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Seis Naciones: Irlanda venció a Escocia, lo privó del título y espera por un milagro de Inglaterra ante Francia
En Dublín, el seleccionado local se impuso por 43-21 y quedó momentáneamente primero en la última jornada, a la espera de una derrota de los galos, que juegan a las 17.10
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Irlanda cumplió con su parte y ahora espera una ayuda externa. La victoria en casa por 43-21 ante Escocia deja a los irlandeses en la cima de las posiciones del Seis Naciones. Ahora, depende de que Inglaterra derrote a Francia en París (juegan a las 17.10) para recuperar el cetro.
Irlanda quedó como líder momentáneo con 19 puntos, escoltado por Francia y Escocia con 16. Ya sin posibilidades, los siguen Italia (9), Inglaterra (6) y Gales (1). Italia y Gales se miden desde las 13.40.
El resultado abultado no refleja lo vibrante que fue el partido. Escocia, que llegaba igualado en la cima con Francia y con aspiraciones de ser campeón, peleó palo y palo, pero siempre corrió de atrás en el marcador. Sobre el final, el local estableció una diferencia amplia e hizo vibrar al público irlandés, que tras un comienzo flojo de la campaña se recuperó y ahora se ilusiona con levantar la copa.
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