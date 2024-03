Escuchar

Este fin de semana se disputa la cuarta fecha del Seis Naciones de rugby 2024 con los tres enfrentamientos habituales: Italia vs. Escocia se miden este sábado desde las 11.15 (horario argentino), mientras que Inglaterra vs. Irlanda hacen lo propio desde las 13.45. El domingo cierran la jornada Gales vs. Francia, a las 12. Todos los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 4, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital Star+, que requiere una suscripción activa para acceder al contenido.

El formato del campeonato que reúne a seis países de Europa es el habitual: se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos obtiene es el campeón. El último vencedor fue Irlanda de manera contundente y, en la previa al Mundial Francia 2023, ratificó su gran momento.

Irlanda ganó el Seis Naciones 2023 con contundencia; este año, todo indica que retendrá el título Peter Morrison - AP

Fixture y resultados del Seis Naciones 2024

Fecha 1

Francia 10-17 Irlanda.

Italia 24-27 Inglaterra.

Gales 26-27 Escocia.

Fecha 2

Escocia 16-20 Francia.

Inglaterra 16-14 Gales.

Irlanda 36-0 Italia.

Fecha 3

Irlanda 31-7 Gales.

Escocia 30-21 Inglaterra.

Francia 13-13 Italia.

Fecha 4

Italia vs. Escocia - Sábado 9 de marzo a las 11.15.

Inglaterra vs. Irlanda - Sábado 9 de marzo a las 13.45.

Gales vs. Francia - Domingo 10 de marzo a las 12.

Fecha 5

Gales vs. Italia - Sábado 16 de marzo a las 11.15.

Irlanda vs. Escocia - Sábado 16 de marzo a las 13.45.

Francia vs. Inglaterra - Sábado 16 de marzo a las 17.

Cómo ver online los partidos del Seis Naciones 2024

El certamen que reúne a las seis potencias europeas del rugby comenzó a principios de febrero y se extenderá hasta el 16 de marzo. Todos los partidos del campeonato se pueden ver en vivo por televisión a través de alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN 3 o 4.

Star+.

Tabla de campeones del Seis Naciones

Inglaterra: 34 títulos.

Gales: 32.

Francia: 26.

Irlanda: 19.

Escocia: 13.

Los campeones del Seis Naciones, año por año

2023: Irlanda (Grand Slam).

2022: Francia (Grand Slam).

2021: Gales.

2020: Inglaterra.

2019: Gales (Grand Slam).

2018: Irlanda (Grand Slam).

2017: Inglaterra.

2016: Inglaterra (Grand Slam).

2015: Irlanda.

2014: Irlanda.

2013: Gales.

2012: Gales (Grand Slam).

2011: Inglaterra.

2010: Francia.

2009: Irlanda (Grand Slam).

2008: Gales (Grand Slam).

2007: Francia (Grand Slam).

2006: Francia.

2005: Gales (Grand Slam).

2004: Francia (Grand Slam).

2003: Inglaterra (Grand Slam).

2002: Francia (Grand Slam).

2001: Inglaterra.

2000: Inglaterra.

*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.