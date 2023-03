Seis Naciones: Francia, el anfitrión del Mundial, armó una fiesta de tries en la casa de Inglaterra, el primer rival de los Pumas

escuchar

Puede que Francia no termine revalidando el título de campeón del Seis Naciones, pero aunque sea Irlanda el que el próximo fin de semana levante la copa, el seleccionado tricolor se despedirá con una sensación igual de satisfactoria. La goleada por 53-10 a Inglaterra en Twickenham vale tanto como un campeonato o más. Un contundente despliegue de rugby que combinó sometimiento físico, inteligencia estratégica y exquisitez técnica que se conjugaron para una de las mejores actuaciones de los últimos tiempos.

En el mismísimo templo del rugby mundial, donde Francia no vencía a Inglaterra por el Seis Naciones desde 2005 (18 años), le propinó una paliza que incluyó siete tries (Thibaud Flament, Charles Ollivon y Damian Penaud anotaron dos cada uno; Thomas Ramos –23 puntos–, el restante) y desnudó dos realidades opuestas con miras al Mundial de 2023: un seleccionado recuperó rápidamente el mote de favorito y alimentó su confianza y otro se hunde en la incertidumbre, no encuentra respuestas tácticas en la propuesta del nuevo entrenador ni en las destrezas de sus individualidades y en este partido mostró una alarmante apatía que encenderá críticas en Inglaterra.

El segunda línea Thibaud Flament combinó potencia con manejo de pelota y consiguió dos tries para Francia en la peor derrota inglesa en la historia de Twickenham, por 43 tantos de diferencia. GLYN KIRK - AFP

La humillante derrota fue, también, la más abultada en su historia en Twickenham, pues superó el 42-6 que le había propinado Sudáfrica en 2008. Los últimos minutos mostraron a un equipo de brazos caídos, rendido ante la abrumadora superioridad francesa y en medio de un público entre atónito y ofuscado. La persistente lluvia, típica de Londres, no afectó ni en lo mínimo la sinfónica de Les Bleus.

El seleccionado inglés es el primer rival de los Pumas en Francia 2023; se cruzarán el sábado 9 de septiembre en Marsella. Todavía tiene cuatro partidos para enderezar el rumbo: la última fecha de este Seis Naciones, ante Irlanda en Dublín, y tres amistosos de preparación en agosto, dos con Gales y uno con Fiji. Los retoques que intentó Steve Borthwick no están dando resultado, y lo preocupante es que no parece haber mucho más donde se pueda explorar. En Twickenham la Rosa ganó apenas dos de los últimos siete partidos (cuatro derrotas y un empate).

Otro autor de dos tries en Londres, Damian Penaud, en una goleada francesa que combinó superioridad física, supremacía estratégica y destreza individual. GLYN KIRK - AFP

Probó con Marcus Smith como apertura y Owen Farrell como primer centro, luego con Farrell como apertura, ahora le devolvió la camiseta 10 a Smith y relegó al banco a Farrell, que era el capitán. La inconsistencia en el puesto de apertura es tan sólo una muestra del desconcierto general.

“Estamos increíblemente decepcionados con esta actuación. Queríamos tener un buen partido para nuestros hinchas, pero no lo tuvimos. Eso nos duele, y estoy seguro de que a nuestros hinchas también”, dijo el sucesor de Eddie Jones. “Nadie se hace ilusiones desmedidas respecto a lo que tenemos que hacer. Nos quedamos muy cortos, ésa es la cruda realidad. Mi trabajo es asegurarme de que aprendamos y mejoremos más rápidamente que los demás equipos. Debemos encontrar la forma de que esto no vuelva a pasar. No hay atajos; sólo queda trabajar duro”.

La desazón del pilar Ellis Genge, el capitán de un Inglaterra abatido y preocupado con miras a la Copa del Mundo, en la que será el primera adversario de los Pumas. ADRIAN DENNIS - AFP

Francia golpeó de entrada y mantuvo la intensidad hasta el final. Hizo tries de contraataque, con el empuje del scrum, con combinaciones entre forwards y backs, en jugadas preestablecidas de los tres cuartos, con pelota recuperada... para todos los gustos. Para los amantes del rugby champagne y para quienes se deleitan con el rugby físico.

Compacto de la goleada francesa

La caída en la segunda fecha a manos de Irlanda parece no haber hecho mella en el ánimo del anfitrión del Mundial. Al contrario: lo encendió. Y el equipo azul no se resigna a no volver a levantar la copa. El punto de bonus postergó una semana la definición (si no lo conseguía, Irlanda podía consagrarse este domingo ante Escocia). Francia precisa una victoria de los locales en Murrayfield en el encuentro que cerrará la quinta fecha o un triunfo inglés el próximo sábado en Lansdowne Road, en tanto cumpla con su trabajo de derrotar a Gales, que en el partido que abrió la jornada se tomó revancha de la derrota sufrida el año pasado contra Italia y sumó su primer éxito de la campaña. Es posible que el trofeo se les escape de las manos, pero Francia ya tiene mucho por festejar camino a la gran cita del año.

Síntesis de Inglaterra 10 vs. Francia 53

Inglaterra: Freddie Steward; Max Malins, Henry Slade, Ollie Lawrence y Anthony Watson; Marcus Smith y Jack van Poortvliet; Jack Willis, Alex Dombrandt y Lewis Ludlam; Ollie Chessum y Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George y Ellis Genge (capitán).

Freddie Steward; Max Malins, Henry Slade, Ollie Lawrence y Anthony Watson; Marcus Smith y Jack van Poortvliet; Jack Willis, Alex Dombrandt y Lewis Ludlam; Ollie Chessum y Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George y Ellis Genge (capitán). Entrenador: Stephen Borthwick.

Suplentes: Jack Walker, Mako Vunipola, Dan Cole, David Ribbans, Ben Curry, Alex Mitchell, Owen Farrell y Henry Arundell.

Francia: Thomas Ramos; Damian Penaud, Gaël Fickou, Jonathan Danty y Ethan Dumortier; Romain Ntamack y Antoine Dupont (capitán); Charles Ollivon, Gregory Alldritt y François Cros; Paul Willemse y Thibaud Flament; Dorian Aldegheri, Julien Marchand y Cyril Baille.

Thomas Ramos; Damian Penaud, Gaël Fickou, Jonathan Danty y Ethan Dumortier; Romain Ntamack y Antoine Dupont (capitán); Charles Ollivon, Gregory Alldritt y François Cros; Paul Willemse y Thibaud Flament; Dorian Aldegheri, Julien Marchand y Cyril Baille. Entrenador: Fabien Galthié.

Suplentes: Peato Mauvaka, Reda Wardi, Sipili Falatea, Romain Taofifénua, Seckou Macalou, Maxime Lucu, Yoram Moefana y Melvyn Jaminet.

Primer tiempo: 3 minutos, gol de Ramos por try propio (F); 6, penal de Ramos (F); 26, gol de Ramos por try de Flament (F); 33, penal de Smith (I); 35, penal de Ramos (F), y 43, gol de Ramos por try de Ollivon (F). Resultado parcial: Inglaterra 3 vs. Francia 27.

3 minutos, gol de Ramos por try propio (F); 6, penal de Ramos (F); 26, gol de Ramos por try de Flament (F); 33, penal de Smith (I); 35, penal de Ramos (F), y 43, gol de Ramos por try de Ollivon (F). Resultado parcial: Inglaterra 3 vs. Francia 27. Segundo tiempo: 8 minutos, gol de Smith por try de Steward (I); 17, gol de Ramos por try de Flament (F); 20, gol de Ramos por try de Ollivon (F); 32, gol de Ramos por try de Penaud (F), y 34, try de Penaud (F). Resultado parcial: Inglaterra 7 vs. Francia 26.

8 minutos, gol de Smith por try de Steward (I); 17, gol de Ramos por try de Flament (F); 20, gol de Ramos por try de Ollivon (F); 32, gol de Ramos por try de Penaud (F), y 34, try de Penaud (F). Resultado parcial: Inglaterra 7 vs. Francia 26. Estadio: Twickenham, de Londres.

Twickenham, de Londres. Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Francia recobra confianza para su Mundial y se mantiene a la expectativa en el Seis Naciones, en el que pretende retener la corona. GLYN KIRK - AFP

Éxito galés en Roma

Después de seis reveses seguidos en el Torneo de las Seis Naciones y cuando las dudas empezaban a ensombrecer el regreso de Warren Gatland a la dirección técnica, la victoria sobre Italia por 29-17 en Roma permitió a Gales tomar algo de aire y salir de la última posición. Además, se tomó revancha de la bochornosa caída en la última fecha del año pasado, que le valió la Cuchara de Madera (premio simbólico al conjunto que pierde todos sus partidos en el certamen). La actuación del medio-scrum Rhys Webb, que recuperó la titularidad luego de tres años, y los tries de Rio Dyer y Liam Williams pusieron un freno a la levantada de Italia, que aun sin ganar venía mostrando buenas producciones.

Resumen de Italia 17 vs. Gales 29

Por un paso más, en Murrayfield

La victoria en la segunda fecha contra Francia, una suerte de final anticipada, allanó el camino de Irlanda rumbo a la corona del Seis Naciones. Pero todavía tiene dos escollos por superar el Trébol. El primero, la visita del domingo a Escocia en Murrayfield, a las 12 hora de Argentina y con transmisión de ESPN 2, EN EL partido que cerrará la cuarta fecha. La tarea no resultará nada sencilla, ya que los escoceses vienen jugando en gran forma y procurarán recuperarse del revés sufrido frente a Francia.

Pero Irlanda es favorita por la consistencia de la que consiguió dotar a su juego. Es acaso el equipo que mejor está jugando en este momento, y para colmo cuenta con los regresos de Tadhg Furlong y Garry Ringrose, que no habían jugado hasta ahora. Además, éste será un anticipo del duelo que sostendrán en el cierre del grupo B del Mundial en el Stade de France. El otro obstáculo para el cuadro verde será el de la última jornada, cuando recibirá a Inglaterra en Lansdowne Road.

Las posiciones

Irlanda , con 15 puntos y +51 en diferencia de tantos, en 3 partidos

, con puntos y en diferencia de tantos, en Francia , con 15 y +46 , en 4

, con y , en Escocia , con 10 y +23 , en 3

, con y , en Inglaterra , con 10 y -22 , en 4

, con y , en Gales , con 5 y -50 , en 4

, con y , en Italia, con 1 y -48, en 4