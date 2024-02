escuchar

Este fin de semana se llevará a cabo la tercer fecha del Seis Naciones 2024, el torneo en el convergen los equipos más importantes del Hemisferio Norte, con tres partidos. El sábado se enfrentarán el líder de la tabla de posiciones, Irlanda, vs. Gales y Escocia vs. el único escolta, Inglaterra; mientras que el domingo lo harán Francia vs. Italia.

Todos los encuentros se transmiten en vivo a través de la plataforma digital Star+, la cual requiere ser suscriptor para acceder al contenido. Además, los juegos de mayor relevancia también se emiten por alguna de las señales de ESPN.

Fixture y resultados del Seis Naciones 2024

Fecha 1

Francia 10-17 Irlanda.

Italia 24-27 Inglaterra.

Gales 26-27 Escocia.

Fecha 2

Escocia 16-20 Francia.

Inglaterra 16-14 Gales.

Irlanda 36-0 Italia.

Fecha 3

Irlanda vs. Gales - Sábado 24 de febrero a las 11.15.

Escocia vs. Inglaterra - Sábado 24 de febrero a las 13.45.

Francia vs. Italia - Domingo 25 de febrero a las 12.

Fecha 4

Italia vs. Escocia - Sábado 9 de marzo a las 11.15.

Inglaterra vs. Irlanda - Sábado 9 de marzo a las 13.45.

Gales vs. Francia - Domingo 10 de marzo a las 12.

Fecha 5

Gales vs. Italia - Sábado 16 de marzo a las 11.15.

Irlanda vs. Escocia - Sábado 16 de marzo a las 13.45.

Francia vs. Inglaterra - Sábado 16 de marzo a las 17.

* Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La tabla de posiciones del Seis Naciones 2024, con Irlanda en lo más alto Six Nations

El formato del campeonato que reúne a seis países de Europa es el habitual: se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos obtiene es el campeón. El último vencedor fue Irlanda de manera contundente y, en la previa al Mundial Francia 2023, ratificó su gran momento.

La tabla de campeones del Seis Naciones

El certamen se denomina Seis Naciones desde que Italia se incorporó en el 2000. El máximo campeón es Inglaterra con siete títulos, uno más que Francia y Gales. Irlanda completa el podio con dos estrellas mientras que los combinados italiano y de Escocia no saben lo que es ganar el trofeo.

Inglaterra - 7

Francia / Gales - 6

Irlanda - 5

Los campeones del Seis Naciones, año por año

2023: Irlanda (Grand Slam).

2022: Francia (Grand Slam).

2021: Gales.

2020: Inglaterra.

2019: Gales (Grand Slam).

2018: Irlanda (Grand Slam).

2017: Inglaterra.

2016: Inglaterra (Grand Slam).

2015: Irlanda.

2014: Irlanda.

2013: Gales.

2012: Gales (Grand Slam).

2011: Inglaterra.

2010: Francia.

2009: Irlanda (Grand Slam).

2008: Gales (Grand Slam).

2007: Francia (Grand Slam).

2006: Francia.

2005: Gales (Grand Slam).

2004: Francia (Grand Slam).

2003: Inglaterra (Grand Slam).

2002: Francia (Grand Slam).

2001: Inglaterra.

2000: Inglaterra.

*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.