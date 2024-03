Escuchar

La frustración por la eliminación temprana no alcanzó para frenar el ímpetu de los Pumas 7s. Lejos de las instancias definitorias a las que se habían acostumbrado, en la despedida del Seven de Los Ángeles debieron conformarse con jugar por el quinto puesto ante Fiji. La victoria por 26-21, gracias a dos tries sobre el final, le permite al seleccionado argentino cerrar la gira por América del Norte con una sonrisa y un saldo altamente positivo, más allá de que se cortó la racha de éxitos.

Una semana después de ganar en Vancouver el oro por tercera etapa consecutiva en el Circuito Mundial, la impresionante racha ganadora del equipo argentino llegó a su fin con la derrota ante Irlanda en los cuartos de final. No obstante, en su único partido de la tercera jornada, demostraron que el hambre está intacto. El quinto puesto de ninguna manera mengua el poderío del equipo. En todo caso, deja un par de lecciones de la que seguramente Santiago Gómez Cora tomará nota rápidamente: cierto apresuramiento en situaciones que tenía controladas y la alerta del desgaste físico de cara a los grandes objetivos: la gran final en el Seven de Madrid, a la que ya se asegurvaron la clasificación, y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luciano González intenta pasar pese al esfuerzo de dos fiyianos Zach Franzen - Zach Franzen

“El balance es súper positivo, sobre todo por este último partido”, dijo Gastón Revol, que sobre el final falló la conversión que le hubiera permitido llegar a 1000 puntos en el Circuito (tiene 999). “Nos dolió cómo perdimos ayer [ante Irlanda en cuartos] y hoy supimos salir a la cancha a hacernos cargo de un partido muy complicado y un rival muy complicado como es Fiji. Vamos a aprender mucho de lo que nos pasó acá. Más allá de haber perdido un solo partido en la gira, que es lo que pasó, el rendimiento del equipo sigue siendo muy bueno. La receta ya la conocemos: es volver, recuperarnos un poco, prepararnos física y mentalmente porque esto sigue”, consideró.

El abrazo entre Isgró y Gastón Revol Zach Franzen - Zach Franzen

Ante los fiyianos, los Pumas 7s estuvieron dos veces en ventaja, y dos veces Fiji se lo igualó con su estilo frontal y sus pases en el contacto. De hecho, los isleños se pusieron al frente 21-14 con poco más de tres minutos por jugar. Allí los argentinos demostraron que el temple y el hambre de gloria está intacto.

Primero igualó Matías Osadczuk con un try gestado a partir de un line-out en 40 metros y una gran acción colectiva. Quedaba 1m22s y Fiji tenía la chance al recibir la salida posterior. La recepcionó bien, pero enseguida Marcos Moneta pesó una pelota decisiva. De ese penal, con el tiempo cumplido, los Pumas 7s volvieron a hilvanar una gran acción colectiva que el propio Moneta transformó en el try de la victoria.

Isgró ya se quitó la marca y empieza un ataque argentino Zach Franzen - Zach Franzen

Hizo falta que los Pumas 7s jugaran dos minutos con dos jugadores menos para que les sacaran el invicto. Una combinación de cierto descontrol y varias decisiones polémicas del árbitro les costó un partido que tenían controlado ante Irlanda en cuartos de final. La derrota por 24-14 terminó con un invicto de 18 partidos, tres títulos consecutivos (Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver) y siete finales al hilo en el Circuito (la última vez había sido en Hong Kong II 2023).

Agustín Fraga busca un pase en la salida argentina ante Fiji Zach Franzen - Zach Franzen

Vale la pena recordar lo que ocurrió en la madrugada del domingo. Horas después de haber vencido a los irlandeses en el último partido de la clasificación, volvieron a enfrentarse por cuartos de final. Los argentinos dominaron con la defensa en el primer tiempo y en las dos veces que tuvieron posesión marcaron dos tries para irse al descanso 14-5 arriba. Pero, en el inicio de la segunda mitad, Rodrigo Isgró vio la amarilla por pasar un ruck con vehemencia, y enseguida fue amonestado Osadczuk por tacklear a un jugador que había pateado la pelota milésimas de segundo antes, una decisión exagerada del árbitro. Irlanda descontó rápido (14-10) y recuperó la pelota luego que le cobraran un penal insólito a Germán Schulz, que aprovecharon para pasar al frente 17-14. De nuevo con siete, los argentinos tuvieron un par de chances, pero perdieron un line-out propio y luego perdieron una pelota que terminó en un contraataque irlándés. Conroy desbordó por la punta y claramente pisó la línea, pero el árbitro dejó jugar. Era line-out para los Pumas y una chance más, pero fue try para Irlanda y pase a la semifinal.

El costado más negativo de la Argentina no pasó por el resultado final, sino por la lesión que padeció el capitán Santiago Álvarez, quien sufrió un esguince acromio clavicular que le costó perderse los últimos dos partidos y deberá hacerse estudios a su regreso al país para conocer su gravedad.

Marcos Moneta evita el tackle y escapa hacia el in-goal de Fiji Zach Franzen - Zach Franzen

Haber terminado entre los ocho mejores, de todas formas, le alcanzó al equipo argentino para asegurarse un lugar en la definición en Madrid, con dos etapas por jugar, ambas tras largos viajes a Asia. La próxima será en Hong Kong, del 5 al 7 de abril, para luego terminar en Singapur, del 3 al 5 de mayo. Los ocho mejores de la tabla general accederán a la gran final en el estadio Civitas Metropolitano, la cancha de Atlético de Madrid, donde el campeón se consagrará como ganador de la temporada en un formato novedoso.

Francia festejó tras 18 años, de la mano de Dupont

Disputadas cinco etapas, los Pumas 7s lideran la tabla general con comodidad, con 90 puntos, seguidos por Irlanda (70), que superó a Fiji al finalizar tercero; en el partido por la medalla de bronce superó a España, que alcanzó las semifinales por primera vez y logró su mejor resultado histórico.

El Seven de Los Ángeles fue ganado por Francia, que empieza a dar muestras de lo que es capaz con la adición de Antoine Dupont en el equipo. El mejor jugador del mundo se sumó al seleccionado de 7 con miras a París 2024 y en su primera gira, en su segundo torneo, contribuyó a que los galos conquistaran el segundo título en su historia; el primero desde 2005, cuando se habían impuesto en el Seven de París. Dupont fue suplente en la definición, en la medida que se adapta al sistema de juego del seven. Sus esporádicas apariciones le alcanzaron para demostrar toda su clase y terminó con seis tries entre Vancouver y Los Ángeles. En la definición derrotó por 21-0 a Gran Bretaña, que sumó puntos importantes para meterse entre los ocho mejores, pero no gana un título desde Vancouver 2017 (entonces como representante de Inglaterra).