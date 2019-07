Santiago Cordero se entusiasma con un nuevo desafío que tiene por delante a los All Blacks, el sábado próximo, en Vélez Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

La derrota 28-19 ante Irlanda clausuraba un 2017 durísimo para los Pumas, con nada más que victorias ante Georgia e Italia para contraponer a 10 derrotas. Aquella noche, en Lansdowne Road, Dublín, al igual que en toda la ventana de noviembre Santiago Cordero había quedado afuera de los 23, relegado por el incipiente Sebastián Cancelliere, que había saltado directamente de Hindú al seleccionado mayor. Sería la última vez que compartiría una concentración con el equipo. Enojado por su poca participación y ante una buena posibilidad, aceptó la jugosa oferta de Exeter Chiefs, el campeón vigente en Inglaterra, y emigró al rugby europeo.

Casi dos años después de su último partido con la celeste y blanca, Cordero recibe otra oportunidad de jugar en los Pumas. Nada menos que de cara al partido con los All Blacks y con el Mundial de Japón al final del camino. Un regreso que tuvo sus bemoles: primero el entrenador Mario Ledesma le dijo que no lo iba a tener en cuenta por tener los puestos de wing y fullback cubiertos y no lo incluyó en la primera convocatoria; luego se retractó ante la lesión de Bautista Delguy y le dio una nueva oportunidad.

La prioridad, había explicitado Ledesma, la tienen quienes se quedaron en Jaguares. En este punto, no obstante, Cordero afirma que están todos en igualdad de condiciones. "Vengo de otro club, los chicos vienen de jugar juntos en Jaguares, es cierto. Pero creo que ahora estamos acá, en los Pumas. Ahora somos todos iguales", afirma Cordero. "Todos vamos a luchar por un puesto. Por suerte es una competencia sana. Vamos a dar todos el 100% y veremos qué pasa."

El wing surgido de Regatas tuvo un ascenso vertiginoso. Llegó a los Pumas con apenas 19 años y a los 21 fue una de las revelaciones del Mundial de Inglaterra 2015. Arrancó en gran forma el Súper Rugby 2016 con Jaguares, hasta que un accidente automovilístico frenó su impulso. No volvió a ser el mismo wing eléctrico y elusivo que había asombrado al mundo ovalado con sus cambios de paso y aceleraciones explosivas, hasta que en Exeter encontró un nuevo aire. Luego de cuatro meses como joker médico -reemplazo por lesión- a principios de 2018, en la pasada temporada explotó hasta convertirse en el mejor jugador de su equipo (el subcampeón, nada menos) según el voto de sus compañeros e integrar el equipo ideal de la Liga Premiership.

"Esos reconocimientos fueron muy gratificantes, pero tampoco le doy mucha bola a eso", afirma Cordero. "Quiero jugar al rugby, divertirme. Por suerte me tocó hacerlo en un gran club. La adaptación fue dura porque cuando llegué la temporada estaba empezada. Tuve la oportunidad de jugar varios partidos, firmé por un año más, hice la pretemporada, arranqué de cero y me pude ganar un puesto. Jugué un montón y disfruté al 100%. Estoy un poco más solito, pero muy bien acompañado. Mi mujer me banca en todo. Rugbísticamente aprendí un poco de todo, el leer un poco más el juego. Aprender cómo juega cada equipo y saber cómo quiero jugar yo."

Las puertas de los Pumas se reabrieron para el wing tras casi dos años de ausencia Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

La convocatoria a los Pumas se caía de maduro y, aunque se hizo rogar, finalmente llegó. "Fue una gran sorpresa. No me los esperaba", confesó Cordero. "Ledesma me había dicho que mi puesto estaba bien cubierto, que si todo andaba bien no me iba a llamar. Estaba todo perfecto. Pero aparecieron algunos lesionados, así que me llamaron y voy a estar para lo que el equipo me necesite y voy a dar el 100%."

Casi dos años después de su último partido, el 7 de octubre de 2017 ante Australia en Mendoza por el Rugby Championship, Cordero volvió a encontrarse con los compañeros con los que vivió los mejores momentos de su vida y se volvió a vestir con el puma en el pecho: "Lo extrañé un montón. En Inglaterra los seguía siempre. Todo jugador quiere ponerse la de los Pumas y representar a su país. Quiero aprovechar cada entrenamiento, cada ronda de mate. Si se da la oportunidad voy a dejar todo."

La primera misión que tendrá Cordero será la de adaptarse a un sistema que difiere bastante al que acostumbraba bajo las órdenes de Daniel Hourcade. "El plan de juego un poco cambió, pero por suerte es mi idioma y lo voy a aprender rápido", desafía.

Además, deberá ponerse a tono físicamente de manera abrupta: cuando recibió la convocatoria, hacía una semana que había comenzado la pretemporada con Bordeaux Bègles, de Francia, su nuevo destino para la próxima temporada. "Estaba un poco cargado de los músculos, pero ya me había entrenado durante las vacaciones. Me siento muy bien físicamente, con muchas ganas y a la espera de poder jugar algo", retruca Cordero.

A la larga, su salida demostró ser positiva para las dos partes: Cordero creció como jugador, Jaguares pudo desarrollar otros valores en el puesto y llevarlos al máximo nivel. Hoy la competencia es voraz, con Ramiro Moyano, Emiliano Boffelli y Matías Moroni en nivel superlativo, con Sebastián Cancelliere y Santiago Carreras demostrando estar a la altura, con Joaquín Tuculet y Bautista Delguy buscando recuperar su mejor forma tras lesionarse.

Del Súper Rugby a la Premiership. ¿Hay diferencias notorias entre un rugby y otro? "Los dos son muy exigentes", responde. "Son torneos distintos. En cada uno se le da importancia a distintas cosas. Pero son dos torneos increíbles y ahora iré a probar lo que es el Top 14 de Francia."

"Todos vamos a luchar por un puesto; es un competencia sana", asegura Cordero Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

En el futuro inmediato, el sábado a las 15.05 en la cancha de Vélez, están los poderosos All Blacks. Un equipo que llega sin la base de Crusaders, ya que el entrenador Steve Hansen eligió darles descanso a los jugadores que fueron campeones del Súper Rugby dos semanas atrás. "Son el mejor equipo del mundo, pero nosotros estamos haciendo lo posible para tener una buena semana y dar el ciento por ciento, tener el mejor partido y tratar de ganar", continuó el joven de 25 años.

Un objetivo en sí mismo, como cada vez que se tiene la posibilidad de enfrentarlos, pero en definitiva la primera escala en la preparación para el Mundial de Japón. Para Cordero, una oportunidad que no va a dejar pasar: "Todo jugador de rugby quiere jugar un Mundial. Voy a dar el ciento por ciento para tratar de estar. Después es una decisión del staff, no mía."

Santiago Cordero se fue dando un portazo. Volvió por mérito propio y por contingencias azarosas. Ahora depende de él ganarse un lugar. Condiciones le sobran.