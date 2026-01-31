Sabor amargo: los Pumas 7s perdieron en su debut con polémica sobre el cierre

Los Pumas 7s fueron derrotados 19-14 en su debut en Singapur, el tercer torneo de la temporada del SVNS. Además de no congeniar jugadas colectivas, sintieron la presión de los australianos y sufrieron los mazaos en el primer tiempo. Sobre el cierre, tuvieron chances concretas para la remontada pero fallaron en la toma de decisiones y el árbitro les privó de una última posesión. A las 4:36 seguirán su camino ante Nueva Zelanda.

Fue un golpe tras otro. El ritmo frenético de los oceánicos fue un vendaval que la Argentina no pudo aguantar. El dominio en el primer tiempo se justificó desde la presión y el aprovechamiento de sus oportunidades, que empezó a gestarse con el talento de Dietrich Roache, el principal generador de juego de los australianos que marcaron puntos en las tres posesiones que tuvieron: Aden Ekanayake, tras una pérdida de control de Martiniano Arrieta, Jayden Blake y Dietrich Roache anotaron en la primera mitad, mientras que Marcos Moneta descontó en la última pelota, tras una gran acción colectiva, pases en el contacto y buen sentido del apoyo. Aspectos que no pudieron hilvanar en el resto del encuentro; no encontraron soluciones ni fueron pacientes para golpear a un rival en los papeles inferior.

El try de Santiago Mare en el arranque del segundo tiempo invitó a pensar en una remontada que no llegó por malas decisiones y errores. La situación más clara fue la de Santino Zangara, que a cinco metros del ingoal se guardó la pelota, se aisló y perdió la posesión. Aún erráticos en el manejo, los Pumas 7s pudieron haber contado con la última acción, cuando Wallace Charlie intentó patear la pelota afuera pero falló, perdió el control ante la presión argentina y la retuvo en el piso. En lugar de sancionar penal a favor de los Pumas 7s, el sudafricano AJ Jacobs cobró el knock-on y dio por finalizado el encuentro, a pesar de las quejas de un perplejo Santiago Álvarez Fourcade, que pedía explicaciones.

La Argentina cortó una racha de cinco triunfos consecutivos ante Australia, un rival al que habían superado 36-0 en Ciudad del Cabo, en diciembre. El circuito mundial atraviesa una temporada de extrema paridad y jugar un primer tiempo tan descontante es letal ante cualquier adversario. Un año de recambio requiere de una concentración absoluta para mantenerse como un equipo competitivo. A los Pumas 7s ya no les sobra ante ningún rival.

A las 4:36 se medirán ante Nueva Zelanda, en un duelo crucial para la clasificación a las semifinales, que serán el domingo. Los Kiwis cayeron ante Francia por un ajustado 19-12 y lograron el punto bonus defensivo, al igual que Argentina. El que gane llegará con chances concretas al último encuentro de la fase de grupos, que en el caso de los conducidos por Santiago Gómez Cora será ante Francia, en una especie de clásico que se fue forjando desde 2024. Ya no hay margen de error.