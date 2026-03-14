Seis Naciones: Irlanda venció a Escocia, lo privó del título y espera por un milagro de Inglaterra ante Francia

Irlanda cumplió con su parte y ahora espera una ayuda externa. La victoria en casa por 43-21 ante Escocia deja a los irlandeses en la cima de las posiciones del Seis Naciones. Ahora, depende de que Inglaterra derrote a Francia en París (juegan a las 17.10) para recuperar el cetro.

Irlanda quedó como líder momentáneo con 19 puntos, escoltado por Francia y Escocia con 16. Ya sin posibilidades, los siguen Italia (9), Inglaterra (6) y Gales (1). Italia y Gales se miden desde las 13.40.

Ireland's Dan Sheehan, right, dives over the line to score a try as Scotland's captain Sione Tuipulotu tries to tackle him during the Six Nations rugby union match between Ireland and Scotland, in Dublin, Saturday, March 14, 2026. (AP Photo/Peter Morrison)� Peter Morrison� - AP�

El resultado abultado no refleja lo vibrante que fue el partido. Escocia, que llegaba igualado en la cima con Francia y con aspiraciones de ser campeón, peleó palo y palo, pero siempre corrió de atrás en el marcador. Sobre el final, el local estableció una diferencia amplia e hizo vibrar al público irlandés, que tras un comienzo flojo de la campaña se recuperó y ahora se ilusiona con levantar la copa.

Noticia en desarrollo