escuchar

Antes de cada encuentro, los jugadores de Samoa llevan adelante el “Siva Tau”, una danza guerrera similar al haka neozelandés, que sus rivales observaban algo desentendidos porque no generaba la misma “inquietud” que el ritual de los hombres de negro. Después de los logros en los Mundiales de Inglaterra1991 y Sudáfrica 1995, cuando alcanzó los cuartos de final, el rugby samoano perdió brillo, pero en los últimos dos años, producto de un cambio en la reglamentación de la World Rugby, Samoa volvió a dar miedo.

Unos meses antes del Mundial, los Pumas recibieron una serie de buenas noticias porque los rivales que iba a enfrentar en la primera etapa de la competencia perdían trascendencia y su juego se deshilachaba. Equipos como Inglaterra y Japón, que tiempo atrás aparecían cómo los contrincantes más duros fueron cayendo en su rendimiento y perdieron lugar en el ranking transformando el Grupo D en el menos demandante, por lo menos desde el análisis previo. Luego, la dura realidad indicó lo contrario, al menos con los ingleses, que terminaron derrotando a Los Pumas en el debut con la infalibidad de George Ford.

En su segundo encuentro en Mundial de Rugby 2023, el 22 de septiembre, en el Stade Geoffroy-Guichard, en Saint-Etienne, Argentina enfrentará a Samoa. Lo que a priori parecía un rival accesible, luego de afrontar el gran escollo en el primer encuentro frente a Inglaterra, fue cambiando de color y hoy, el partido ante los samoanos, luce bastante más complicado y podría ser una instancia definitiva para las aspiraciones de la selección argentina de pasar a la siguiente ronda teniendo en cuenta que clasificarán dos de los cinco equipos del Grupo D. Además la estadística le juega en contra a los Pumas y le agrega una señal de alerta, porque Samoa los derrotó en tres de las cuatro oportunidades en las que se enfrentaron.

Samoa, uno de los rivales de los Pumas en el Mundial de Francia 2023, jugando frente a Tonga Getty Images

El cambio de reglamentación de la World Rugby

La nueva política de World Rugby permite a los jugadores que reúnen los criterios de elegibilidad (tres años de residencia en el país o ascendencia directa de hasta dos generaciones) actuar en un segundo seleccionado después de tres años de no representar al anterior. A partir de esta modificación Samoa incorporó a un ex campeón del mundo, el pilar Charles Faumuina (ganó el Mundial de Inglaterra 2015 con Nueva Zelanda) y otros ex All Blacks, como el ala Steve Luatua y el apertura Lima Sopoaga, y también ex el apertura de los Wallabies Christian Leali’ifano.

Los refuerzos mejoraron el rendimiento y generaron buenos resultados en el conjunto isleño. Un nuevo Samoa emergió en la fase de preparación para el Mundial y los oceánicos aparecen cómo un duro rival a vencer suponiendo que los Pumas no deberían tener dificultad en superar al alicaído Japón y a Chile, que debuta en la Copa del Mundo y nunca le ganó a Argentina.

Charles Faumuina celebra el final del encuentro por la semi final entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, el 24 de octubre de 2015, en Twickenham, Londres Paul Gilham - Getty Images Europe

Samoa es el único rival que llega a Francia con una racha positiva y con buenas sensaciones porque vencieron a Japón, 24-22 en el encuentro que se disputó en Sapporo por la Pacific Nation Cup, el 22 de julio. El conjunto samoano será rival de los nipones en el Mundial con quien se enfrentará por tercera vez consecutiva en una zona de la Copa del Mundo y buscará revancha de las caídas de 2015 y 2019.

El conjunto de la Polinesia incomodó a Irlanda que se impuso por un discreto 17-13 aunque el primer rankeado en la IRB (International Rugby Board) jugó con mayoría de suplentes. Los samoanos vencieron a Tonga (34-9), a Barbarians (28-14) y perdieron solamente contra Fiji (33-19) en la serie de partidos que disputó como preparación antes de su participación en Francia 2023.

Unos meses antes del Mundial los Pumas recibían una serie de buenas noticias porque sus rivales en la primera fase de la competencia perdían trascendencia y su juego se deshilachaba. Equipos como Inglaterra y Japón, que tiempo atrás aparecían cómo los contrincantes más duros, fueron cayendo en su rendimiento y perdieron lugar en el ranking transformando el Grupo D en el menos demandante, por lo menos desde el análisis previo. Pero, a pocos días del comienzo del Mundial Samoa creció y se convirtió en el rival a vencer.

A la sombra de las potencias

Oceanía es un continente que respira rugby con Nueva Zelanda y Australia como grandes protagonistas. El resto de las islas que rodean a dos de las potencias del rugby, Samoa, Tonga y Fiji, viven a la sombra de los grandes.

Samoa es pequeño país conformado por un par de pequeña islas volcánica, con algo más de 200.000 habitantes, ubicada en la Polinesia, a mitad de camino entre Nueva Zelanda y Hawai, pero más del doble de su población y su descendencia, viven fuera del país repartidos mayoritariamente entre Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Las principales fuente de ingresos son el turismo y la agricultura, en un país donde no abundan las chances de crecimiento, y que vive fundamentalmente de las remesas de dinero provenientes de los emigrantes samoanos. En una nación en la el rugby es parte fundamental de su cultura y de su esencia, porque se trata del deporte más practicado, jugar de manera profesional en alguna de las grandes ligas del mundo es uno de los caminos al éxito.

Durante muchos años Nueva Zelanda y Australia les quitaron sus grandes jugadores a Samoa, Fiji y Tonga que vieron como sus estrellas se marchaban, o como los hijos de emigrantes de las pequeñas islas de Oceanía abastecían a los ya robustos planteles de los All Blacks y Wallabies.

Aunque esto puede haber cambiado, o por lo menos parcialmente, y esta vez los samoanos tendrán un plantel más competitivo. El conjunto de la Polinesia convocó a varios rugbiers con largo recorrido internacional que ya no juegan en sus selecciones anteriores, pero que encuentran un nuevo lugar en representativos nacionales de segundo orden amparados por la nueva reglamentación de elegibilidad. Volver al país que los vió nacer, o el que fue la cuna de sus padres y abuelos, es el giro que les permite esta nueva chance y que equipara minimamente algunos planteles, aunque equipos como el argentino se ven perjudicados por la medida. Lo mismo ocurre con selecciones como las de Fiji, Tonga o Japón donde los extranjeros “elegibles”, pasaron a reforzar sus planteles y a darle a este Mundial de Rugby un aire de multiculturalidad, que parecía, solo propio del fútbol.

El plantel de Samoa para Mundial de Francia 2023:

Forwards: Michael Alaalatoa (co-capitán), Paul Alo-Emile, Charlie Faumuina, Jordan Lay, Seilala Lam, Sama Malolo, Luteru Tolai, Brian Alainuuese, Theo McFarland, Sam Slade, Chris Vui (co-capitán), Sootala Faasoo, Miracle Fai’ilagi, Fritz Lee, Steven Luatua, Alamanda Motuga, Taleni Seu, Sa Jordan Taufua.

Backs: Ere Enari, Melani Matavao, Jonathan Taumateine, Christian Leali’ifano, Lima Sopoaga, Alai D’Angelo Leuila, Tumua Manu, Duncan Paiaaua, Ulupano Junior Seuteni, Nigel Ah Wong, Ed Fidow, Neria Fomai, Benjamin Lam, Danny Toala.

Entrenador: Seilala Mapusua.

LA NACION