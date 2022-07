Pumas 7s: los rivales en el Mundial de Sudáfrica y el particular motivo por el que Felipe Del Mestre deja el equipo

La maquinaria de Pumas 7s vuelve a ponerse en funcionamiento. Ya quedó lejos en el tiempo la última etapa del Circuito Mundial, desarrollada en Londres a fines de mayo. Es tiempo de volver a empezar, para el máximo reto de la temporada: la Copa del Mundo, que se disputará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, entre el 9 y 11 de septiembre. Ubicado entre los mejores ocho del mundo, el seleccionado argentino empezará directamente en los octavos de final, en los que esperará por el ganador de Kenia vs. Tonga.

El conjunto africano, un habitual destacado en el circuito, es el claro favorito para enfrentarse con Pumas 7s. El vencedor entre ambos jugará en los cuartos de final frente a Nueva Zelanda o el ganador de Escocia vs. Jamaica. Aunque el andar de All Blacks 7s en el World Rugby Seven Series es irregular, en parte porque el equipo negro se perdió el primer tramo de la temporada por las restricciones de viajes en su país, los neozelandeses suelen potenciarse en estos acontecimientos y son un rival de alto riesgo. El punto positivo para la Argentina es que, en caso de avanzar mucho, recién en la final se cruzaría con Sudáfrica o Fiji, dos de los mayores favoritos. El formato del torneo no perdona: una derrota deja fuera de competencia.

50 moments 🏉



50 seconds ⏱



50 days to go 🤩#RWC7s pic.twitter.com/d1Fh6gY3cv — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) July 21, 2022

Mientras algunos de los principales seleccionadores tienen todo listo para afrontar los Juegos de la Mancomunidad del 29 al 31 de julio, Santiago Gómez Cora viajará con sus dirigidos este viernes a Estados Unidos para ajustar detalles de la preparación. En los próximos días tendrán una concentración en Chula Vista Elite Athlete Training Center, de San Diego. Para la estadía en ese centro de alto rendimiento tienen pautados seis partidos amistosos, con Francia, Estados Unidos, Corea del Sur y Uruguay.

No sólo la Copa del Mundo está en la mira de Pumas 7s. Entre el 27 y el 28 de agosto protagonizarán el torneo de Los Ángeles, el último del Circuito Mundial 2021/2022 y por primera vez en su historia llegarán con chances reales, aunque no muchas, de ser campeones de la temporada. Marchan terceros y deben ganar el certamen californiano y ser favorecidos por otros dos factores: que Sudáfrica no se clasificara para los cuartos de final y que Australia no alcanzara las semifinales. Un escenario difícil para el seleccionado argentino, que compartirá su grupo con los australianos, España y Japón. Tras el torneo de Los Ángeles viajarán directamente a Ciudad del Cabo para afrontar el Mundial.

Matteo Graziano, uno de los jóvenes que vuelven al plantel de los Pumas 7s, para la etapa de Los Ángeles del Circuito Mundial y tal vez para la Copa del Mundo. UAR

Cuatro caras nuevas y un adiós

Con el objetivo de renovar el plantel, Gómez Cora convocó a cuatro jugadores que tendrán su primera gira en el seleccionado mayor. Benjamín Elizalde, Franco Rosetto y Valentín Soler Filloy fueron campeones en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 y ahora viajarán a San Diego. Además, Alejo Lavayén, back de CASI, se incorpora gracias a su gran presente en el Top 13 de URBA, en el que marcó cinco tries en 11 encuentros.

Además, en la lista se destacan los regresos de los jóvenes Matteo Graziano y Tomás Elizalde, ausentes en las últimas etapas, y las omisiones de Franco Sábato, un histórico, y Joaquín Lamas. Ambos serán titulares este sábado en Alumni y SIC, respectivamente.

Gastón Revol, el capitán, en acción en un ejercicio de un entrenamiento de Pumas 7s. UAR

Por su parte, Felipe Del Mestre tomó la decisión de dejar el equipo nacional. A los 28 años, el jugador de Pucará, que se había asentado en la temporada como una pieza importante en la estructura del seleccionado, deja el seven por motivos personales. Del Mestre es diseñador gráfico y se enfocará en su oficio, por fuera del rugby.

Debutó en el conjunto de la UAR el 28 de enero de 2017 en el torneo de Wellington y llegó a jugar 137 caps y 27 etapas del Circuito Mundial. Es el sexto de los medallistas olímpicos en Tokio 2020 que deja los Pumas 7s, detrás de Lucio Cinti, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Lautaro Bazán Vélez (decidieron continuar sus carreras en el rugby de 15) y Rodrigo Etchart.

Felipe Del Mestre abre la pelota en la etapa del Seven de Toulouse, de mayo último; tras el podio olímpico de Tokio 2020, el jugador de Pucará decidió retirarse del rugby a los 28 años para dedicarse a su trabajo de diseñador gráfico. Prensa UAR

El plantel que viaja a San Diego