Los cinco jugadores de la selección que cambiaron de club, el que está a punto de firmar y los dos con futuro incierto

Ángel Di María, libre de PSG a Juventus

A los 34 años, y luego de siete temporadas (y varios récords) en PSG, Fideo abandonó París para trasladarse a Turín. Que haya firmado un contrato con un equipo que aspira a ganar todo y volver a ser competitivo habla de la vigencia del extremo formado en Rosario Central. Recibido casi como un rock star en Italia, los expertos en el mercado de transferencias señalan a su pase como uno de los mejores de la ventana invernal. A la Vecchia Signora también arribó otro peso pesado como Paul Pogba desde Manchester United. Y también libre.

Ángel Di María durante un entrenamiento con la Juve Juventus FC

El esquema que piensa Massimiliano Allegri, el entrenador juventino, incluye a Di María bien pegado a la banda derecha, para aprovechar sus mortíferas diagonales. Lo intuye como asistidor del 9 (el serbio Dusan Vlahovic), pero también como finalizador de las jugadas. Si Di María mantiene el nivel que supo mostrar en PSG en una posición parecida a la que ocupa en la selección, para Scaloni será todo ganancia. Después de todo, el futbolista es el primero que quiere llegar con continuidad a Qatar 2022: será su última oportunidad de levantar la copa; será su despedida del seleccionado.

Lisandro Martínez, de Ajax a Manchester United por 50 millones de euros

El ex jugador de Newell’s y Defensa y Justicia cambió Ajax por Manchester United a cambio de 50 millones de euros fijos y otros cinco en variables. La cifra lo convierte en el defensor argentino más caro de la historia, por delante de Nicolás Otamendi (compañero suyo en el seleccionado), quien había pasado de Valencia a Manchester City en 2016 a cambio de 44 millones de euros. Martínez, un polifuncional que puede jugar tanto en el centro de la defensa como de pivote defensivo, fue un pedido expreso del nuevo entrenador de los Diablos Rojos, el holandés Erik Ten Hag , quien lo tuvo en el plantel hasta la pasada temporada en Ajax.

Campeón de liga con Ajax, Lisandro Martínez pasó a Manchester United Prensa Ajax

El aterrizaje de Martínez en Old Trafford sumará más presión para el actual capitán del equipo, el inglés Harry Maguire. Y es una incógnita la cantidad de minutos que tendrán futbolistas como el sueco Victor Lindelof o el marfileño Eric Bailly. El futbolista argentino de 24 años fue comprado para solucionar los problemas defensivo del equipo rojo, y todo hace pensar que será una pieza fundamental en la última línea del United. Habitual primer suplente para Scaloni, si Martínez consigue sumar partidos en la Premier League podría llegar a tener aún más consideración en Qatar 2022.

Julián Álvarez, de River a Manchester City (final de préstamo)

El ex delantero de River fue presentado hace casi dos semanas junto a su nuevo compañero en la delantera de Manchester City: el noruego Erling Haland. El cordobés sabe que no será titular de entrada, y que tendrá que hacer un curso intensivo para amoldarse a los sistemas de Pep Guardiola, su entrenador en el Etihad Stadium. Tiene varios argumentos a su favor: por un lado, en la Argentina tuvo a Marcelo Gallardo, un DT tan meticuloso como el catalán. Está acostumbrado a la exigencia.

Julián Álvarez, en acción con la camiseta de Manchester City durante un amistoso ante América, de México Logan Riely - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por el otro, un buen debut en la Premier League, el torneo más global del planeta, le daría a Álvarez más exposición. Y metería a Scaloni en uno de esos entuertos de los que tanto disfrutan los entrenadores: buscarle un lugar en el equipo a un jugador que pasa por un gran momento. En resumen: el Araña (tal su sobrenombre) llega a una liga y a un club que lo pueden potenciar. Los primeros meses en Manchester serán fundamentales para certificar (o no) su lugar en la lista de 23 que irán a Qatar.

Paulo Dybala, libre de Juventus a Roma

Desde que Paulo Dybala decidió que no continuaría en la Juventus, su futuro pareció estar atado a Inter, el equipo donde juega Lautaro Martínez. Hubo negociaciones, pero el club milanista terminó contratando al belga Romelu Lukaku para acompañar en el ataque al jugador formado en Racing. Dybala quedó en stand-by. Los días pasaron y a su teléfono llamaron dos pesos pesados del Calcio: Francesco Totti (ídolo de la Roma) y José Mourinho, entrenador del equipo de la capital. “Paulo, realmente quiero tenerte conmigo. Nos divertiremos juntos. Y ganaremos” , le dijo el entrenador portugués. Y lo convenció.

Presentacion de Paulo Dybala en AS Roma https://twitter.com/OfficialASRoma

El delantero cordobés se mostró feliz de aterrizar en su nuevo equipo, que le garantizará titularidad. Su contratación es toda una declaración de intenciones. Mourinho ganó la Conference League el año pasado y se tatuó el trofeo en su piel. Ahora va por más: pretende darles pelea a los más poderosos y competir por el Scudetto. D ybala quiere estar en Qatar. Y para eso, nada mejor que un entrenador que confíe en su juego y en sus posibilidades.

Nicolás Tagliafico, de Ajax a Lyon por cuatro millones de euros

El lateral izquierdo del seleccionado es uno de los lugares sin dueño permanente. Si bien Marcos Acuña (Sevilla) parece llegar a Qatar con más posibilidades de arrancar el Mundial, Nicolás Tagliafico (el otro candidato al puesto) tomó una decisión: dejó la Eredivisie neerlandesa y se marchó a Olympique Lyon. En Amsterdam quedaron cuatro millones de euros por el pase del futbolista nacido en Rafael Calzada y formado en Banfield.

La transferencia supone un salto de calidad en cuanto a la exigencia. Tagliafico llega a Lyon para reemplazar a Leo Dubois, que supo portar el brazalete de capitán en el equipo donde alguna vez fue ídolo Lisandro López. Así, al igual que los otros compañeros del seleccionado argentino que cambiaron de equipo, si el zurdo (que también puede ser zaguero central) consigue adueñarse del lateral izquierdo en Lyon sumará enteros en la consideración de Scaloni. El Mundial se jugará desde el 21 de noviembre, pero en la evaluación de los entrenadores comienza a disputarse mucho antes, con el comienzo de las temporadas en los distintos países de Europa.

Al caer: Nahuel Molina Lucero en Atlético Madrid

Así como hay competencia interna en el seleccionado por la banda izquierda de la defensa, algo similar ocurre en el lateral derecho. Otro hombre del Sevilla, Gonzalo Montiel (formado en River) se disputa ese lugar con Nahuel Molina Lucero (de las inferiores de Boca y con presente en Udinese, de Italia). Su gran temporada en Údine lo transformó en una de las joyas del equipo friulano. Y llamó la atención de Diego Simeone, el entrenador de Atlético de Madrid que buscaba con desesperación un lateral diestro capaz de hacer toda la banda. A falta de la oficialización del pase, parece haberlo encontrado en Molina Lucero.

Nahuel Molina Lucero, con la camiseta 16 de Udinese, de Italia; su destino está en Atlético de Madrid, en España NurPhoto - NurPhoto

Los portales italianos especializados en transferencias reportan que Udinese se quedará con 20 millones de euros y el pase de otro argentino, Nehuén Pérez (ex Argentinos Juniors) y que el lateral diestro firmará un contrato por cinco temporadas en Madrid. Así, Scaloni tendrá a los dos números 4 del seleccionado en la liga española: Montiel y Molina. Y también un tercer candidato a ese puesto, Juan Foyth, hombre de Villarreal.

Las incógnitas: Giovani Lo Celso y Leandro Paredes

Sin embargo, no son todas buenas noticias para Scaloni. Dos de los tres mediocampistas titulares del equipo argentino no saben qué será de su futuro. A uno de ellos, Giovani Lo Celso, le buscan club porque su actual entrenador en Tottenham, de Inglaterra, no lo quiere. Es más, el italiano Antonio Conte lo dejó afuera de la delegación que viajó a Asia a hacer la gira de pretemporada. El problema es que el club en el que también juega Cristian “Cuti” Romero quiere hacer caja con el pase del ex Rosario Central. Pide no menos de 20 millones de euros.

Su futuro parece estar otra vez en Villarreal, de España, donde se destacó en la última Champions League. Pero el Submarino Amarillo no está dispuesto a poner los billetes uno arriba del otro como pretende Tottenham. La negociación está abierta y el tiempo juega a favor de los castellonenses: conforme se acerque el final del libro de pases y no haya club dispuesto a invertir la suma pedida por los ingleses, más chances tendrá Villarreal de llevárselo por menos dinero.

Giovani Lo Celso jugando para Villarreal, el equipo español que lo quiere para esta temporada, pero aún no decidió si aceptará las condiciones de Tottenham, dueño del pase del ex Rosario Central Denis Doyle - Getty Images Europe