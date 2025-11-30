Pumas 7s: un golpe que anticipa una reconstrucción más difícil que la prevista

La combinación entre la fuga de talentos y un fixture ridículo presagiaban un inicio complicado para los Pumas 7s en el Circuito Mundial 2025/26. La actuación argentina en el Seven de Dubai evidencia que la reconstrucción que debe emprender el entrenador Santiago Gómez Cora de cara los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 será más ardua de lo esperado. A la histórica derrota en la jornada de clasificación del sábado ante Francia le siguió, en el segundo día de acción, una igualmente aleccionadora: tras estar en ventaja 28-5 ante España en la semifinal por el quinto puesto, bajaron los brazos en el segundo tiempo para caer 31-28.

Luciano González fue el mejor de los argentinos en el Seven de Dubai 2025 Zach Franzen

La posterior derrota por 24-19 ante Gran Bretaña dejó a la Argentina en la octava y última posición del certamen inaugural de la temporada. Es la peor actuación desde Hong Kong 2023, cuando finalizaron en la misma ubicación aunque en el tradicional formato con 16 participantes.

Los Pumas 7s llegaron a Dubai como ganadores de la Liga en dos temporadas consecutivas. La primera con el certamen en desarrollo y antes de la definición a un torneo único; absolutamente justo, razón por la cual nadie lo cuestionó. La determinación y la confianza en sí mismos para sacar adelante partidos adversos y una defensa furiosa fueron condimentos centrales en esas conquistas. Esos ingredientes esenciales fueron los que más se extrañaron en esta nueva versión del equipo argentino. Saltaron a la luz en la caída 59-7 ante Francia en el primer día, la derrota más amplia en cantidad y diferencia de puntos en la historia del seleccionado, y reflotaron en el segundo tiempo del duelo ante los españoles.

Después de dominar la disciplina por dos años, para esta temporada el plantel sufrió una importante sangría. Si bien conserva un núcleo importante de figuras centrales, como Marcos Moneta, Luciano González y Santiago Álvarez, perdió a otro jugador estrella como Matías Osadczuk y a un nutrido grupo de figuras de reparto que eran parte estructural del andamiaje del equipo: Tobías Wade, Germán Schulz, Agustín Fraga, Tomás Elizalde y Alejo Lavayén, que eligieron probar suerte en el rugby de 15.

Así, Gómez Cora encaró el inicio de temporada con cuatro debutantes absolutos como Martiniano Arrieta (21 años), Eliseo Morales (27), Sebastián Dubuc (20) y Valentín Maldonado (19). Para peor, en el segundo día de acción sufrió la baja de un baluarte como el medio-scrum Joaquín Pellandini.

El insólito sistema de competencia establece que los ocho mejores de la temporada pasada disputen seis etapas en las que no hay nada en juego. Luego se sumarán los cuatro mejores de la segunda división para tres certámenes en los que se dirimirá el campeón de la temporada. Para peor, los grupos en Dubai fueron distribuidos arbitrariamente: los primeros cuatro en una misma zona (con Argentina, Fiji, Francia y Sudáfrica) y los últimos cuatro en otra, lo que condicionó las posibilidades de Pumas 7s de entrar en semifinales.

Santiago Álvarez en acción ante España, partido que los argentinos ganaban 28-7 y terminaron perdiendo 31-28 Zach Franzen

Tras caer ante Fiji (un partido en que desperdiciaron la última pelota para darlo vuelta) y Francia, vencieron a Sudáfrica en su mejor actuación este fin de semana, despertando un atisbo de esperanza. Esperanza que se potenció tras un gran primer tiempo ante España, en el que tras un error en la primera acción del partido no le dejaron tocar la pelota al rival y fueron contundentes en ataque, rememorando la fisonomía de la reciente época gloriosa de este equipo. Al entretiempo ganaban 28-5. No obstante, se derrumbaron en la segunda mitad a partir de una alarmante fragilidad defensiva. España se acercó a dos puntos a poco del final (28-26) y los argentinos tuvieron la última pelota con un scrum. Era cuestión de que los segundos se extinguieran. Pero con el tiempo cumplida, España recuperó la pelota en un contrarruck contra el touch y en un movimiento simple llegó al try por la punta opuesta.

En el partido por el 7º puesto, los Pumas 7s comenzaron mal pero mostraron actitud para revertir las acciones y se adelantaron 19-12 a dos minutos del cierre, sólo para ver cómo en dos acciones consecutivas Gran Bretaña llegaba fácilmente al in-goal para, en un abrir y cerrar de ojos, quedase con la victoria y condenar a los argentinos a la última ubicación.

Marcos Moneta finalizó el Seven de Dubai con cinco tries en cinco partidos

Viendo la mitad llena del vaso, el nuevo formato de competencia permite, en los primeros seis certámenes, trabajar en el desarrollo del equipo sin poner tanto énfasis en los resultados. Se anticipaba que la reconstrucción no sería sencilla. Dubai dejó al descubierto que el arquitecto Gómez Cora debe trabajar no sólo en la fachada, sino también en los cimientos del equipo.