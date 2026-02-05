Seis Naciones 2026: Los jugadores que prometen revolucionar el tradicional torneo de rugby

A un año y medio para el Mundial de Rugby de 2027, este jueves comenzará el torneo Seis Naciones, donde Francia, Irlanda, Inglaterra, Gales, Escocia e Italia se enfrentarán por el trofeo hasta el 14 de marzo. El país galo parte como favorito para revalidar el título, aunque tanto la selección inglesa como la irlandesa apuntan a dar el golpe y arrebatarle el cetro.

Entre las grandes novedades del torneo, se jugará el partido inaugural un jueves por primera vez y además se eliminará el descanso de dos semanas entre la segunda y la tercera fecha. De esta forma, el único descanso se fijó antes de la cuarta fecha, lo que hará que la competencia sea más corta.

Asimismo, la selección de Francia irá por el bicampeonato que no consigue desde hace casi dos décadas. La última vez que logró ganar dos títulos seguidos fue en las realizaciones 2006 y 2007. Desde entonces, no han podido repetirlo en la competencia.

El Stade de France albergará el primer encuentro del Seis Naciones Michel Euler� - AP�

Jalibert apunta a profundizar su buen momento

El francés Matthieu Jalibert está atravesando un gran momento desde su regreso, tras sufrir una lesión en el muslo, firmando una clase magistral en cada partido. Con cuatro tries y 40 puntos en cuatro encuentros de Champions Cup, 5 tries en el Top 14, con 21 offloads (1º) y 61 tackles (1º).

La última aparición del apertura con la selección francesa fue hace casi un año, el 8 de febrero de 2025, cuando Les Bleus perdieron por la mínima diferencia ante Inglaterra (26-25) en un emocionante partido.

Jalibert promete ser uno de los jugadores más preponderantes en la competencia OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

En diciembre de 2024, una situación extrarugbística generó malestar dentro del seleccionado. Jalibert había sido convocado como reserva, pero optó por regresar a su club en lugar de permanecer disponible para el equipo. Si bien se habló de tensiones con el referente Fabien Galthié, el jugador negó este rumor: “Tuvimos una conversación extensa, le dije lo que sentía; arrastraba cosas desde el Mundial. Él me escuchó y me ofreció esta opción, y no hay ningún problema entre nosotros. Sigo siendo parte del equipo y espero estar en la próxima convocatoria”.

“No me distancié y, si me llaman, aceptaré con el mayor placer. Creo que hablamos mucho de bienestar y salud mental; hay que saber decir basta cuando uno siente que es necesario. Para mí y para todos, era la mejor decisión”, dejó en claro tras su polémica salida.

Pollock, el gran provocador, busca dar la talla

Henry Pollock tuvo un comienzo de 2025 inmejorable, con el debut en Inglaterra con 20 años cumplidos el 14 de enero. En su trayectoria, el forward se sumó al equipo de Northampton para la categoría M13 y con el pasar de los años se ganó la capitanía de su equipo.

Considerado como un jugador extraordinario que se agiganta ante la adversidad, el jugador patentó una celebración con su gesto exclusivo: los dedos en la carótida, para mostrar que su pulso está tranquilo. Titular por primera vez con los Saints a los 17 años e internacional inglés, es la nueva estrella de un XV de la Rosa resucitado y para muchos favorito al título.

Pollock ostenta el récord del jugador inglés más joven en anotar tries en la historia del Seis Naciones Alastair Grant - AP

En ese sentido, llegó a inspirarse en el futbolista argentino del Chelsea, Alejandro Garnacho y se hizo un nuevo look en su pelo. “Pensé que sería diferente. Vi el pelo de Garnacho y me dije: ‘Sí, al diablo, ¿por qué no?’ Siempre me gustó, así que decidí cambiar”.

Sheehan, una luz en medio de la oscuridad

La selección de Irlanda llega al Seis Naciones con la ausencia de tres jugadores vitales de cara a su debut ante Francia. Sin embargo, la presencia de Dan Sheehan ilusiona a los Shamrocks.

El hooker irlandés se caracteriza por tener una gran velocidad que le permite marcar numerosos tries: 49 en 80 partidos con la camiseta azul del Leinster; 16 en 35 convocatorias con el XV del Trébol y dos en tres apariciones con la cinta roja de los British & Irish Lions, este verano en Australia.

En un XV envejecido y con numerosos lesionados, Sheehan será a sus 27 años uno de los estandartes de la delantera de Andy Farrell para la apertura del Torneo en el Stade de France.

Jones, una pieza que ilusiona a Escocia

Huw Jones se convirtió en una pieza esencial del XV de Escocia, construido por Gregor Townsend, formando una pareja de centros temible junto a Sione Tuipulotu, su compañero también en los Glasgow Warriors.

A sus 32 años, solo disputó tres partidos en la temporada tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles del pie izquierdo. En caso de que su recuperación avance de manera favorable, las chances de El Cardo en el Seis Naciones podrán aumentar.

El jugador de Glasgow Warriors apuntará a que Escocia llegue a la última fecha con chances de salir campeón Andrew Milligan� - PA�

“Tenemos que creer de verdad, pero debemos ir partido a partido. Si empezamos a mirar hacia adelante y a pensar en lo que haremos cuando lleguemos al último partido, eso no le hace ningún bien a nadie. Así que, en realidad, lo importante es Italia (el debut)”, destacó a pocos días del comienzo de la competencia.

Rees-Zammit, de la NFL al rugby

El galés Louis Rees-Zammit regresó al rugby esta temporada con el club inglés Bristol Bears, incorporándose rápidamente a la selección de Gales. A sus 24 años, no perdió su velocidad a pesar de su incursión en el fútbol americano y ya logró ocho tries en 14 partidos.

En ausencia del capitán Jac Morgan y del veterano Taulupe Faletau en la tercera línea, el seleccionador Steve Tandy contará con el wing galés para ayudar a un equipo muy joven e inexperimentado; ya será un éxito evitar una segunda cuchara de madera consecutiva, el elemento que se le da al seleccionado que termina último entre los seis.

Cabe señalar que el rugbier había decidido en enero de 2024 alejarse del rugby para probar suerte en la NFL. Si bien fue contratado por los Kansas City Chiefs y luego por los Jacksonville Jaguars, no logró asentarse en el entorno del deporte y optó por volver a la disciplina donde brilló a nivel club e internacional.

Todaro, la perla del rugby italiano

Con 10 tries en 14 apariciones con la camiseta de los Saints de Northampton, Edoardo Todaro se convirtió en uno de los jugadores de la selección de Italia con mejor rendimiento en la temporada.

Nacido en Milán hace 19 años, el joven wing solo vistió una vez la camiseta italiana, pero el argentino Gonzalo Quesada no dudó en convocarlo para disputar el Seis Naciones a pesar de que reside en Inglaterra desde que tiene cinco años.

En ese marco, podría ser una de las revelaciones de la selección europea, que comenzará el torneo sin su estrella Ange Capuozzo, pero contará con la participación del hooker argentino Pablo Dimcheff dentro del plantel.

Con información de la Agencia AFP