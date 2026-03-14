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Seis Naciones: Irlanda venció a Escocia, lo privó del título y espera por un milagro de Inglaterra ante Francia

En Dublín, el seleccionado local se impuso por 43-21 y quedó momentáneamente primero en la última jornada, a la espera de una derrota de los galos, que juegan a las 17.10

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PARA LA NACIONAlejo Miranda
Los jugadores irlandeses celebran un gran triunfo ante Escocia que los deja expectantes en la fecha final del Seis Naciones
Los jugadores irlandeses celebran un gran triunfo ante Escocia que los deja expectantes en la fecha final del Seis NacionesPeter Morrison - AP

Irlanda cumplió con su parte y ahora espera una ayuda externa. La victoria en casa por 43-21 ante Escocia deja a los irlandeses en la cima de las posiciones del Seis Naciones. Ahora, depende de que Inglaterra derrote a Francia en París (juegan a las 17.10) para recuperar el cetro.

Irlanda quedó como líder momentáneo con 19 puntos, escoltado por Francia y Escocia con 16. Ya sin posibilidades, los siguen Italia (9), Inglaterra (6) y Gales (1). Italia y Gales se miden desde las 13.40.

Ireland's Dan Sheehan, right, dives over the line to score a try as Scotland's captain Sione Tuipulotu tries to tackle him during the Six Nations rugby union match between Ireland and Scotland, in Dublin, Saturday, March 14, 2026. (AP Photo/Peter Morrison)�
Ireland's Dan Sheehan, right, dives over the line to score a try as Scotland's captain Sione Tuipulotu tries to tackle him during the Six Nations rugby union match between Ireland and Scotland, in Dublin, Saturday, March 14, 2026. (AP Photo/Peter Morrison)Peter Morrison - AP

El resultado abultado no refleja lo vibrante que fue el partido. Escocia, que llegaba igualado en la cima con Francia y con aspiraciones de ser campeón, peleó palo y palo, pero siempre corrió de atrás en el marcador. Sobre el final, el local estableció una diferencia amplia e hizo vibrar al público irlandés, que tras un comienzo flojo de la campaña se recuperó y ahora se ilusiona con levantar la copa.

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Por Alejo Miranda
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