Aryna Sabalenka cuestionó el calendario de la WTA y advirtió que se ausentará de torneos para evitar lesiones

La bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del ranking mundial, realizó una dura crítica al calendario de la WTA al calificarlo como “una locura” y manifestó su intención de evitar ciertos torneos durante la temporada, aun cuando eso implique asumir posibles multas o sanciones. En medio de la exigente gira australiana, la tenista puso en primer plano la necesidad de preservar su integridad física.

La declaración llegó tras su triunfo del miércoles por la noche (hora argentina) ante la rumana Sorana Cirstea por 6-3 y 6-3, que le permitió avanzar a los cuartos de final del Brisbane International, primer torneo oficial de la temporada. Sabalenka enfrentará este jueves a la estadounidense Madison Keys, en la reedición del cruce que ambas protagonizaron en la última final del Abierto de Australia, que la vio campeón a Keys.

“Bueno, la temporada es definitivamente una locura, y eso no es bueno para todos nosotros. Como ves, hay tantos jugadores lesionados”, advirtió Sabalenka, al ser consultada sobre su agenda competitiva. En ese sentido, recordó que las actuales reglas del circuito obligan a disputar un número mínimo de certámenes, y que su ausencia en algunos eventos de categoría WTA 500 durante el año pasado le costó penalizaciones en el ranking.

Aryna Sabalenka festejando un punto durante el duelo ante la romana Sorana Cirstea WILLIAM WEST� - AFP�

A pesar del impacto que podrían tener esas decisiones, la bielorrusa dejó en claro su postura: “Aunque los resultados fueron realmente consistentes, en algunos torneos estuve completamente enferma o realmente agotada por jugar en exceso. Así que esta temporada intentaremos manejarlo un poco mejor”.

La bicampeona y finalista del último Abierto de Australia completó una extensa campaña en 2025, con 16 torneos disputados, un récord de 63 victorias y 12 derrotas, y un subcampeonato en las Finales de la WTA, en noviembre. Su última aparición del año pasado fue en la exhibición “Batalla de los sexos” frente al australiano Nick Kyrgios.

Aryna Sabalenka agradece el reconocimiento de los aficionados después de perder ante Nick Kyrgios en en el partido de la Batalla de los Sexos, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. (Christopher Pike/Pool Foto vía AP) Christopher Pike - Pool Getty

Más allá de sus reparos, Sabalenka valoró la competitividad del cuadro de Brisbane y lo consideró un banco de pruebas ideal para llegar con rodaje al primer Grand Slam del año, que comenzará el 18 de enero en Melbourne. “Es importante tener partidos de calidad para prepararse mentalmente para las luchas, para las batallas. Me gusta desafiarme a mí misma. Me gusta tener batallas exigentes, especialmente de cara al Grand Slam”, señaló.

Respecto del partido de este jueves ante Keys, número 5° del mundo, destacó el nivel de la estadounidense, quinta cabeza de serie del torneo: “Va a ser, como siempre, una gran batalla, un tenis realmente agresivo. Estoy emocionada de enfrentarla”. Sabalenka evitó hablar de revancha por la derrota sufrida hace poco menos de un año en la final del Abierto de Australia y puso el foco en su progreso técnico: “Es más una oportunidad para mejorar que para vengarme”.

Madison Keys durante su duelo con la rusa Diana Shnaider por los octavos de final PATRICK HAMILTON� - AFP�

Por su parte, Keys viene de superar un duro encuentro ante la rusa Diana Shnaider (12° preclasificada), en el que necesitó tres horas para imponerse por 6-7 (5), 7-6 (5) y 7-6 (4). Con la pierna izquierda vendada, la norteamericana remontó un set y un quiebre en contra, y terminó ganando tras un extenso tercer parcial de 69 minutos. “Siempre es bueno comenzar el año con un poco de drama”, ironizó tras el triunfo.

La estadounidense, que en 2025 apenas había disputado dos partidos oficiales tras su eliminación temprana en el US Open, busca recuperar ritmo competitivo antes de su regreso al Melbourne Park, donde fue finalista. “Siempre es estresante volver. Han pasado solo cuatro semanas desde que jugamos por última vez, pero siempre es como volver a mojarse los pies y tratar de encontrar un buen nivel”, explicó.

La ganadora del cruce entre Sabalenka y Keys se medirá en semifinales con quien resulte vencedora del duelo entre la kazaja Elena Rybakina (3ª preclasificada), quien superó con autoridad a Paula Badosa por 6-3 y 6-2, y la checa Karolina Muchova, que venció a Ekaterina Alexandrova por 6-4 y 7-5.