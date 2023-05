Pumas 7s y una goleada histórica: 50-0 a Gran Bretaña y clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024

escuchar

Fue como un impulso. Antes de afrontar su último compromiso en la fase de grupos, los Pumas 7s tuvieron la noticia de la eliminación de Samoa en la Zona A, que les aseguró la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Es la primera vez que lo logran vía ranking y no por clasificación regional, lo que le agrega un valor enorme a la Argentina, que se acostumbró competir entre los mejores, sigue siendo escolta de Nueva Zelanda en la temporada y va por más en el torneo de Toulouse, la décima y penúltima etapa del Circuito Mundial. Con esa felicidad en el cuerpo, salieron a la cancha y arrollaron a Gran Bretaña: vencieron por 50-0 y se aseguraron el primer lugar en su grupo, de cara al cruce de cuartos de final ante Sudáfrica, hoy a las 14.05. La extraordinaria actuación ratifica la convicción de un equipo que el primer día había derrotado a Alemania y España.

Fue una superioridad sin pausas la del equipo argentino, que no dejó respirar a su rival. Lo asfixió con y sin la pelota, y en cada salida de mitad de cancha. Una obra que culminó con ocho tries en 14 minutos para concretar la mayor goleada en la historia frente al conjunto británico, que al igual que el argentino ya se había asegurado un lugar en los cuartos de final de oro. Un rival al que los Pumas 7s redujeron a la mínima expresión, algo que no se había visto en la temporada: en los cuatro encuentros previos, ambos ganaron dos y la mayoría fueron encuentros cerrados hasta el final.

Rodrigo Isgró, imparable prensa UAR

Marcos Moneta fue el encargado de abrir el marcador y fue la gran figura del mediodía francés. A los dos minutos se escabulló tras la salida de un ruck y fue indefendible para la defensa rival. “¡Oh, Marcos!”, gritó el relator inglés tras una jugada de crack: pateó la pelota hacia adelante para eludir a un rival, la fue a buscar por el otro lado, la tomó y la apoyó en el ingoal. El extraordinario wing marcó un hattrick y fue reemplazado cuando faltaba casi la mitad del partido. El Rayo lleva 40 conquistas en 45 partidos en la temporada y superó al samoano Vaa Apelu Maliko en ese rubro.

¡Un try con el sello distintivo de Marcos Moneta, para apoyar por tercera vez ante Gran Bretaña, en el éxito por 50 a 0! ⚡🇦🇷💪#MiraloEnStarPlus #France7s pic.twitter.com/7MVRzBsfPa — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 13, 2023

“Trato de no ver mucho eso, pero es lindo verme ahí y poder ayudar al equipo con tries”, expresó Moneta en la televisión local y se mostró conforme tras cumplir la meta de terminar entre los cuatro primeros seleccionados del ranking. “Nos propusimos ese objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos y estamos muy contentos de lograrlo”.

El festejo de la clasificación

¡CADA DÍA TE QUIERO MAAAAAS! ¡SOOOOY ARGENTINO! ❤️❤️❤️❤️



Los Pumas 7’s clasificados a París ✅#SeVenComoNunca | #París2024 pic.twitter.com/iHAXleof1o — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) May 13, 2023

Luciano González, Santiago Vera Feld, Matteo Graziano y Germán Schulz (2) se sumaron al show de tries en un Stade Ernest-Wallon, que fue tomando color el sábado y explotó con la remontada de Francia sobre Fiji. En ese grupo, Sudáfrica terminó segundo luego de la victoria por 24-7 ante Estados Unidos y será el rival de los Pumas 7s en cuartos de final..

Los Pumas 7s fueron imparables para los británicos en el Seven de Toulouse; jugarán las semifinales este sábado a las 14.05 prensa UAR

Argentina ganó tres de las cuatro veces que se enfrentaron en la temporada: 19-12 en Hong Kong, 12-0 en Vancouver y 7-5 en el segundo torneo de Hong Kong. Además, lo superó 26-19 en el Mundial de 2022 disputado en Sudáfrica. Buenos augurios para un equipo que, con el objetivo final consumado, busca seguir escribiendo su propia historia.

La goleada de los Pumas 7s

En la tabla general del circuito, Nueva Zelanda es puntero con 164 unidades, Argentina ocupa el segundo puesto con 140 puntos y detrás se ubican Fiji con 130, Francia con 122, Australia con 112 y Samoa 111. Los Pumas 7s disputaron 16 finales en el historial del Seven, que se lleva a cabo desde 1999: perdieron 12 y ganaron cuatro medallas de oro en las ediciones de Hamilton 2023, Vancouver 2022, San Diego 2009 y Los Ángeles 2004.

