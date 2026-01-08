LA NACION

Dónde ver en directo online el Rally Dakar 2026

Este jueves se realiza la quinta etapa entre Al-Ula y Hail, con 427 kilómetros; el argentino Benjamín Pascual lidera en Missión 1000 y Nicolás Cavigliasso está tercero en Challenger

La quinta etapa del Rally Dakar se realiza entre Al-Ula y Hail
El Rally Dakar 2026 que se lleva a cabo en Arabia Saudita continúa este jueves con la quinta etapa después del prólogo, en la que los cientos de pilotos de 96 nacionalidades diferentes deben recorrer 427 kilómetros desde Al-Ula a Hail.

La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En el sitio web oficial del evento están disponibles los tiempos de cada piloto y las posiciones por etapa y en vivo.

Todas las etapas del Dakar 2026

  • 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
  • 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
  • 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-
  • 6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-
  • 7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-
  • 8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail.
  • 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.
  • 10/1 - Descanso en Riyadh.
  • 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.
  • 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.
  • 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).
  • 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).
  • 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.
  • 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
  • 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
El mapa del recorrido del Dakar 2025, en Arabia Saudita
La competencia comenzó y terminará en Yanbu, en el oeste del territorio árabe y a orillas del Mar Rojo. El trayecto que se diagramó para la prueba consta de casi 8000 kilómetros divididos en 13 etapas. También hubo un prólogo y habrá una jornada de descanso en Riyadh entre la sexta y séptima fase.

Tabla de posiciones del Dakar 2026, en la previa a la quinta etapa

Motos

  • Tosha Schareina (España) / Ricky Brabec (Estados Unidos) - 16 horas, 45 minutos y 40 segundos
  • Daniel Sanders (Australia) - +1 minuto y 24 segundos
  • Edgar Canet (España) - +11 minutos y 22 segundos

Autos

  • Henk Lategan (Sudáfrica) - 16 horas, 29 minutos y 11 segundos
  • Nasser Al-Attiyah (Qatar) - +3 minutos y 55 segundos
  • Mattias Ekstrom (Suecia) - +13 minutos

Challenger

  • Yasir Seaidan (Arabia Saudita) - 18 horas, 20 minutos y 19 segundos
  • Pau Navarro (España) - +45 segundos
  • Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +6 minutos y 45 segundos

Camiones

  • Martín Macik (República Checa) - 19 horas, 11 minutos y 37 segundos
  • Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - +4 minutos y 28 segundos
  • Ales Loprais (República Checa) - +30 minutos y 02 segundos

SSV

  • Brock Heger (Estados Unidos) - 18 horas, 30 minutos y 35 segundos
  • Xavier De Soultrait (Francia) - +31 minutos y 31 segundos
  • Alexandre Pinto (Portugal) - +47 minutos y 56 segundos

Dakar Classic

  • Maxence Gublin (Francia) - 279 puntos
  • Karolis Raisys (Lituania) - 286 puntos
  • Shammie Baridwan (Indonesia) - 327 puntos

Missión 1000

  • Benjamín Pascual (Argentina) - 65 puntos
  • Yi Guanghui (China) / Jordi Juvanteny (España) - 60 puntos
  • Jie Yang (China) - 52 puntos

Stock

  • Rokas Baciuska (Lituania) - 20 horas, 8 minutos y 37 segundos
  • Ronald Basso (Francia) - +42 minutos y 36 segundos
  • Stephane Peterhansel (Francia) - +43 minutos y 55 segundos
El español Tosha Schareina es uno de los líderes en motos del Dakar 2026
