (2004 en la propia Los Ángeles y 2009 en San Diego), y procuran revancha tras caer en la final del año pasado a manos de All Blacks. Pero en esta especialidad nadie regala nada y una distracción puede ser igual a una derrota contra cualquier adversario.

Joaquín Pellandini frena frente a Juan Ramos; el medio-scrum consiguió uno de los tries argentinos contra los españoles en la quinta etapa de la temporada. Ramiro Larguía / Gaspafotos

La serie continuará el sábado con los enfrentamientos con Sudáfrica, a las 15.36, e Irlanda, a las 20.06, que serán transmitidos por Fox Sports y Star+. Se trata de dos rivales de fuste; en el choque entre sí triunfaron los irlandeses por 17 a 0. Los cuartos de final están programados para las 0.26 del domingo en adelante.

Síntesis de Pumas 7s 28 vs. España 21

Argentina: Luciano González, Germán Schulz y Santiago Álvarez Fourcade; Joaquín Pellandini y Tobías Wade; Marcos Moneta y Matías Osadczuk.

Luciano González, Germán Schulz y Santiago Álvarez Fourcade; Joaquín Pellandini y Tobías Wade; Marcos Moneta y Matías Osadczuk. Suplentes: Santiago Vera Feld, Rodrigo Isgró, Gastón Revol, Agustín Fraga y Mateo Graziano.

Entrenador: Santiago Gómez Cora.

España: Asier Pérez, Josep Serres y Tobías Sainz-Trápaga; Pol Pla y Nicolás Nieto; Jaime Manteca y Eduardo López.

Asier Pérez, Josep Serres y Tobías Sainz-Trápaga; Pol Pla y Nicolás Nieto; Jaime Manteca y Eduardo López. Suplentes: Tiago Romero, Antón Legorburu Anso, Jeremy Trevithick, Francisco Cosculluela y Aratz Goicoechea.

Primer tiempo: 3 minutos, gol de Wade por try propio (A); 5, gol de Wade por try de Moneta (A); 7, gol de Nieto por try propio (E), y 8, gol de Nieto por try de Pla (E). Resultado parcial: Argentina 14 vs. España 14.

3 minutos, gol de Wade por try propio (A); 5, gol de Wade por try de Moneta (A); 7, gol de Nieto por try propio (E), y 8, gol de Nieto por try de Pla (E). Argentina 14 vs. España 14. Segundo tiempo: 4 minutos, gol de Vera Feld por try de Pellandini (A); 6, gol de Vera Feld por try de Moneta (A), y 15, gol de Cosculluela por try de Trevithick (E). Resultado parcial: Argentina 14 vs. España 7.

4 minutos, gol de Vera Feld por try de Pellandini (A); 6, gol de Vera Feld por try de Moneta (A), y 15, gol de Cosculluela por try de Trevithick (E). Argentina 14 vs. España 7. Estadio: Dignity Health Sports Park, de Los Ángeles.

Dignity Health Sports Park, de Los Ángeles. Árbitro: AJ Jacobs (Sudáfrica).

Matías Osadczuk venía de ser uno de los mejores en el Seven de Vancouver, pero ante los españoles en Los Ángeles no se destacó. Prensa UAR