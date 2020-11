Nicolás Sánchez, frente a un nuevo ensayo de los Pumas antes del Tri-Nations Crédito: VillarPress

Alejo Miranda Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2020 • 11:45

Los Pumas se aprestan a disputar el sábado en la madrugada argentina el último amistoso preparatorio para el Tri-Nations. Esta vez, con el plantel completo a partir de la integración de los jugadores provenientes de Europa. En el entrenamiento del martes, el entrenador Mario Ledesma paró dos equipos y dejó entrever los posibles titulares, aunque como en el partido del viernes la intención es que los 30 jugadores disponibles vean acción.

La reunión con los 13 jugadores que actúan clubes de Francia e Inglaterra, luego de dos semanas de aislamiento obligatorio en Sydney, significó un incentivo vital para el equipo, tanto por la calidad y experiencia que aportan como por el impulso anímico con que se contagió todo el plantel.

La misión del staff de entrenadores de acá al debut con Nueva Zelanda, el sábado 14 a las 3.10 en el Bankwest Stadium de Sydney, será poner a todo el equipo en la misma sintonía y acoplar las valiosas piezas que se sumaron el martes. Un enclave fundamental en este proceso será el amistoso que sostendrá el equipo este sábado (a la 1 de la madrugada argentina) ante un combinado de la liga semiprofesional de New South Wales.

El DT Mario Ledesma junto con Fernández Lobbe: se perfila el equipo de los Pumas para un nuevo amistoso Crédito: VillarPress

En el entrenamiento del miércoles, Ledesma dejó traslucir una posible formación titular para ese encuentro, en la que aparecen varios de los "europeos" como Nicolás Sánchez, el capitán Pablo Matera, Juan Imhoff y Francisco Gómez Kodela, que se sumó sobre la hora ante la baja de Enrique Pieretto, por nombrar algunos.

De acuerdo con el informe de ESPN, Ledesma paró el siguiente equipo: Santiago Carreras; Gonzalo Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Juan Imhoff; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Tomás Lezana, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro

Entre los posibles suplentes (serán otro 15 dentro de un plantel de 45) aparecen Santiago Cordero; Ramiro Moyano, Matías Orlando (se recupera de una lesión muscular que le impidió estar en el primer amistoso), Juan Cruz Malía y Sebastián Cancelliere; Domingo Miotti y Gonzalo Bertranou; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo y Francisco Gorrissen; Matías Alemanno y Lucas Paulos; Lucio Sordoni, Santiago Socino y Mayco Vivas.

Imhoff y Moyano, durante el entrenamiento bajo la lluvia de los Pumas Crédito: VillarPress

Por distintas lesiones que no son de gravedad, no participaron del entrenamiento Jerónimo de la Fuente, Emiliano Boffelli, Lucas Mensa y Facundo Isa. Todo indica que, cuanto menos por precaución, no verán acción en el amistoso.

El partido del sábado será de menor exigencia que el del viernes pasado, en el que los Pumas se impusieron 19-15 a Australia XV, lo que le permitirá al equipo hacer foco en los ajustes propios sin tener que preocuparse tanto por el rival. Para hacerse una idea de la valía de ese rival, cinco de sus jugadores estarán entre los 23 que el sábado se enfrentarán a los All Blacks por la segunda fecha del Tri-Nations. Luego de una larguísima inactividad y aun sin los "europeos", los Pumas se impusieron por 19-15.

Conforme a los criterios de Más información