Dónde ver en directo online el Rally Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 que se lleva a cabo en Arabia Saudita continúa este jueves con la quinta etapa después del prólogo, en la que los cientos de pilotos de 96 nacionalidades diferentes deben recorrer 427 kilómetros desde Al-Ula a Hail.

La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En el sitio web oficial del evento están disponibles los tiempos de cada piloto y las posiciones por etapa y en vivo.

Todas las etapas del Dakar 2026

3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-

4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-

5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-

6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-

7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-

8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail.

9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.

10/1 - Descanso en Riyadh.

11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.

12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.

13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).

14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).

15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.

16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.

17/1 - Etapa 13: Yanbu.

El mapa del recorrido del Dakar 2025, en Arabia Saudita Dakar

La competencia comenzó y terminará en Yanbu, en el oeste del territorio árabe y a orillas del Mar Rojo. El trayecto que se diagramó para la prueba consta de casi 8000 kilómetros divididos en 13 etapas. También hubo un prólogo y habrá una jornada de descanso en Riyadh entre la sexta y séptima fase.

Tabla de posiciones del Dakar 2026, en la previa a la quinta etapa

Motos

Tosha Schareina (España) / Ricky Brabec (Estados Unidos) - 16 horas, 45 minutos y 40 segundos

Daniel Sanders (Australia) - +1 minuto y 24 segundos

Edgar Canet (España) - +11 minutos y 22 segundos

Autos

Henk Lategan (Sudáfrica) - 16 horas, 29 minutos y 11 segundos

Nasser Al-Attiyah (Qatar) - +3 minutos y 55 segundos

Mattias Ekstrom (Suecia) - +13 minutos

Challenger

Yasir Seaidan (Arabia Saudita) - 18 horas, 20 minutos y 19 segundos

Pau Navarro (España) - +45 segundos

Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +6 minutos y 45 segundos

Camiones

Martín Macik (República Checa) - 19 horas, 11 minutos y 37 segundos

Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - +4 minutos y 28 segundos

Ales Loprais (República Checa) - +30 minutos y 02 segundos

SSV

Brock Heger (Estados Unidos) - 18 horas, 30 minutos y 35 segundos

Xavier De Soultrait (Francia) - +31 minutos y 31 segundos

Alexandre Pinto (Portugal) - +47 minutos y 56 segundos

Dakar Classic

Maxence Gublin (Francia) - 279 puntos

Karolis Raisys (Lituania) - 286 puntos

Shammie Baridwan (Indonesia) - 327 puntos

Missión 1000

Benjamín Pascual (Argentina) - 65 puntos

Yi Guanghui (China) / Jordi Juvanteny (España) - 60 puntos

Jie Yang (China) - 52 puntos

Stock

Rokas Baciuska (Lituania) - 20 horas, 8 minutos y 37 segundos

Ronald Basso (Francia) - +42 minutos y 36 segundos

Stephane Peterhansel (Francia) - +43 minutos y 55 segundos