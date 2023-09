escuchar

Fue demoledor en todo momento. Una campaña formidable para un club que no tuvo contrincantes y expuso su notable diferencia de jerarquía. Regatas coronó su gran 2023 con el título de Primera A y volvió rápidamente a la elite de la URBA, aún con 25 puntos el juego. El descenso del 2022 no debilitó el espíritu de un equipo que, con ímpetu y un fuerte sentido de pertenencia, mantuvo la base y dominó de punta a punta el certamen “Esto nos unió. Fue un golpe bajo, nadie quería descender, pero son cosas que pueden pasar. Lo afrontamos para mejorar juntos, día a día, entrenamiento a entrenamiento”, expresó Juan Cruz Corso, uno de los puntos altos en la temporada. “Al principio de año teníamos un objetivo que era mejorar. Eso nos llevó a que rindamos bien adentro de la cancha y a conseguir resultados”, agregó el potente centro.

Regatas Bella Vista, un club con 128 años de historia es uno de los dos invictos que quedan en la temporada del rugby de Buenos Aires junto a Atlético San Andrés, en Desarrollo. Los números hablan por sí solos: 21 triunfos, 885 puntos a favor, sólo 263 en contra y una diferencia de 622 tantos. 19 de las victorias las lograron con punto bonus; sólo en dos oportunidades no sacaron el punto extra por ganar por tres tries o más.

Francisco Pisani da continuidad a un ataque Alejandro Guyot - LA NACIÓN

“Tenemos un plantel muy amplio, venimos de muchos años de Top 12 y lo mantuvimos. El descenso fue consecuencia de algunos resultados, pero siempre tuvimos un plantel muy rico. Este año, con algunos cambios en la forma de trabajo, hubo mejores resultados. Tocar fondo empuja a un cambio y es obligación hacerlo. Siento que se hizo y hoy vemos los frutos todos los sábados”, explicó Pedro García Colinas, uno de los más experimentados.

Frente a San Martín, un equipo que lucha por mantenerse en la Primera A, Regatas dio cuenta de su oficio. No brilló como en otras ocasiones, pero con bases sólidas fue contundente. En el primer tiempo se fue arriba 14-0 gracias a los tries de maul apoyados por García Colinas. En la segunda etapa defendió con fiereza cerca de su ingoal, marcó la diferencia con su scrum y golpeó cuando llegó a los últimos metros. Tomás Barbaccia, Felipe Camerlinckx, la figura del partido, y Matías Medrano estiraron la diferencia acompañado de puntería de Mateo Camerlinckx.

Regatas Bella Vista vs. San Martín Alejandro Guyot - LA NACIÓN

La principal virtud de Regatas fue consolidar el plantel y no desmoronarse ante la decepción de haber descendido de la máxima categoría después de 10 años. Santiago Ocampo y Joaquín Fernández Gil tomaron la posta que dejó Pablo Camerlinckx como entrenadores. El alma del grupo se fortaleció con la gira a principio de año a Tandil. De la base del 2022, sólo dejaron la actividad Román Casté, José De la Torre y Nicolás Juárez Bosch, que colabora con el lineout en plantel superior. Parte de un recambio generacional para un club que ha tenido un gran aporte en los distintos seleccionados nacionales en los últimos años.

Ignacio Ruiz está en Francia para su primera Copa del Mundo, Santiago Cordero y Santiago Medrano fueron habitués durante varios años en las convocatorias de los Pumas, y Santiago Mare volvió a los Pumas 7s. Del plantel actual, Matías Medrano y Marcos Camerlinckx (hoy hizo su debut) participaron del último Mundial con los Pumitas, mientras que Francisco Pisani, Juan Cruz Corso y Marcelo Toledo representaron al seleccionado M-20 en la gira a Sudáfrica en el 2021 “Regatas siempre fue un buen semillero, con muy buenas juveniles. Aprovechamos el poco tiempo que nos duran los jugadores. Hay muchos Pumitas y ex jugadores del sistema en el plantel que intentamos aprovecharlos al máximo”, sostuvo García Colinas. Regatas cuenta con un plantel superior de aproximadamente 145 jugadores y llega a conformar una Pre-Intermedia “E”.

Regatas Bella Vista vs. San Martín Alejandro Guyot - LA NACIÓN

En la tarde del 15 de octubre del 2022, el conjunto de Bella Vista se despidió con dolor y angustia de la máxima categoría, a pesar de una gran recta final, con cinco victorias en los últimos ocho encuentros. Mientras superaba a CUBA por 36-7, Pucará, el rival directo, cosechó un punto bonus en su visita al SIC que le permitió mantenerse en la elite. El camino de los dos a partir de esa tarde fue diametralmente opuesto: Pucará sufrió el exigente Top 12, perdió sus 18 partidos y hoy se concretó su descenso a cuatro fechas del final de la temporada regular. Regatas ganó todo lo que jugó y fue un equipo arrollador, aunque deberá elevar la vara para volver a asentarse en la máxima categoría. “Dentro de lo físico hay diferencia entre las dos divisiones, pero hay un gran nivel en la Primera A y también muy buenos equipos”, admitió Corso.

La Primera A se reanudará en dos fines de semanas, con Champagnat, Los Matreros, Los Tilos y Curupaytí como contendientes a lograr el segundo ascenso, que se definirá con el formato play-off. Con cinco fechas por jugar, Regatas Bella Vista podría ser el primer club en ascender ganando todos sus encuentros con el actual formato: “Sería un premio aparte terminar invictos. Nuestra mentalidad es mejorar todos los sábados”, cerró García Colinas, mientras la ruidosa hinchada que acompañó durante todo el año, cantaba de fondo, “Me parece que Bella se va de la B, para nunca más volver”.

El ascenso de Regatas

La síntesis

Regatas: Cruz Camerlinckx (capitán); Francisco Pisani, Alejo Barrera, Juan Cruz Corso y Enrique Camerlinckx; Mateo Camerlinckx y Marcos Joseph; Lucas Gobet; Felipe Camerlinckx y Agustín Medrano; Tomás Sanguinetti y Marcelo Toledo; Marcos Camerlinckx, Pedro García Colinas y Tomás Barbaccia.

Cambios: PT: 23´ Valentín Sanguinetti por Lucas Gobet. ST: 56´Juan Manuel Gobet por Marcos Camerlinckx, 60´Matías Medrano por Tomás Barbaccia, 72´ Gonzalo Deluca y Ramiro Moadeb por Marcos Joseph y Alejo Barrera.

Entrenadores: Santiago Ocampo y Joaquín Fernández Gil.

San Martín: Manuel Bianco Drueta; Tiago Pugliese, Tomás Lemes, Ian Verba y Juan Pollet; Julián Leszczynski y Franco Sgroi; Agustín Ferraro, Ignacio Lisica y Román Osella; Gianluca Gianoli y Julián Papa; Facundo Nahuel Panes, Franco Cammarata (capitán) y Juan Cruz Pompei.

Cambios: ST: 40´ Julián Vázquez por Julián Papa, 60´Santiago Castro por Juan Pollet, 64´ Mosquera por Gianluca Gianoli, Marco Pestalardo Por Tomás Lemes.

Entrenadores: Ezequiel Pisorno y Francisco Ungolo

Primer tiempo: 9´ Gol de Mateo Camerlinckx por try Pedro García Colinas (R), 27´ Gol de Mateo Camerlinckx por try Pedro García Colinas (R)

Segundo tiempo: 49´ Penal de Leszczynski (SM), 56´ Gol de Mateo Camerlinckx por try de Barbaccia (R), 70´ Gol de Mateo Camerlinckx por try de Felipe Camerlinckx (R) y 80´Gol de Mateo Camerlinckx por try de Matías Medrano (R)

60´ Amarilla a Marcelo Toledo (R)

Árbitro: Martín Eusebio.

Cancha: Regatas Bella Vista