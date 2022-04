Santiago Gómez Cora: el gran estratega que gestó la revolución en los Pumas 7s

La revolución del seleccionado argentino de seven tiene nombre propio: Santiago Gómez Cora. El entrenador de los Pumas 7s siempre demostró ser un eximio estratega del juego reducido. Esta temporada, además, ha logrado quebrar la dualidad que caracterizaba a este equipo, que rendía en Juegos Olímpicos y Mundiales pero no lograba regularidad en el Circuito Mundial. En el certamen anual parecía limitar su rendimiento a acondicionarse para las grandes citas, tras las cuales era todo volver a empezar.

El as de espadas y el estratega: Marcos Moneta y Santiago Gómez Cora

El título conseguido en el Seven de Vancouver cortó una racha de 13 años sin títulos en el Circuito, incluidas cuatro finales perdidas de manera consecutiva, y es el tercero en la historia de Pumas 7s. El éxito se corresponde con la medalla de Bronce lograda en Tokio 2020 y esta temporada se suma a la medalla de Plata ganada en Málaga y a las tres de Bronce obtenidas en Dubai (dos) y Sevilla (en Singapur terminaron en el quinto lugar). Tras seis etapas, los Pumas 7s recuperaron la segunda ubicación en la general y, con tres certámenes por jugar, se ubican a seis puntos de Sudáfrica. No es una conquista aislada, sino el resultado de un proceso. El hecho de que en las primeras cuatro etapas no hayan estado Nueva Zelanda ni Fiji, las victorias ante estos en Singapur y Canadá, respectivamente, validan esta posición.

Gómez Cora, el mejor jugador argentino de Seven, quien se retiró como tryman histórico del Circuito, asumió la conducción del seleccionado luego del Mundial de Rusia 2013. En ese lapso, logró la medalla de bronce en Tokio 2020, el 5º puesto en el Mundial de San Francisco 2018 y el 6º en Río 2016, además de los oros en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 (bajo la conducción de Lucas Borges) y en los Panamericanos de Lima 2019. No obstante, en el Circuito Mundial siempre deambuló entre la 7ª y la 9ª ubicación, con excepción de la temporada 2015/16, donde fue 5º. Más allá de algunos buenos resultados y de mantenerse competitivo, carecía de regularidad. Utilizaba al Circuito como preparación para las grandes citas, donde explotaba todo su potencial, y luego era todo volver a empezar. Seleccionados inferiores como Kenya, Escocia, Canadá y Estados Unidos ganaron etapas en ese lapso.

Plantel y cuerpo técnico de los Pumas 7s celebran el oro en Vancouver

En la Argentina, la competencia interna del seven se reduce a un mes al año una vez finalizados los torneos locales de 15, al contrario de lo que ocurre con las potencias, que tienen su competencia regular de clubes. Además, Pumas 7s siempre fue utilizado como plataforma para formar jugadores con potencial de jugar en los Pumas, lo que obligaba una y otra a rearmar el equipo tras cada ciclo. Lejos de intentar quebrar esta lógica, la revolución de Gómez Cora se fundamentó en adaptarse a la misma y generar el cambio sin alterar las condiciones. Si no puede contra tu enemigo, únetele.

La fórmula que encontró Gómez Cora fue ampliar la base de jugadores, algo que se logró gracias a un gran trabajo de captación de jóvenes con un perfil específico y luego de formación en las destrezas del rugby de 7 en general y del sistema de juego en particular, algo que se realiza en las concentraciones nacionales que se realizan a lo largo del año y se termina de consolidar a la hora de salir a la cancha en el Circuito. Esto permitió que no se alterara el rendimiento a pesar de los cambios de nombres.

Congrats @fijirugby and @bengollings10 . Felicitaciones a los clubes, a la @unionargentina y todo ese laburo qué hay detrás de este logro de todo el rugby argentino. Gracias a mi familia, y amigos que son mi sostén junto a Milo, mi motor. Jugadores admiración y respeto eterno! — Santi Gomez Cora (@santygc) April 18, 2022

Respecto del equipo que ganó el Bronce en Tokio seis meses atrás, los Pumas 7s perdieron a cinco jugadores: Lucio Cinti, Santiago Mare e Ignacio Mendy, que pasaron al rugby de 15 (lo mismo que Marcos Moroni que estaba en el plantel); Rodrigo Etchart que se retiró del seleccionado, y Matías Osadczuk está lesionado, condición a la que se sumó recientemente el capitán Santiago Álvarez y en la que permanece Fernando Luna desde antes de los Juegos. Pero el rendimiento colectivo no se vio afectado. En lo que va de la temporada, Gómez Cora hizo debutar a ocho jugadores: Tomás Lizazú, Matteo Graziano, Tomás Elizalde, Joaquín Lamas, Santiago Vera Feld, Agustín Fraga, Tobías Wade (de impresionante debut en Vancouver) y Felipe de la Vega.

El ejemplo más acabado es el de Lucas Moneta. Desde que apareció en el seleccionado mayor a finales de 2020, el joven de 22 años surgido de San Andrés no ha parado de asombrar. El tryman de Tokio 2020 y Jugador del Año en 2021 apoyó 10 conquistas en Vancouver (incluidas dos en la final ante Fiji), máximo en la competencia y un récord personal para una etapa del Circuito, superando las siete de Los Angeles 2020. Un wing que por sus características y hasta por su forma de correr hace recordar a cómo jugaba... Santiago Gómez Cora.

Además, se mantienen en el equipo emblemas como Gastón Revol (una leyenda en actividad a los 35 años, el argentino con más partidos en el Circuito con 395), Franco Sábato (segundo máximo anotador detrás de Gómez Cora con 128) y Germán Schulz (tercero), los sobrevivientes de Río 2016, y aparecen en un nivel desequilibrante baluartes como Luciano González, Rodrigo Isgró, Lautaro Bazán Vélez y Felipe Del Mestre. Ellos son la columna vertebral del equipo.

Gómez Cora hace rato que ha alcanzado reconocimiento internacional por su conocimiento del juego del seven y sus dotes de estratega. La Argentina basa su sistema en el orden y la agresividad defensivos y en posesiones de pelota largas y pacientes a la hora de atacar. En los últimos años, le ha agregado mucha verticalidad a la ofensiva y se ha convertido en uno de los mejores equipos (sino el mejor) en la recuperación de la pelota tras la salida propia.

La última vez que la Argentina había ganado una medalla dorada en el Circuito había sido en San Diego 2009, con Gómez Cora como figura adentro de la cancha. También había estado en la primera, en Los Angeles 2004. “Hay que soñar, porque los sueños se hacen realidad. No lo puedo creer. Peleé por esto nueve años como entrenador... primero la medalla en los Juegos Olímpicos, ahora esto... estoy muy contento y muy orgulloso por mis jugadores”, dijo a la transmisión oficial entre lágrimas antes de recibir su medalla. “Trabajamos muy duro para estar acá, todos los días. No es fácil para nosotros, tenemos que superar muchos problemas, pero ya está, lo logramos.”

Los Pumas 7s volvieron a los más alto 13 años después. Antes como tryman, ahora como cerebro de toda la estructura del rugby de seven en la Argentina, Santiago Gómez Cora es el impulsor de la revolución de los Pumas 7s.