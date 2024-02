escuchar

Resaltaba su pelo platinado. Bajo un intenso calor en Casa Pumas, la cabellera de Santiago Mare brillaba junto a la de Matías Osadczuk antes de que ambos viajaran a Vancouver. “Es una apuesta que hicimos con Matías Sánchez, un chico que sufrió un golpe jugando al rugby, está en sillas de ruedas y es parte de la FUAR. Hicimos una apuesta con él en Pinamar y si salíamos campeones en Perth volvíamos y nos hacíamos el pelo platinado. Es para él”. Lo que no fue una promesa fue su repentino retorno al seven. Después de estar en el radar de los Pumas, el apertura no se adaptó como imaginaba al rugby de 15 y a los 27 años volvió a buscar refugio en el juego reducido.

En un fin de semana en el que los ojos estarán puestos en Antoine “Toto” Dupont, la estrella de Francia que debutará en el rugby seven, “Toto” Mare será uno de los conductores de los Pumas 7s. En los entrenamientos previos al viaje a Vancouver fue el apertura del equipo presuntamente titular. El seleccionado argentinio debutará este viernes a las 20.42 de Buenos Aires contra el local, Canadá, y procurará seguir alimentándose de medallas. Se consagró campeón en Vancouver en 2022 y 2023 y ahora llega como puntero del Circuito Mundial de Seven, con dos conquistas consecutivas, en Ciudad del Cabo y Perth. “A veces no creo cuando veo la tabla y las estadísticas. Estamos viviendo un sueño, no queremos despertarnos. Queremos seguir este camino de crecimiento, sin relajarnos ni pensar que ganamos algo. Todavía estamos como para seguir creciendo. Tenemos la responsabilidad de ser primeros y la de ser los últimos campeones, y lo disfrutamos”, comentó Mare.

Tries de Santiago Mare en seven

La realidad del seleccionado es distinta a la del momento en el que Mare tomó la decisión de apostar por el rugby de 15. El formado en Regatas Bella Vista fue una de las gratas apariciones post Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, cuando Santiago Gómez Cora reestructuró su plan para armar una base de especialistas de seven, buscando jugadores por métricas y funcionalidades para esa variante del deporte. En ese contexto, Mare se afianzó como apertura, fue un habitué en el circuito y participó en el Mundial San Francisco 2018, en la conquista de la medalla dorada en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y en la consecución del tercer puesto en los Olímpicos Tokio 2020. “La confianza que tenemos ahora como equipo es enorme. Nos la dio ese proceso anterior, de Río a Tokio, esos momentos en los que llegábamos a pocas finales pero crecimos en confianza, juego y un sistema. Ahora, cuando volví, nos conocemos más. Es un equipo que fluye mucho, entre quien entre. Es un proceso que se hizo antes, y hoy están llegando los resultados”, puntualizó quien fue Pumita cuando el histórico tercer lugar del Mundial de 2016.

Luego de la cita olímpica de Tokio, pensó que su ciclo en el seven había terminado y fue uno de los que se pusieron como meta llegar a los Pumas, a la selección de rugby de 15. Fue convocado por Mario Ledesma para el Rugby Championship, unas semanas después de que lograra la medalla de bronce en Japón. De hecho, fue destacado por el ex head coach nacional en su momento. “Me llamaron la atención la madurez y el gusto por la responsabilidad. Es un jugador que exigió tener responsabilidades importantes en la cancha. También tiene destrezas que le genera el seven”, lo elogió el ex hooker. Al año siguiente, Mare integró el plantel de Jaguares XV en la Súper Liga Americana de Rugby, no tuvo la continuidad que esperaba y emigró a Italia para jugar en Mogliano Rugby. En medio, fue citado por Michael Cheika para la ventana de julio en condición de invitado, por una lesión de Benjamín Urdapilleta.

Mare, junto a Ignacio Mendy, en su época de Jaguares XV, en Casa Pumas; "son dos deportes distintos", compara al rugby de 15 y al seven el back que tanto en la Súper Liga Americana de Rugby como en la liga italiana no consiguió la continuidad que deseaba. Santiago Filipuzzi - LA NACION

En Italia tampoco encontró su mejor forma. “En el club en el que me tocó estar pasé una temporada difícil. No disfruté del juego, que es lo que más me gusta. Fue una transición difícil. Hay distintos puestos en el rugby de 15 que requieren ciertas destrezas que en el seven uno deja de pulir. Fueron muchos años en Pumas 7s. Para hacer la transición en el puesto de apertura se necesita un tiempo mayor, y yo no la hice. Son dos deportes distintos, en los que cambian mucho el tiempo y el espacio en la cancha. Es un cambio enorme”, argumentó. Su objetivo de debutar en los Pumas no se concretó. “Después de Tokio tenía el deseo de jugar al rugby de 15. Me llamaron para Jaguares, y después surgió la posibilidad de esa experiencia en Italia, que decidí hacer. Me ayudó a ver de qué se trataba el rugby profesional, pero después de una temporada tomé la decisión de volver a la Argentina”.

En su regreso al país los propios jugadores lo empujaron para que retomara el juego reducido. “Cuando volví hablé con los chicos del seven, me dieron manija para volver y nunca dudé. El seven es un ámbito donde disfruté mucho, donde nací y me crié durante muchos años, y donde tuvo mi etapa de mayor crecimiento como jugador. Tengo un sentido de pertenencia enorme a este equipo. Surgió la oportunidad de volver a competir por un lugar, porque el equipo venía jugando bárbaro, y no dudé. Tomé el desafío de competir de nuevo. No lo pensé dos veces, por lo que es esta familia y por lo que se disfruta. Y también, por representar a Argentina, que es lo máximo”, explicó.

La velocidad del apertura, durante el triunfo de Pumas 7s sobre España en Dubái, donde Argentina alcanzó el segundo puesto; "hay distintos puestos en el rugby de 15 que requieren ciertas destrezas que en el seven uno deja de pulir", explicó Mare. Juan Gasparini

Su retorno oficial se dio en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en los que Pumas 7s obtuvo con comodidad la medalla dorada. En el Circuito Mundial protagonizó el Seven de Dubái, en el que alcanzó el segundo puesto, y en los de Ciudad del Cabo y Perth, ganados por Argentina. “Sentimos una confianza enorme. Sabemos que, si hacemos lo que tenemos que hacer, los resultados llegan. Nosotros no pensamos en resultados puntuales sino en acciones, en lo que tenemos que hacer en la cancha, y eso nos da la confianza de saber que estamos en el camino correcto”, resaltó quien jugó los 18 partidos de esta temporada, 17 como titular.

En la competencia con Tobías Wade y Santiago Vera Feld, Mare volvió a ganarse la confianza de Gómez Cora. En muchas ocasiones terminan llevándose los focos Marcos Moneta, Luciano González y Rodrigo Isgró, pero todos son importantes en la estructura de un equipo que hoy atraviesa su mejor momento. Mare está encargado de distribuir la pelota, unir las piezas del engranaje y, en muchos momentos, tomar las riendas del plan de juego. Además, asumió las patadas a los palos y suma 57 puntos en el tour. “Lo que más cambió desde que me fui es la mentalidad ganadora, la confianza que da jugar finales, pasar varias veces por esos momentos. Es el cambio más importante que sentí. Cuando se lleva algo a la cancha y se gana, se confirma que lo se estás siguiendo el camino correcto”.

Las patadas a los palos son una de las responsabilidades de Mare cuando el conductor está en la cancha; ayudaron a Pumas 7s a conquistar el certamen de Perth, Australia, hace casi un mes. HAYDNDAREPHOTOGRAPHY

El jugador de 27 años está cumpliendo el objetivo de volver a disfrutar, en el mejor equipo del mundo en la especialidad. Y en un año olímpico, todos los cañones apuntan a llegar al 100% a París. “Siempre se piensa en los Juegos. La competencia interna es altísima, todos queremos estar ahí. Pero estamos en ese camino del día por día y de no jugar el torneo antes. Soñamos todos los días con una medalla olímpica y con que lleguen a lo más alto los doce a los que les toque estar”.

El próximo paso es Vancouver, una sede donde los Pumas 7s ya saborearon la gloria. Y más de una vez.